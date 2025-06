La China Suárez se reencontró con sus amigos tras rumores de distanciamiento: “No te vayas más”

La China Suárez se reencontró con dos grandes amigos (Foto: Instagram)

En el último tiempo, mucho se habló acerca de las amistades de la China Suárez y su repentina desaparición del ojo público. Mientras vive su romance con Mauro Icardi, rodeado de polémica y batallas legales, se refugia en sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, y en sus amigos. Sin embargo, hace varias semanas que no se veía al grupo unido, luego de viajar juntos a Europa y de compartir casi todos los días en la casa del futbolista.

Durante el último tiempo, algunas versiones indicaron que Icardi habría sido el encargado de pedirle a su novia que pasen más tiempo a solas, sin la compañía constante de sus allegados.

Este martes, después de varias semanas, la China subió una fotografía junto a sus más íntimos colaboradores: Juanma Cativa, su peluquero y Carolina Nolte, su representante.

Si bien no estaba Mauro en la imagen, el grupo se distendió para la toma, en la que la actriz escribió con ironía: “Te extrañamos Juanma Cativa, no te vayas más”.

Se supo que, por un lado, el estilista se encontraba de viaje por Europa junto a Emilia Mernes, y que, por el otro lado, Carolina Nolte, mantiene un perfil bajo en las redes.

Lo que llamó la atención de los seguidores fue que hacía tiempo que el grupo no se mostraba unido. La última vez que se habían visto en una reunión fue durante la celebración de Pascuas, en la casa que compró Icardi en Nordelta. Ese día pasaron el día entre huevos de Pascua y charlas, y luego sellaron la jornada con una foto al lado de un conejo gigante. Pero las semanas pasaron y cada vez se los vio menos en compañía del otro. En las últimas horas, esto cambió.

Cativa regresó de su viaje por España y los tres se reencontraron. De ese modo lo remarcaron con una selfie que demostró la felicidad detrás del encuentro: “Bienvenido”, escribió Nolte en la historia que compartió y que fue reposteada por la actriz de Casi Ángeles.

Esta postal se da luego de varios días sin que la China use las redes sociales. Según se debatió públicamente, esto se pudo haber debido a la intención de bajar un poco el perfil de la relación y mitigar las críticas que hay contra ellos.

La foto del reencuentro de la China con Juanma Cativa y Caro Nolte (Foto: Instagram)

La fotografía de la actriz, el peluquero y su representante apareció luego de que comenzaran los rumores de que el delantero del Galatasaray le habría pedido tener más intimidad y menos gente alrededor. En A la tarde (América TV) deslizaron la solicitud que le habría hecho Mauro a su novia. “La China Suárez es una persona muy amigable, que tiene mucho entorno o tenía. Y de alguna manera ese entorno, que la acompañaba a sol y a sombra, al parecer al día de hoy uno lo busca y no lo encuentra”, comenzó diciendo Cora Debarbieri.

“Al parecer, Mauro Icardi le habría expresado a la China Suárez algunas incomodidades ante ciertas personas de su entorno más íntimo”, sostuvo la panelista y aseguró que Cativa y Nolte no estaban más presentes en la vida diaria de la actriz de El Hilo Rojo.

“Mauro Icardi quizás le expresó a la China Suárez ganas de tener un poco más de intimidad, de tener momentos más de ellos dos solos, donde no participen tantos”, comentó. “El problema es que con el resto de sus parejas esto no ocurría porque ella seguía siendo la China Suárez, no le ponían ni le imponían condiciones. En esta oportunidad, al parecer estaría aceptando cosas que quizás en su momento no aceptaba”, reflexionó la panelista.

Ahora el estado de estas relaciones va a verse afectado, puesto que la cantante de “Corazón de Cartón” tiene planeado irse a vivir a Turquía junto al deportista, estando presente en cada paso que de en su carrera. EnInfama, Karina Iavícoli reveló que la China evalúa acompañarlo por un período de dos semanas. “La idea de ella es ir 15 días y volver, pero también es desgastante. Por más que me digan que viaja en un avión privado, es un viaje muy lejano. Y ahí también la pareja se va a exponer a una situación:no es lo mismo estar acá, que estar allá solos. Ella sin los hijos… es desgastante”, advirtió la periodista.