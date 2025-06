El Puma Goity adelantó lo que se viene en la cuarta temporada de El Encargado: “Está más jugada a la comedia”

El lunes pasado el Puma Goity vivió uno de los momentos más felices de su carrera al llevarse el máximo galardón en la primera edición del Martín Fierro de Teatro por su trabajo en Cyrano. En diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), compartió su alegría por el premio y para los fanáticos de El Encargado, adelantó lo que se viene para la cuarta temporada.

El actor, que interpreta a Matías Zambrano en la comedia negra, contó que acaban de terminar las grabaciones de la serie de Disney+. “En principio se viene la temporada cuatro de El Encargado. La terminamos de filmar la semana pasada. Es una temporada que está más jugada a la comedia”, contó.

“Se van a reír mucho. Es desopilante lo que han escrito Gastón Duprat y Mariano Cohn. Nos sorprendió a todos y está extraordinaria. Esa la terminamos de grabar”, señaló. Luego, se refirió a la versión de que su personaje tendrá su propia serie, un spin-off muy esperado por los seguidores de la producción. “Vamos a ver. Si todo viene bien... No me permiten hablar mucho, pero viene bien”, contó, revelando que está en proceso el proyecto.

También el Puma compartió la emoción que sintió su madre al llevarse el oro en la entrega de Aptra. “Cuando a mi mamá le di el Martín Fierro nos abrazamos mucho. Abrazos y miradas que son lo más lindo. ‘Cuando el verdadero amor existe, cada palabra dicha se vuelve triste’, dice Cyrano. Son hermosas esas palabras”, expresó.

Incluso hoy la estatuilla no se encuentra en su casa. “El Martín Fierro lo tiene mi madre. Se lo acabo de entregar. No la pude visitar antes y hoy cumple sus primeros 94 años. Así que le obsequié este Martín Fierro de oro para que lo tenga en su casa”, resaltó.

El actor destacó el galardón, que por primera vez distinguió al teatro: “El Martín Fierro es lo más importante que tenemos en la Argentina, le aporta al teatro una enorme visibilidad, pero lo más hermoso fue el aplauso de los colegas. No sirve de nada que te vaya bien en tu carrera si no tenés el reconocimiento de tus pares, que en definitiva saben bien lo que es uno. Fue el premio más grande y me lo voy a llevar toda la vida. Fue muy muy emotivo”.

“Estoy con mucha felicidad. Esto del oro es realmente sorpresivo. Muy sorpresivo, inimaginable y, por otra parte, muy especial. Fue muy emotivo”, contó, sobre cómo vive la distinción que recibió y cómo viene cosechando premios. “Es un espectáculo absolutamente bisagra. Yo fui con 16 años al teatro, vi el Cyrano y fue bisagra porque fue lo que me impulsó a mi carrera de actor. Mi sueño era hacer la obra. Estrenarla y listo”, expresó el actor.

El Puma Goity junto a Guillermo Francella, en sus papeles del doctor Zambrano y Eliseo

“Pero dentro de un ámbito como el oficial, siempre las programaciones son de tres meses, son limitadas absolutamente”, mencionó, sobre la obra con la que estuvo de temporada en Mar del Plata y ahora la llevará de gira por todo el país. “Es un suceso histórico. Una obra tan grande, porque es una obra enorme, y no solamente con lo que tiene que ver con la literatura de la obra, que es hermosa la poesía que tiene. Es grande de escenografía, de elenco, y todo esto trasladarlo primero en Mar del Plata, al Tronador y ahora de gira. Es impresionante. La felicidad del público es el suceso más grande”, destacó.

El Puma Goity confirmó que está en camino el spin-off de su personaje en El Encargado

Hacia el final de la entrevista, se refirió a los actores “que se la creen”. “Nunca me la creí y si te la crees con esta vocación sos un estúpido y un desubicado de la vida absoluta. Lo que tiene de bueno, entre comillas, esta profesión es la incertidumbre. Sobre todo en los proyectos, porque los proyectos así como vienen también desaparecen. Eso no depende de uno, así que este hay que saber nadar en eso y si no, tener siempre plan un plan B, C, D y G”, concluyó.