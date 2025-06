María Eugenia de Las Trillizas de Oro recordó a su hija Geñi: “No hay ni un día en que no te extrañe”

Las Trillizas de Oro recordaron a Geñi en el aniversario número 7 de su muerte

María Eugenia Fernández Rousse, conocida como una de las Trillizas de Oro, recordó a su hija Eugenia Geñi Laprida en el séptimo aniversario de su fallecimiento. Geñi murió a los 34 años, tras luchar contra un cáncer de mama. Como ocurre cada año, la artista compartió un mensaje en la cuenta de Instagram que administra junto a sus hermanas, María Laura y María Emilia.

En el posteo, compuesto por una foto sencilla de su hija mayor, Fernández Rousse expresó: “Hace 7 años que te fuiste, pero estás en Cesitar y en Cala… Y ahora también en tus sobrinos”. De esta manera, hizo referencia a la huella que Geñi dejó en su familia, especialmente en sus hijos y las nuevas generaciones.

La también cantante y conductora reveló que todos los días la recuerda y la extraña: “No hay ni un día en que no te piense, te hable, te recuerde, te extrañe. Tu ausencia algunas veces duele, y mucho, pero estás siempre dentro de mí”, escribió junto a una imagen de Geñi, que agradeció a quien la tomó: “Gracias Male por la foto. Un lindo recuerdo”.

La familia de las Trillizas de Oro suele compartir momentos íntimos y recuerdos a través de sus redes sociales, donde miles de seguidores acompañan cada uno de sus posteos. A lo largo de estos siete años, Fernández Rousse y su entorno han manifestado públicamente la importancia de hablar sobre el duelo y el acompañamiento, especialmente para quienes transitan situaciones similares.

María Eugenia falleció el 25 de junio de 2018, tras una larga e intensa batalla contra el cáncer de mama, que le generó metástasis en el cerebro. Tenía apenas 34 años. Había enfrentado la enfermedad con coraje, acompañada siempre por su pareja, sus padres y el resto de la gran familia.

El posteo de las Trillizas de Oro por el aniversario de la muerte de Geñi

La pérdida de Geñi tuvo una gran repercusión, tanto en el ámbito artístico como en las redes sociales, donde distintas figuras expresaron su cercanía con la familia. Y también en el público, que adoptó a las Trillizas desde que irrumpieron en el mundo del espectáculo. Desde entonces, su madre mantiene vivo el legado de su hija a través de palabras, imágenes y recuerdos compartidos, así como en la presencia de los nietos y la familia ampliada.

Siete años después, el recuerdo de Geñi continúa presente en cada encuentro y homenaje familiar. La fecha refuerza el lugar central que ocupa en la vida de sus seres queridos y el compromiso de mantener viva su memoria.

Hace dos semanas, hubiera sido el cumpleaños número 41 de Eugenia, y, como hacen siempre en esta significativa fecha, las cantantes también la homenajearon en sus redes, con un mensaje corto, pero al pie. “Feliz cumple Geñi. Nuestro ángel”, escribieron desde la cuenta familiar, junto a un corazón verde y el símbolo del infinito. No hizo falta más. Cada palabra, cada signo, contenía una historia. Una despedida. Una memoria viva.

El recuerdo de Laura Laprida para su hermana

Laura Laprida, la segunda hija de María Eugenia, también recordó a su hermana mayor con una tierna historia en sus redes sociales. Dos rostros idénticos, fundidos en un abrazo. Dos miradas celestes, un mismo gesto sereno.

La foto publicada late de nostalgia, de amor congelado en el tiempo, en una fiesta. Acompañada por la canción “All of the Stars” de Ed Sheeran, escrita para una película que habla sobre la lucha contra el cáncer, la actriz, que reside en España y está esperando a su primer hijo con su pareja, escribió: “Feliz cumpleaños a vos. Miss you every day (te extraño todos los días)”.