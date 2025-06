Ingresó el SAME en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Pasaron 8 horas y esto parece una toma de rehenes”

Ingreso el SAME al edificio de Wanda Nara en medio del escandalo con Mauro Icardi (Video: LAM, América)

Habían pasado más de 8 horas desde que Mauro Icardi llegó al Chateau Libertador en el que vive Wanda Nara para reencontrarse con sus hijas y como la vez anterior, todo derivó en un escándalo. La policía tuvo que intervenir y alrededor de las 19 horas, llegó el SAME, el servicio médico de la Ciudad de Buenos Aires.

Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América) mostró imágenes del ingreso de dos profesionales al edificio ubicado en el barrio de Núñez y contó las tensiones de cuando se comunicó con la conductora de Bake Off Famosos. “Wanda se calentó conmigo, me dijo de todo y como siempre discutí. Yo voy a contar la versión de ella. Yo esta no se la creo del todo porque ella me la dibuja”, comenzó diciendo.

“A las nenas no las entregaron. Llegaron, tocaron el timbre y la orden del juez para que bajen las chicas con las tres mascotas, las mochilas y la niñera y eso no ocurrió. Wanda dijo que iba a cumplir. El problema que dicen las fuentes judiciales y los policías es que ella quiere cumplir, pero bajo sus propias condiciones”, mencionó.

Así fue el ingreso de personal del SAME al edificio en el que vive Wanda Nara en medio del escándalo judicial con Mauro Icardi (Sálvese quien pueda, América)

Unos minutos después Ale Pueblas, cronista de América Noticias, dio detalles en el ciclo de Yanina desde la puerta del lugar. “Podemos confirmar que el SAME ingresó al departamento de Icardi. No pueden ingresar porque está Wanda encerrada ahí para intentar entablar un diálogo”, detalló.

“Está uno de los comisarios de violencia familiar que hace unos minutos llegó y una trabajadora social. Esas dos personas más Elba Marcovecchio solicitaron la presencia del SAME para hacer un análisis no solo de las nenas, sino también de Wanda. Eso va a estar todo anotado en un documento que se redactó en ese lugar”, informó el cronista.

“Ingresó el SAME para hacer un análisis de las nenas, pero también de Wanda”, aseveró. “Está el SAME porque la notaron nerviosa a Wanda. Se escucharon gritos y por momento, llantos. Yo creo que van a analizar que no tengan ningún daño físico tanto Wanda como las niñas, sabiendo que está la trabajadora social. Seguramente inspeccionen a las tres por cualquier denuncia que puede haber posteriormente. Por eso ingresó Nicolás Payarola, para estar presente”, pormenorizó.

La entrada de efectivos de la Policía de la Ciudad al edificio de Wanda Nara (RS Fotos)

Mientras que Yanina tuvo fuertes dichos sobre la situación de la animadora, el futbolista y sus hijas. “Ella dice que quiere entregarlas, pero bajo sus condiciones. No quieren ir porque cuando las nenas se van, Wanda rompe en llanto. A las chicas les da culpa ver a su madre quebrada y no se quieren ir. Hay toda una situación de manipulación”, opinó.

“El consejo de Ana Rosefeld y de Payarola es que entregue a las niñas. La Justicia piensa que por más que ella dice que quiere dar a las nenas... Ella dice que sí, está arriba con una amiga y una mucama, pero lo quiere hacer bajo sus condiciones. Es viva”, se despachó, mientras seguían poniendo imágenes de la entrada del edificio y el movimiento que tenía por esas horas.

“Pasaron 8 horas y esto parece una toma de rehenes. Son Wanda y Mauro y tienen a toda la justicia nacional parada. A otras personas no les pasa. Es un capricho de Wanda para que las hijas no estén con la China”, lanzó, durísima mientras en el ciclo definían todo como un “circo mediático”.

“Ellas ponen como condición que todo sea sin la China, pero cuando vos le decís eso a Mauro, él se calienta. Aparte, lo están boludeando. Pasaron ya 6 meses que no ve a las nenas y estamos con la trabajadora social, el SAME, la policía, los abogados”, finalizó.