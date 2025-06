La foto retro de Pampita de sus incipientes trabajos en el mundo de la moda: “Mi primera campaña”

La modelo sorprendió al mostrar cómo lucía en sus primeros años en el modelaje (Instagram)

Pasaron más de veinte años desde que Pampita Ardohain comenzó a construir su carrera en el mundo de la moda, pero el recuerdo de aquellos primeros pasos sigue tan vigente como el cariño que el público mantiene por ella. Esta semana, la modelo y conductora compartió en sus redes sociales una imagen de archivo de una de sus primeras campañas publicitarias, realizada para una firma de ropa adolescente, que era una de las más reconocidas en el país a finales de los años 90.

A través de sus historias de Instagram, Pampita publicó una foto donde se la ve junto a otros jóvenes modelos, en una producción que marcó un momento importante en su trayectoria. Vestida con una campera verde con cierre y una sonrisa luminosa, posaba para el lente del reconocido fotógrafo Urko Suaya, en una campaña que definió la estética urbana y juvenil de la época. La producción estuvo a cargo de Pablo Merlo, y el estilismo fue realizado por Eugenia Rebolini, figuras habituales de la moda nacional.

En la misma imagen también aparecen Valentín Demarchi, Sofía Sanchez de Betak, y una cuarta persona más ante la cámara, todos de la generación de modelos que representaba Pancho Dotto, una de las agencias más influyentes del momento. La publicación fue recuperada por la cuenta @archivodemodaarg, que también destacó el valor histórico de la postal y convocó a los seguidores a identificar al resto de los integrantes de la campaña. Y, momentos más tarde, la propia Ardohain lo compartió a sus seguidores para que puedan apreciar el largo camino que recorrió en el ámbito de la moda y las diversas experiencias que obtuvo gracias a ella. “Mi primera campaña”, señaló en la sección de comentarios del posteo original.

Pampita recordó una de sus primeras campañas

Este rescate no es un hecho aislado. Ya en 2018, Pampita había compartido otro recuerdo de aquella época, revelando una anécdota personal sobre cómo esa imagen fue determinante en su camino profesional. En aquella oportunidad, subió una foto inédita acompañada de un texto sentido, donde relató cómo se dio ese primer paso en el mundo del modelaje.

“Esta es la primera foto de mi carrera. Es la foto del casting que después se usó para la campaña. A cara lavada, así como llegué, me pusieron este sweater y el fotógrafo Urko Suaya me sacó unas 20 fotos. Me fui a mi casa caminando, pidiéndole a Dios que me eligieran. Noviembre de 1999”, escribió entonces. La espontaneidad de aquella primera sesión contrastaba con lo que vendría después: años de trabajo en campañas internacionales, pasarelas y medios de comunicación.

Pero aquella imagen no solo marcó el inicio de una carrera. Fue también, según Ardohain, el punto de partida de un cambio profundo en su vida. “También es la foto que vio en enero del 2000 Pancho Dotto en el bus del aeropuerto de Punta del Este y que hizo que pidiera mi teléfono. ¡Esta es la foto que me cambió la vida!”, continuó, aludiendo al descubrimiento que la llevó a firmar con la agencia que impulsó su carrera.

La foto que "cambió la vida" de la modelo, según sus propias palabras (Instagram)

“Ese momento que soñaste durante años sucede y en un instante todo empieza a pasar”, concluyó en esa publicación, resumiendo el impacto que tuvo aquella tarde de casting en su historia personal y profesional.

Hoy, mientras divide su tiempo entre proyectos televisivos, campañas y su vida familiar, Pampita mantiene vivo el vínculo con sus orígenes. La publicación de esta foto retro no fue simplemente una mirada nostálgica, sino una manera de reafirmar el valor de sus comienzos. En un mundo tan cambiante como el del espectáculo, la imagen sirve como testimonio de un pasado que todavía emociona y que, como ella misma dijo, cambió su destino para siempre.