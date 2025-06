Juana Viale arrasó con un look invernal: un vestido negro con guiño marino y maquillaje multicolor

Juana Viale volvió a apostar por su diseñador estrella para deslumbrar ante las cámaras de su programa (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

En cada emisión de Almorzando con Juana (El Trece), Juana Viale no solo se sienta a la cabecera de la mesa más famosa de la televisión argentina. También marca tendencia. Y este domingo no fue la excepción: con la llegada oficial del invierno, la conductora sorprendió nuevamente con una apuesta estética tan jugada como encantadora, diseñada por su infaltable aliado, Gino Bogani.

“¡Feliz domingo para todos! Ya comenzó el invierno”, exclamó al abrir el programa, mientras saludaba a su audiencia y caminaba con gracia por el estudio. “Hace mucho frío, así que hay que abrigarse, poner el programa y mirarlo enterito”, recomendó, y acto seguido dedicó varios minutos a presentar su vestuario, una tradición que sus seguidores esperan cada semana con entusiasmo.

El protagonista de la jornada fue un vestido negro de jersey de seda organzino, con un delicado drapeado en el cuerpo de forma irregular. La pieza, que cruzaba al frente y se cerraba en la parte posterior, generaba una sugerente abertura. “Cuidado porque... sopla y te cachetea los cachetes”, bromeó entre risas. “¡Qué Bogani! Es una belleza”, comentó, visiblemente encantada con la creación de su diseñador de confianza.

El detalle más llamativo fue sin dudas el broche en forma de estrella de mar, una joya brillante que la actriz utilizó como escarapela alternativa, en alusión al Día de la Bandera. “Tengo una escarapela del mar porque el viernes fue el Día de la Bandera. Es divina”, comentó con simpatía, y una vez más, sorprendió con un guiño artístico inesperado.

Como es costumbre, el estilismo de Juana estuvo meticulosamente planeado. Su peinado, realizado por Juan Fojo, fue un look suelto y relajado. “Hoy hicimos un suelto, que me preguntaron si me puse extensiones pero no, está creciendo”, aclaró entre risas, sin perder la frescura que la caracteriza. En cuanto al maquillaje, corrió por cuenta de Cris Sepúlveda, quien le dio un toque lúdico con puntitos multicolores alrededor de los ojos. “Soy Yayoi Kusama, me encantó”, dijo Juana, haciendo referencia a la célebre artista japonesa del arte pop.

La combinación entre el vestido sobrio y elegante, y los detalles creativos del make up y la joyería dieron como resultado un look único, que una vez más demostró por qué Juana es considerada una de las figuras más estilosas de la televisión local.

Cabe recordar que la semana anterior, la nieta de Mirtha Legrand también había dado que hablar con un look plateado de inspiración futurista, compuesto por un top con escote pronunciado, cinturón de gamuza y pantalón de tiro alto. “Es un modelo Juana el pantalón tiro alto, que me fascina. No sé si soy Abba, que me voy a poner a cantar, y este escote como Marilyn…”, bromeó aquella vez. Y como ya es su sello personal, acompañó el look con joyería reluciente y un recogido medieval con trenzas cruzadas que desató una ola de comentarios en redes. “Me peinó Juan Fojo con trenzas rotas, rota como estoy yo”, dijo entre carcajadas.

Cada domingo, Juana no solo presenta un programa de entrevistas, sino que también convierte el estudio de televisión en una auténtica pasarela. Su alianza con su diseñador de confianza y su gusto por la estética excéntrica, lúdica y sofisticada, la posicionan semana a semana como un ícono de la moda local. Y el invierno, recién empieza.