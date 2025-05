Alejandra Maglietti contó su técnica para dormir en el sexto mes de su embarazo: “Me duele la espalda”

Alejandra Maglietti contó su inconveniente para dormir en el sexto mes de su embarazo: “Me duele la espalda”

Alejandra Maglietti entró al sexto mes de su embarazo y en Arriba bebé, el ciclo radial de Pop que conduce Lizy Tagliani, comparte los cambios que va experimentando como mamá primeriza. La integrante del programa, que será reemplazada por Marixa Balli durante su licencia, compartió el problema que está teniendo para conciliar el sueño.

“No puedes dormir. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Me duele la costilla, la espalda...“, enumeró, sobre sus malestares para contar cómo se las ingenia para poder descansar. ”Después de buscar un montón por internet y de fijarme en TikTok. Tiktok, Instagram y Google. Encontré una almohada que tiene como una forma especial", comentó.

“Es como que te metés adentro y como que te agarra bien la panza y la espalda, pero tenés que equilibrar todo y es un quilombo”, contó la panelista histórica de Bendita. “Ayer me dolía tanto acá al costado que me metí una toalla enroscada acá en la espalda para que me quede la cintura derecha, porque si no es imposible”, compartió.

Alejandra Maglietti contó sus problemas para dormir embarazada de su primer hijo

La modelo está esperando un varón junto a su pareja, un abogado llamado Juan Manuel del que prefiere no contar demasiado, y el nombre que eligieron es, precisamente, Manuel para llamar a su primer hijo. “Me encanta el nombre igual. Me gusta más que quede ‘Manu’. O sea, le pondría ‘Manu’ directamente”, había expresado en Bendita, donde dio la noticia.

Alejandra se refirió a por qué prefiere mantener reserva sobre su novio. “No me gusta exponer mi relación personal”, afirmó, en una nota con Los profesionales de siempre y luego explicó que parte de esa decisión radica en el trato agresivo que percibe cuando una figura pública expone su intimidad: “Así como te critican por un filtro, también empieza como a haber un montón de odio para una relación. Es muy difícil”.

Según sostuvo, el ecosistema digital no perdona ni la más mínima apertura: “Subí una historia y 50 pibas le mandaron mensajito privado. Fue horrible. Yo soy celosa. Hace dos años que lo tengo guardado”. De hecho, reforzó el argumento con una frase contundente: “Si lo mostrás, te lo quieren afanar. Te lo digo de una”. Además, lejos de achicarse, Maglietti no esquivó la pregunta: “Sí, soy celosa. ¡Obvio que soy celosa!”, repitió entre risas.

Alejandra junto a su novio, Juan Manuel (Instagram)

Además del componente emocional, la modelo reconoció que la decisión de no mostrar a su pareja ya no es únicamente suya. Aunque fue ella quien lo “guardó” durante dos años, “ahora depende de él”, afirmó en referencia a si en algún momento decidirán compartir públicamente su vínculo.

Hace unas semanas la modelo compartió un video de su pancita, pero le terminaron llegando comentarios malintencionados por el uso de filtros. A pesar del revuelo, la modelo eligió tomarse la situación de manera despreocupada.

“Si me odiaban, me lo hubieran dicho hace un año y medio y me quedaba hasta más tarde durmiendo”, comentó por las risas de sus compañeros del programa de las mañanas en el que participa. “Hace un año y medio estoy toda destrozada. Después me pongo filtro y me critican”, se quejó a modo de broma.

Alejandra compartió un video luciendo su embarazo y la criticaron por el uso de filtros

Luego, explicó el trasfondo del chiste para quienes no estaban enterados. “Subí un video a TikTok que parezco hecha con inteligencia artificial y se hizo viral. Me criticaban todos, pero che, todos se ponen filtros, ¿yo no me puedo hacerlo?“, preguntó en la mesa.

Marixa Balli en ese momento salió en su defensa. “¿Para qué existen los filtros?“, quiso saber, pero rápidamente se respondió la consulta a sí misma: ”¡Para jugar con ellos!“. De todas formas, se abrió un debate.

Maglietti explicó que si bien ella suele utilizarlos para no tener que maquillarse cada vez que quiere hacer contenido, suele mostrarse al natural tanto en la cámara de la radio como en muchas de sus apariciones televisivas. “Estoy ahora a carita lavada, ¡vengan a verme acá!“, manifestó, filosa. Además, defendió su postura: ”Los filtros existen por algo, ¡podés jugar!“, señaló. ”Me chupa un huevo", cerró.