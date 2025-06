Vestido negro, mangas doradas y detalles florales: el look estilo princesa de Juana Viale

Juana Viale volvió a utilizar uno de los icónicos diseños de Gino Bogani y acaparó todas las miradas (Video: Instagram)

Cada domingo, Juana Viale no solo se sienta al frente de la mesa más famosa de la televisión argentina. También convierte el estudio de Almorzando con Juana (El Trece) en una verdadera pasarela. Con la llegada oficial del invierno, la conductora volvió a sorprender con una apuesta estética diseñada por Gino Bogani, su histórico aliado en materia de moda.

En esta ocasión, Juana apostó por reutilizar uno de sus icónicos vestidos, una decisión que acompaña su postura en favor del consumo consciente. “¡Qué fresca que hace, por favor! Sacame la calefacción a la calle… No se puede el frío que hace. Todos pensaban que iba a traer el vestido del Martín Fierro de Teatro, Bogani, pero se lo traemos el próximo domingo. Ahora llevo uno que ya usé, nosotros marcamos tendencia: usamos lo que ya usamos”, expresó con una sonrisa, antes de comenzar el programa.

Luego, se tomó un momento para describir con entusiasmo el atuendo elegido: “Es un vestido de crepe de seda con flores de lamé realizado artesanalmente y bordado a mano con cristales, y mangas azabache con pucho de lamé. ¡Qué belleza es esto!”. Siempre carismática, agregó: “Para que no se olviden y piensen que todo pasa rápido, acá recordamos como las princesas, como la realeza, como Máxima, otra argentina como yo”.

El estilismo fue complementado por Juan Fojo en el peinado, quien le realizó unas ondas de sirena que, según la propia Juana, “duran”. Por su parte, Cris Sepúlveda estuvo a cargo del maquillaje, con una paleta de tonos dorados que acompañaban los brillos del vestido.

Cabe recordar que la semana anterior, Viale también había generado comentarios positivos en redes sociales por su look a poco tiempo del Día de la Bandera. “¡Feliz domingo para todos! Ya comenzó el invierno”, dijo en aquella oportunidad al abrir el programa, mientras saludaba a la audiencia y caminaba con naturalidad por el estudio. “Hace mucho frío, así que hay que abrigarse, poner el programa y mirarlo enterito”, recomendó.

El protagonista de ese día fue un vestido negro de jersey de seda organzino, con un delicado drapeado irregular que cruzaba el frente y se cerraba en la espalda. La prenda, elegante y con una sugerente abertura, fue definida con humor por la conductora: “Cuidado porque... sopla y te cachetea los cachetes”, bromeó entre risas. “¡Qué Bogani! Es una belleza”, comentó, fiel a su admiración por el diseñador.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el broche en forma de estrella de mar que llevó en el pecho, a modo de escarapela simbólica. “Tengo una escarapela del mar porque el viernes fue el Día de la Bandera. Es divina”, explicó, sumando un guiño artístico y personal a su estilismo, como suele hacer en cada emisión.

En cuanto al look de belleza, Fojo optó por un peinado suelto y relajado, del que Juana también hizo referencia: “Hoy hicimos un suelto, que me preguntaron si me puse extensiones pero no, está creciendo”, dijo entre carcajadas. El maquillaje, nuevamente a cargo de Sepúlveda, fue más arriesgado y jugado: puntos multicolores alrededor de los ojos, en homenaje a la artista japonesa Yayoi Kusama. “Soy Yayoi Kusama, me encantó”, comentó Juana, una vez más conectando su estilo con el arte y la vanguardia.

Con guiños a la moda, referencias culturales y una actitud cada vez más consolidada frente a la cámara, Viale convierte cada emisión de su programa en una declaración de estilo. Fiel a su impronta, volvió a mostrar que la elegancia no está reñida con la conciencia y que, con identidad propia, se puede marcar tendencia incluso reciclando lo ya usado.