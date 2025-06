El misterioso silencio de la China Suárez en redes: ¿problemas en la casa de los sueños con Mauro Icardi?

El pedido que le habría hecho Mauro Icardi a la China Suárez (Video: América TV)

Desde que la China Suárez y Mauro Icardi tomaron la decisión de blanquear su relación a principios del mes de enero, la exposición a la que estaban sometidos aumentó exponencialmente. Sin embargo, esto no fue un problema para ninguno de los dos hasta que la situación con Wanda Nara escaló de tal manera que la opinión pública comenzó a afectarlos.

Desde la merienda que se llevó a cabo el viernes 6 de junio, cuando Icardi concurrió al Chateau Libertador con la China Suárez en el automóvil y se desató una nueva disputa por las niñas que tiene en común con Wanda, el silencio en las redes sociales de la actriz habla en volúmenes.

Durante ese tiempo, Eugenia solo subió un posteo una única vez tras recibir amenazas en las redes sociales, pero luego de que hizo público este hecho fue su abogado, Agustín Rodríguez, el encargado de hacer de vocero de la actriz.

Hace casi dos semanas que no comparte historias, ni posteos ni reels cuando generalmente subía contenido todas las mañanas, camino al colegio de los niños, durante sus almuerzos o debido a la promoción de alguno de sus trabajos. También llenaba su feed y sus historias de fotos románticas con el deportista. Por su parte, el delantero del Galatasaray tampoco comparte demasiado contenido de su vida por estos días. Lo último que mostró fue la escapada que hizo la pareja a Uruguay el fin de semana del Día del Padre. En esa ocasión, la China y Mauro visitaron la casa de Natalia Antolín, amiga de la actriz, que es uno de los sitios de refugio de la China, ya que allí estuvo cuando se reconcilió con Benjamín Vicuña y donde bautizaron a su hija Magnolia.

Icardi fue el único que hacer algunos posteos en las redes sociales (Foto: Instagram)

En las últimas horas, trascendió que Icardi le habría pedido a su novia que ponga en segundo plano a su círculo íntimo, compuesto por su amiga de toda la vida y representante Carolina Nolte y por Juanma Cativa, el peluquero que trabaja para ella. Cabe recordar que en los distintos viajes que hicieron al exterior fueron acompañados por varios de los amigos de Eugenia, por lo que esto podría haber generado cierto malestar en el paraíso, como Marcelo Mancha Latorre.

En A la tarde (América TV) deslizaron que Mauro quería tener más intimidad. “La China Suárez es una persona muy amigable, que tiene mucho entorno o tenía. Y de alguna manera ese entorno, que la acompañaba a sol y a sombra, al parecer al día de hoy uno lo busca y no lo encuentra”, comenzó diciendo Cora Debarbieri.

“Al parecer, Mauro Icardi le habría expresado a la China Suárez algunas incomodidades ante ciertas personas de su entorno más íntimo”, sostuvo la panelista y aseguró que Cativa y Nolte no están más presentes en la vida diaria de la actriz de Casi Ángeles. Más allá de que no se vean en las fotos, el peluquero de Suárez se encuentra acompañando a Emilia Mernes en su gira por Europa, por lo que está a un océano de distancia. Tampoco es menor recordar que la última vez que estuvieron todos juntos fue en el gran festejo de Pascua que organizó la pareja en la casa de los sueños de Nordelta.

“Mauro Icardi quizás le expresó a la China Suárez ganas de tener un poco más de intimidad, de tener momentos más de ellos dos solos, donde no participen tantos”, comentó. “El problema es que con el resto de sus parejas esto no ocurría porque ella seguía siendo la China Suárez, no le ponían ni le imponían condiciones. En esta oportunidad, al parecer estaría aceptando cosas que quizás en su momento no aceptaba”, reflexionó la panelista.