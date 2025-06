El profundo dolor de Roxy Vázquez: “Perdí a mi papá y una semana después, a mi mamá”

El dolor de Roxy Vázquez por la muerte de su padre y su madre con una semana de diferencia: "Estoy destrozada" (Video: Nuestra tarde, TN)

Desde unas semanas Roxy Vázquez se ausentó de Nuestras tardes, el ciclo que conduce en TN. Este lunes, antes de presentar las noticias de la actualidad, se tomó unos minutos para contar que está atravesando el duelo de su padre y su madre, quienes fallecieron con una semana de diferencia.

“Quiero arrancar este noticiero, que es mi casa como este canal, en el que hace muchos años estoy trabajando y me gusta compartir. Creo que nos debemos al público que siempre nos mira”, comenzó diciendo la periodista, en un tono sobrio.

“Durante todos estos días no estuve viniendo. Me han preguntado muchísimo que me pasaba, muy preocupada la gente y yo lo agradezco. Me gusta y me hace bien ese reconocimiento. Creo que está buenísimo. No soy de las que reniega de la popularidad y de esto que nos da la pantalla. Yo siento que tengo la obligación de contar por qué no estuve. Todos imaginamos que estamos preparados para perder a nuestros padres, porque es la ley de la vida. Creemos que estamos preparados para eso, pero cuando eso llega es muy difícil”, explicó.

Roxy Vázquez con su padre y Pedro, su hijo menor (Instagram)

Luego, se refirió a lo sorpresivo de la muerte de su padre y la enfermedad que venía transitando su madre. “Es muy complicado, sobre todo en el caso de mi papá. No es que tenía una enfermedad o la estaba pasando mal, sino que se fue de un día para el otro. El domingo 8 de junio perdí a mi papá a las 8 de la mañana de manera sorpresiva y una semana después, se murió mi mamá que estaba atravesando un cáncer con una metástasis muy complicada desde hacía 6 meses”, relató.

“Con mis hermanos estábamos tratando de sobrellevar esa situación de la mejor manera y acompañándola, pero la verdad que no se la deseo a nadie. Es una enfermedad espantosa, es una agonía horrible cuando un cuerpo ya no es el que vos conocés”, compartió la conductora, sensibilizada. “Por supuesto que estoy destrozada, tengo el corazón roto. Estoy muy triste y angustiada. Tal vez es uno de los peores momentos de mi vida, pero elijo venir a trabajar porque es la mejor manera de homenajearlos”, señaló.

“Mis viejos eran dos laburantes que lo único que supieron hacer es trabajar. Son inmigrantes italianos y españoles, que es un poco la historia de toda la Argentina. Así que acá estoy homenajeándolos porque si yo faltaba al noticiero, el primer mensaje que tenía era el de mi viejo o de mi vieja. ‘¿Qué te pasó? ¿Por qué no fuiste al noticiero? ¿Tenés fiebre? Andá igual’”, recordó la periodista sobre los detalles que tenían sus padres.

Roxy Vázquez junto a su mamá en el Día de la Madre de 2024

“Mis hijos están bien. Estamos muy unidos, en familia. Muchas gracias a mis amigas, que son como hermanas que me dio la vida. A ustedes quiero decirles ‘gracias’, que acá estoy y que no soy la misma, por supuesto. Voy a duelar, como todos y con los tiempos de cada uno, pero no soy la misma Roxy de la alegría y la joda, como yo soy habitualmente”, se sinceró.

“Por supuesto que es un golpazo y estoy muy triste, pero esta es mi obligación. Este es mi homenaje a mis viejos, esos enormes que me dejaron ante todo ser buena gente, que es lo más importante. La cultura del laburo, porque esa es la manera que tenían de entender la vida y cómo yo entiendo la vida”, destacó.

También la presentadora se refirió a por qué decidió reincorporarse a su labor. “Mis jefes me dijeron ‘tomate el tiempo que necesites para volver y para estar bien’. En un mes, por ejemplo, no voy a estar bien. Este es un dolor con el que voy a tener convivir a partir de ahora. Esa ausencia de los domingos en la plaza con mis hijos. ‘¿El abuelo no viene?’, me decía Pedro ayer. Es algo que con lo que voy a tener que convivir como todos los que han perdido a un ser querido, con mis herramientas y mis posibilidades”, afirmó.

“Disculpen, pero tenía ganas de compartir y contar lo que me pasó y no hacer como si nada. Me parece que hay que tener un respeto por la gente que está del otro lado... Y no voy a hablar más del tema porque si no me voy a quebrar y no quiero”