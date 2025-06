Una vecina de Wanda Nara contó cómo se vivió el conflicto con Mauro Icardi en el Chateau Libertador: “Fue avasallante”

La vecina Jacky Szmid denunció la pérdida de privacidad en el Chateau Libertador por el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: Infama)

Este domingo, en medio de la escalada mediática por el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una vecina del Chateau Libertador habló en TV y expuso la incomodidad que viven quienes comparten el edificio con la empresaria. Se trata de Jacky Szmid, conocida en redes como La Mami Jacky, quien al aire de Infama (América TV) dio su versión de los hechos sobre la tensa situación del viernes pasado.

Sus declaraciones llegaron apenas 48 horas después de las diez horas de tensión que se vivieron en el Chateau, cuando el delantero acudió a buscar a sus hijas por disposición judicial. El procedimiento, que estaba pactado para concretarse en planta baja y sin contacto con Wanda, se vio interrumpido por la negativa de las menores, lo que derivó en la intervención de abogados, funcionarios judiciales, móviles de la Policía de la Ciudad y un equipo del SAME.

“Hay un drone que está dando vueltas por el edificio hace más de una semana”, lanzó la influencer en vivo. “Está chequeado que es de prensa, porque una vecina lo vio que lo metían en una camioneta de prensa”. Visiblemente incómoda con la situación, aseguró que todo “ya pasó un límite”. “Hasta el piso 36 estamos todos”, señaló.

Mauro Icardi esperó varias horas para llevarse a sus hijas en medio de un tenso operativo judicial

Durante su relato, la vecina indicó que fue testigo presencial de todo lo ocurrido el viernes. “Estuve ahí. Vi toda la situación. Todo el día”, explicó en diálogo con Marcela Tauro, que conducía elprograma. “Nunca hubo una situación igual. Lo que pasó el viernes no se compara con nada”, insistió.

De acuerdo con su testimonio, las abogadas de Icardi —Elba Marcovecchio y Lara Piro—, junto con la funcionaria judicial Fernanda Mattera, se instalaron en el edificio desde la mañana. “Para mí era un poco avasallante tenerlos ahí todo el tiempo. Estaban ahí como fijos. Había un juez que me miraba cada vez que entraba y salía”, comentó Szmid, sorprendida por la magnitud del operativo judicial dentro del edificio.

La presencia de funcionarios judiciales, móviles policiales y una ambulancia marcó el tenso operativo del viernes

Consultada por el conflicto en general, Mami Jacky remarcó: “Yo creo que Wanda colaboró”, al tiempo que aclaró: “Soy vecina, no soy amiga. Pero lo vi todo. Salí varias veces ese día”. Frente a la pregunta sobre si hay malestar entre los propietarios, explicó: “No con Wanda. Con la situación en sí, que fue avasallante”. La presencia de móviles de televisión y periodistas apostados en la puerta desde temprano también fue motivo de queja. La Mami Jacky sostuvo: “Yo tengo buena onda con todos los movileros que están ahí pasando frío, pero esto no se hace”.

Durante el operativo del viernes, las hijas de Wanda e Icardi permanecieron en el departamento, acompañadas por una niñera y funcionarias del Ministerio Público Tutelar. Según relató Ángel de Brito, las niñas no querían ver a su padre, en especial por la posibilidad de compartir tiempo con su actual pareja, Eugenia “la China” Suárez, algo que estaba estipulado en la resolución judicial.

Mientras tanto, según contó el conductor, Wanda exigía una garantía por escrito de que las menores no serían trasladadas fuera del país, ante el inminente regreso de Icardi a los entrenamientos en Turquía. Del otro lado, el futbolista esperaba pacientemente, en silencio, a metros del lugar donde se desarrollaba el conflicto.

A las 21:08, después de más de diez horas, Mauro Icardi abandonó el edificio con sus hijas, sin mediar palabra ante la prensa. Lo hizo en la misma camioneta con la que había llegado, pero esta vez, en compañía de las menores.