Thiago Medina se defendió tras la palabra de Daniela Celis sobre su separación: “Yo sé bien cómo fueron las cosas”

La ruptura entre Thiago Medina y Daniela Celis se dio sin escándalos, tras acuerdos mutuos sobre sinceridad y respeto en la relación

Luego de que Daniela Celis hablara públicamente sobre los motivos de su separación con Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) se expresó desde su cuenta de Instagram para responder a los comentarios que surgieron en redes. Su reacción llegó después de que la madre de sus hijas contara con detalles el proceso que los llevó a terminar la relación. La ruptura, confirmada hace poco más de un mes, generó un fuerte impacto entre los seguidores de la pareja, que hasta entonces solía compartir momentos familiares en plataformas digitales.

A través de una selfie acompañada por el tema Sigan hablando de mí de Paulo Londra, Thiago escribió: “Piensen lo que quieran. Yo sé bien cómo fueron las cosas”. Además, reforzó su posición con una reflexión: “Para opinar y hablar están todos, pero cuando sale algo bien nadie te felicita”. Y concluyó: “Yo no voy a andar dando explicaciones. Chau”.

La publicación funcionó como una respuesta indirecta a los dichos de la influencer, que días antes había participado del stream de Martín Cirio junto a Julieta Poggio, donde reveló el trasfondo de su separación. Allí, la exhermanita habló abiertamente de la intimidad de la pareja, refiriéndose a la caída en la frecuencia sexual tras el nacimiento de sus hijas gemelas, Laia y Aimé, como un punto clave del distanciamiento.

Thiago Medina publicó un mensaje tajante en redes: "Yo sé bien cómo fueron las cosas", tras los dichos de su expareja

Según contó, al inicio de la relación mantenían relaciones sexuales con mucha intensidad, algo que, de acuerdo a sus palabras, fue fundamental en la etapa de enamoramiento. “Lo cog... tanto, Martín. Ocho, siete veces al día, por todos lados. En todas partes de la casa. Todos transpirados, los dos. No podíamos respirar. Íbamos cog..., tomamos agua y cog...”, relató ella, describiendo cómo fue la dinámica en los primeros meses de convivencia.

Sin embargo, reconoció que esa situación cambió drásticamente con la llegada de las hijas. La frecuencia de los encuentros íntimos disminuyó de forma progresiva: primero pasó a una vez por semana y más adelante a una vez al mes. En ese contexto, Thiago le planteó que ya no se sentía cómodo con el vínculo. “Me dijo: ‘yo quiero tener relaciones sexuales, la verdad no quiero cag..., no quiero engañarte, pero si no estamos juntos prefiero separarme y estar con otras personas’”, detalló ella.

Durante la charla en vivo, la madre de las mellizas también explicó que la ruptura no se dio por una infidelidad, sino por la sinceridad con la que ambos habían establecido las condiciones del vínculo desde un comienzo.

Según contó, habían acordado una regla de respeto mutuo: si alguno deseaba estar con otra persona, debía informarlo antes de actuar. “Lo único que te pido es respeto. El día que vos te quieras cog... a alguien, por más que tenemos la mejor relación del mundo y de repente te cayó el minón de tu vida y te vas a cog..., venís y me lo decís. Cortamos 24 horas y después seguimos. Pero no me metas los cuernos”, recordó sobre una de las conversaciones que mantuvieron mientras aún eran pareja.

Daniela Celis admitió que la dinámica como pareja cambió tras la llegada de Laia y Aimé a sus vidas (Video: Twitch)

Con ese marco, la exparticipante de GH remarcó que el vínculo terminó de manera consensuada, sin escándalos. Sin embargo, reconoció que la diferencia entre lo que eran como pareja antes y después del nacimiento de las niñas fue determinante. “Él me dijo ‘me mentiste, no eras así’. Es que tenemos dos nenas adelante nuestro”, mencionó Daniela, en alusión al comentario que recibió cuando ya no compartían la misma intimidad que en el pasado.

Días después de la ruptura, Thiago grabó un video en formato selfie mientras circulaba en bicicleta, donde oficializó el final de la relación. “Dani y yo ya no estamos más juntos, estamos separados. Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente”, explicó en aquella oportunidad. Además, confirmó que se había mudado a pocas cuadras de la casa de la exparticipante del reality show con el objetivo de estar cerca de sus hijas. “Así las puedo venir a ver todo el tiempo”, comentó, reafirmando su compromiso con la crianza de las menores.

En redes, ambos siguen mostrándose en roles vinculados a la maternidad y la paternidad. Aunque ya no mantienen una relación amorosa, publican contenido donde se los ve en actividades con sus hijas, y remarcan que, a pesar de las diferencias, siempre serán familia.