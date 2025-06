Moria Casán opinó del gobierno de Javier Milei: “Me parece que va a ser reelecto”

Moria Casan hablo del gobierno de Javier Milei (Video: El Trece)

El jueves por la noche Moria Casán estuvo invitada a un evento para celebrar a la comunidad LGBTQI+. En este contexto, los medios se presentaron en la puerta del salón para tener la palabra de La One, quien habló acerca de los Martín Fierro de Teatro, el galardón que se llevó a su casa y también de la coyuntura política del país y del presidente Javier Milei.

Todo comenzó cuando uno de los movileros le consultó si iría a visitar a Cristina Fernández de Kirchner durante los seis años que esté presa y la diva fue tajante: “No, no, no. Yo no hablo de política, no habló del presidente, no habló de nada”. Y agregó: “Yo vivo en este país, me flexibilizo y adapto a las circunstancias y creo que tengo para adaptarme a las circunstancias actuales siete años más, que es lo que va a estar este gobierno”.

Este comentario al pasar no pasó tan inadvertido y la repregunta no tardó en llegar. Y la actriz de Brujas se mostró segura en su contestación. “¿Vos decís que (Milei) va a ser reelecto?“: “Sí, me parece que sí”, replicó la actriz de Brujas. Si bien todavía faltan poco más de dos años para las elecciones presidenciales, la exvedette dejó en claro que cuando se lleven a cabo siente que hay grandes posibilidades de que Milei siga ocupando el sillón de Rivadavia.

Cabe recordar que Moria se encuentra en pareja con Fernando Pato Galmarini, histórico dirigente político del peronismo, padre de Malena y suegro de Sergio Massa, quien perdió ante Milei en el último balotaje presidencial. Dos semanas antes de las elecciones de octubre de 2023, La One dejó en claro su apoyo a Massa: “¡Hola gente! ¿Cómo están? Los invito a que banquemos a Sergio Massa, que se lo merece por su resiliencia, por su capacidad en el debate y hasta el momento de elección. Vamos que ganamos”, cerró la actriz en un video difundido por las redes.

Moria Casán contó por qué desistió de casarse con Pato Galmarini: "Ese rótulo me la baja"

Desde hace casi cuatro años esta pareja vive su relación a pleno, con planes a futuro y apostando todos los días al romance. Sin embargo, la idea que tenían de casarse cada vez está más lejos. “¿Qué pasó con los planes de casamiento que alguna vez iban a hacer en la cancha de Boca con el Pato?”, le preguntó Catalina Dlugi en su ciclo Agarrate Catalina(La Once Diez/ Radio de la Ciudad).

La actriz de Cuestión de género, la obra que acaba de estrenar con Jorge Marrale, fue contundente con su respuesta: “No podemos. Estamos muy casados ambos, es un rótulo que me la baja”, señaló la diva sobre por qué no pasarían por el Registro Civil. “Con Galmarini estamos divinos. Casi a punto de transitar nuestro cuarto año. Es una pareja hermosa. Él es amoroso. Es una persona hermosa con una lealtad única, unos valores que es difícil también”, señaló.

“Tiene esa cualidad de la lealtad. Un valor que tiene este hombre para lo que él considera que es fundamental en la vida, que son sus creencias, sus ideales. En este momento se le están yendo muchos amigos y no deja de visitarlos. Semejantes edades y él va a todos lados cuando alguno está enfermo enseguida va a verlo al hospital. Él no para. Mientras tanto milita, va con los curas villeros, se encuentra con amigos”, elogió a su pareja, padre de Malena Galmarini.

“Con Pato es cero limitación. Además, me entiende. Cuando yo le digo ‘gordo no tengo ganas de este finde ir a tu casa’, él viene a la mía. Le digo ‘divino, quedate, hacé lo que quieras’. Hay veces que le digo que prefiero descansar y me banca. O, por ejemplo, le digo ‘vas a venir al centro y tomamos algo’. ‘No, negra, recién llegué, estoy cansado’. Y no hay ningún problema. Él es igual a mí”, afirmó Moria. “Él es el buen amor. El amor que no te hace daño”, destacó, a corazón abierto.