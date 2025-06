Alejandra Maglietti lució su pancita de embarazada a pocos días de dar a luz: “¿Así o más explotada?"

Mientras Alejandra Maglietti cuenta los días para la llegada de Manuel, su primer hijo fruto de su noviazgo con Juan Manuel, su pareja desde hace dos años, en la tarde del sábado compartió una foto de su pancita.

La panelista de Bendita apareció recostada sobre un sillón, luciendo a pleno su embarazo. “¿Así o más explotada?“, bromeó, aludiendo al tamaño de su abdomen, desde una selfie que se tomó para su Instagram. La modelo tiene fecha para dar a luz en agosto, lo que la tiene bastante inquieta.

En la misma foto, también aparece su novio al que eligió no presentarlo ante los medios, como sí hizo en otras relaciones. Por ese motivo él aparece cerca de Alejandra, en otro sillón, pero jugando al misterio: en la imagen eligió, o le pidió su novia, taparse la cara para que no se pueda conocer su rostro.

Alejandra Maglietti lució su embarazo. "¿Así o más explotada?", le preguntó a sus seguidores (Instagram)

“No me gusta exponer mi relación personal”, afirmó ella el mes pasado en una nota con Los profesionales de siempre y luego explicó que parte de esa decisión radica en el trato agresivo que percibe cuando una figura pública expone su intimidad: “Así como te critican por un filtro, también empieza como a haber un montón de odio para una relación. Es muy difícil”.

Según sostuvo, el ecosistema digital no perdona ni la más mínima apertura: “Subí una historia y 50 pibas le mandaron mensajito privado. Fue horrible. Yo soy celosa. Hace dos años que lo tengo guardado”.

De hecho, reforzó el argumento con una frase contundente: “Si lo mostrás, te lo quieren afanar. Te lo digo de una”. Además, lejos de achicarse, Maglietti no esquivó la pregunta: “Sí, soy celosa. ¡Obvio que soy celosa!”, repitió entre risas.

Alejandra Maglietti contó sus problemas para dormir embarazada de su primer hijo

Alejandra Maglietti, embarazada, contó su técnica para dormir

Alejandra Maglietti también trabaja en la radio como panelista de Arriba bebé, el ciclo radial de Pop que conduce Lizy Tagliani. Allí comparte los cambios que va experimentando como mamá primeriza. La integrante del programa, que será reemplazada por Marixa Balli durante su licencia, compartió el problema que está teniendo para conciliar el sueño.

“No puedes dormir. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Me duele la costilla, la espalda...“, enumeró, sobre sus malestares para contar cómo se las ingenia para poder descansar. ”Después de buscar un montón por internet y de fijarme en TikTok. Tiktok, Instagram y Google. Encontré una almohada que tiene como una forma especial", comentó.

“Es como que te metés adentro y como que te agarra bien la panza y la espalda, pero tenés que equilibrar todo y es un quilombo”, contó la panelista histórica de Bendita. “Ayer me dolía tanto acá al costado que me metí una toalla enroscada acá en la espalda para que me quede la cintura derecha, porque si no es imposible”, aseguró.

Alejandra Maglietti reveló cuál es el método que usa para hacer sus necesidades cuando no puede bajar del auto

A pura honestidad brutal, también recientemente de algunos problemas que se enfrenta por estos días, en la dulce espera de su hijo. La modelo y abogada explicó que cuenta con un objeto específico dentro de su auto para hacer pis sin tener que salir del auto. “Ahora me consiguieron un bidón con la tapa grande para hacer pipí en el auto. Es uno que justamente está preparado para hacer todo”, detalló en diálogo con sus compañeros del ciclo radial.

Según explicó, empezó a usar este recurso a raíz de un episodio puntual: “Lo tengo ahí de emergencia porque una vez me agarró un piquete y tenía una botella de agua mineral… Y bueno, hice ahí”. Aquella vez, ante la imposibilidad de detenerse en un baño, y con una necesidad fisiológica urgente, Maglietti recurrió a una solución improvisada.