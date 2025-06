Moria Casán y Nora Carpena recibieron el Martín Fierro de Teatro en homenaje a los 34 años de Brujas: “Recontra merecido”

Nora Cárpena y Moria Casán subieron a recibir el reconocimiento de Brujas luego de 34 temporadas arriba de las tablas (Video: Martín Fierro de Teatro - América)

La noche del Martín Fierro de Teatro se tiñó de nostalgia y reconocimiento. Sobre el escenario, una ovación que duró lo que parece una eternidad saludó el homenaje a Brujas, la obra emblemática de Santiago Moncada que hace más de tres décadas marcó un antes y un después en la escena argentina. Protagonizada en su elenco original por Moria Casán, Nora Cárpena, Graciela Dufau, Thelma Biral y la fallecida Susana Campos, fue reconocida como ícono del teatro nacional, en una ceremonia que celebró el arte, la memoria y el paso del tiempo sobre las tablas.

El momento llegó de manos de Ana María Cores y Arturo Puig. Cores abrió la ceremonia con emoción: “Aquella primera vez levantaron el telón en el Teatro Atlas de Mar del Plata. Ni siquiera sospechaban que iban a convertirse en un verdadero hito del teatro argentino”. Puig continuó con un aplauso simbólico hacia el impacto de una obra protagonizada exclusivamente por mujeres: “Estas damas talentosas e inquietas marcaron un camino que nadie se atrevía a explorar: abrirle la puerta a las obras solo protagonizadas por mujeres”.

Una selección de imágenes llenó la pantalla, repasando la historia del elenco e imágenes imborrables de Brujas, obra que se despidió oficialmente el 20 de abril de este año con las incorporaciones de Luisa Kuliok y María Leal. Los recuerdos surgieron, el público se emocionó, y el emblemático legado atravesó la noche con la fuerza de quien no necesita presentación.

Cárpena y Casán subieron a recibir la estatuilla (Captura de video)

Cuando llegó el turno de recibir el premio, Cárpena y Casán subieron al escenario. Moria, con su carisma imbatible, fue la primera en hablar: “¡Nos lo recontra merecemos!”. Nora, con esa voz profunda y serena, completó: “Nunca faltamos a una función de Brujas. Vinimos nosotras, las de siempre… Una faltó con aviso, que hoy está en el cielo, Susana Campos, y las otras dos, por razones de salud, no pudieron venir. Estamos aquí en representación”.

Con la humildad y el brillo que la etiquetan, Moria relató cómo surgió la propuesta: “Estaba en gira, creo que en Chile, cuando Nora le mencionó a su marido, Guillermo Bredeston, productor de olfato infalible, ‘¿qué te parece Moria para Luisa?’. Él, que me conoce por trabajos con Bredeston y Rottemberg, confesó: ‘Nora pensó en vos para este papel en Mar del Plata’. Leí el guión frente al mar y dije: “¡wow! Nunca imaginé 34 años de éxito”.

El recuerdo se tiñó de humor cuando Moria le dedicó un guiño a Carlos Rottemberg, voz esencial en el regreso periódico de la obra: “Le agradezco por guardar Brujas y, cada diez años, sacarla otra vez. ¿Cómo hacemos cuando una de nosotras se está acostando con su marido? ¡Tiene 100 años ya!”. Cárpena intervino con picardía: “¡Es un bocadillo de la obra!”. Y Moria acotó con gracia: “Bueno, somos tan buenas actrices que podemos establecer cualquier convención”.

Luego de 34 temporadas arriba de las tablas, la obra fue reconocida en los Martín Fierro de Teatro

El cierre, orgullo puro. “Esto es una fiesta. El teatro es sanador, balsámico”, empezó Moria con su verbo único. “No sé si porque es la primera vez que se hace este Martín Fierro, pero tiene una vibra hermosa. No hay tensiones, careteos… Me parece muy verdadera y me siento honrada por este premio”.

La ceremonia se iluminó con el eco del pasado y el relumbre del presente: Brujas reivindicó su lugar en la historia en el ámbito teatral, un galardón que refuerza la trascendencia de una obra femenina, audaz y colectiva. En una fiesta sin artificios, el teatro se reivindicó como espacio de sanación e identidad.

El homenaje presentó una lección poderosa: el arte se mueve en dimensiones que el tiempo no puede alterar. Más allá de la escenografía y de las funciones finalizadas, las voces convocadas aquella noche en el Atlas perviven. Y ese aplauso, que aún retumba, es la prueba de que las Brujas siguen vivas, indómitas y necesarias.