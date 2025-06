Rocío Marengo contó cómo Eduardo Fort recibió su embarazo y recordó su estallido en el Bailando que se volvió viral

Rocío Marengo habló de su deseado embarazo y recordó su pelea con Eduardo Fort en el Bailando (Video: Intrusos, América)

Hace unos días Rocío Marengo compartió toda su felicidad por su embarazo, luego de una larga búsqueda junto a su pareja, Eduardo Fort. En diálogo con Intrusos (América) recordó cómo él la acompañó en su búsqueda, los momentos que pusieron a prueba su relación de 11 años y rememoró el explosivo descargo que realizó contra el empresario, hoy un video viral y meme, en el Bailando de 2021.

“Eduardo también lo buscó un montón. Él hizo mucho de este tratamiento y cuando le dije que estaba embarazada, quedó en shock. Me decía que no y yo ‘sí, te juro, estoy embarazada’. Relindo. La verdad que estoy al lado de un buen papá. Estoy orgullosa. Mejor papá no le puede haber tocado y mejor compañero de vida”, contó, en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Al ser consultada sobre aquel estallido al aire que tuvo contra su pareja en el ciclo de Marcelo Tinelli, habló con humor. “La mujer tiene más aguante del que creen. Cuando parece que va a largar la toalla, no lo hace”, comentó, divertida. Luego recordó cómo hicieron para sortear los episodios más difíciles que vivieron como pareja.

Rocío Marengo y Eduardo Fort (Instagram)

“Con Edu como pareja tenemos muchos años. Yo tengo todas las conversaciones. Viste que el chat te guarda todo. O sea, siempre quisimos una familia, lo que pasa es que después se hizo complicada la búsqueda. Tuve que acompañar a Edu en muchas etapas. Este tratamiento otro hombre no lo hubiese aguantado como lo aguantó él. Por ejemplo, mis cambios de humor. Yo creí que no me habían afectado las hormonas”, comentó, risueña.

“Se ve que fue difícil el tratamiento al lado mío y él se la rebancó. Mil veces las ecografías, mil veces sacarse sangre. Inyecciones, que no podían perder la cadena de frío. El que lo pasa me va a entender y mucho. El momento del ‘hasta acá’, claramente influía que yo estaba agotada del baile. Estábamos en instancias reavanzadas. En cualquier reality uno no maneja las emociones y uno se la agarra con el primero que sabe que está”, detalló, sobre el contexto de aquel episodio en donde le reclamaba al hermano de Ricardo Fort que estaba “hasta acá de tus tiempos”. “Edu también tuvo que hacer sus cosas y ese era mi miedo. Él también tuvo que intervenirse. No la tenía tan fácil”, destacó.

Rocío Marengo explotó contra Eduardo Fort: "No hago más que remar en mi vida sola" (Video: ShowMatch, Eltrece)

También la exmodelo se refirió a cómo fue el después de aquel escándalo. “Fueron dos días que ni lo llamé porque dije ‘este me mata’ y al tercer día estábamos bien. Teníamos 8 años juntos y ahora vamos por 11. Yo creo que también fue una manera de ir presionándola y dándolo todo, todo. Esa presión hizo que él también se ponga un poquito más las pilas”, destacó. “Igual a él no le gusta ir a la tele él, pero se va acostumbrando a poco. Ahora el bebito es refamoso y no le queda otra que bancar que al bebé la gente lo ama”, mencionó, sobre uno de los reclamos que le hacía.

Rocío mencionó que la noticia de que estaba en la dulce espera se la dieron durante las grabaciones de Almorzando con Juana (Eltrece): “Cuando a mí me dicen que estoy embarazada, yo atendí el teléfono en plena mesa de Juana. Atiendo pensando que voy a escuchar un no, porque uno estaba más preparado para el no, para que te digan ‘volvé mañana’ o ‘venite el día que te viene’. Cosas que estaba acostumbrada a escuchar. Cuando me dicen ‘estás embarazada’, mis emociones estallaron. La gente pensó ‘se le murió alguien’”.

Rocío Marengo con Eduardo Fort compartieron la primera ecografía de su hijo

La actriz mencionó los numerosos tratamientos a los que se sometió. “Fue complicado porque primero, tuvimos esos tratamientos de baja complejidad que te matan anímicamente, te matan como pareja porque son de hoy tenés que tener relaciones y vos estás toda medicada. Es como casi un laburo y si la pareja no está fuerte, es difícil de pasar. Después, vienen los de alta complejidad que también se me había hecho largo el tema. Yo al final decía ‘ya estoy grande’. Estaba preocupada. Aparte con toda la medicación que me puse en el cuerpo y no se me estaba dando. Pensaba ‘¿Qué onda?’. Yo no sabía que iba a ser tan largo".

Divertida, contó cómo hoy decidió dar vuelta de página y enfocarse en la concreción de su gran sueño. “La pasé como el culo en el tratamiento, pero desde el día 1 que me enteré que estoy embarazada, yo no te hago la fila del súper, yo paso por la de embarazada”, señaló.