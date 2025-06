Alejandra Maglietti reveló cuál es el método que usa para hacer sus necesidades cuando no puede bajar del auto

Alejandra Maglietti reveló que usa un bidón especial en su auto para emergencias fisiológicas durante largos embotellamientos (Video: LAM, América TV)

En una conversación distendida pero reveladora en el programa Arriba Bebé, que se transmite por Radio Pop, Alejandra Maglietti sorprendió al contar una práctica que lleva adelante cuando queda atrapada en un embotellamiento y no puede bajar del auto para ir al baño. La panelista de Bendita (El Nueve) habló sin rodeos sobre una situación que muchas personas enfrentan pero pocas se atreven a verbalizar en medios masivos: la urgencia de orinar en la vía pública en medio del tránsito. Su relato no tardó en viralizarse y abrir un debate en redes.

Durante el intercambio radial, la modelo y abogada explicó que cuenta con un objeto específico dentro de su vehículo para hacer pis sin tener que salir del auto. “Ahora me consiguieron un bidón con la tapa grande para hacer pipí en el auto. Es uno que justamente está preparado para hacer todo”, detalló en diálogo con sus compañeros del ciclo que conduce Lizy Tagliani.

Según explicó, empezó a usar este recurso a raíz de un episodio puntual: “Lo tengo ahí de emergencia porque una vez me agarró un piquete y tenía una botella de agua mineral… Y bueno, hice ahí”. Aquella vez, ante la imposibilidad de detenerse en un baño, y con una necesidad fisiológica urgente, Maglietti recurrió a una solución improvisada. A partir de entonces, adoptó un método más planificado.

La modelo y abogada explicó su método para enfrentar necesidades urgentes sin necesidad de exponerse en la vía pública

Lejos de tratarse de un comentario suelto, la panelista compartió con lujo de detalles cómo lo implementa en caso de necesidad: “Te vas a la parte de atrás del auto. Al asiento de atrás. Es atrás del asiento y ahí hacés”. Su explicación generó risas en el estudio, además de haber provocado sorpresa y cuestionamientos. Uno de sus compañeros le preguntó si no era más sencillo bajarse entre dos autos para orinar ahí, pero Maglietti respondió con contundencia: “No, está lleno de gente”.

La charla adquirió otro matiz cuando Lizy Tagliani intervino y recordó un punto legal que suele pasar desapercibido: “Eso de hecho está penado”. En efecto, según los códigos contravencionales vigentes en varias jurisdicciones, hacer necesidades en la vía pública puede constituir una infracción o falta cuando se realiza en espacios abiertos y a la vista de terceros. Por eso, la alternativa de permanecer dentro del auto y proteger la privacidad podría evitar consecuencias legales.

La exposición de temas vinculados a lo corporal no es nueva en el caso de Maglietti. En febrero, durante su visita al programa La Noche Perfecta, emitido por ElTrece, también se refirió sin filtros a otra cuestión que muchas veces es motivo de vergüenza: los gases intestinales.

Tras un piquete que la obligó a improvisar, Maglietti decidió llevar un "bidón de emergencia" en su vehículo

“¿Es verdad que hiciste una vez una dieta anti flatulencias?”, le consultó el conductor Sebastián Wainraich. Entre risas, la abogada respondió que no fue una experiencia puntual sino un cambio permanente de hábitos. “No la hice una vez, la hago toda la vida”, explicó.

La dieta a la que se refirió es una alimentación libre de FODMAPs, un conjunto de carbohidratos de cadena corta que pueden ser difíciles de digerir y causar hinchazón, gases o malestar en personas con alta sensibilidad intestinal. Se trata de un protocolo alimentario recomendado en muchos casos de síndrome de intestino irritable o intolerancias específicas.

“En un momento estaba un poco incómoda con una situación que estaba pasando. Fui al médico y me recomendó una dieta libre de FODMAPs”, dijo. Y agregó: “Mucha gente que tuvo este problema la conoce. Entonces yo sé qué alimentos me hacen mal y cuáles no”. En ese sentido, destacó el valor del autoconocimiento: “Cada uno tiene que ir viendo, porque no todo le va a hacer mal a todos”.

Alejandra Maglietti sigue una dieta libre de FODMAPs para evitar gases intestinales y problemas digestivos

Entre los alimentos que eliminó de su dieta habitual, mencionó con precisión la cebolla y todo lo que sea fermentado, que en su experiencia generan molestias. “Ese problema desapareció de mi vida, ya no es un problema para mí”, sentenció.

Este enfoque personalizado, basado en detectar qué ingredientes alteran el tránsito intestinal o provocan gases, se convirtió en un eje de su alimentación diaria. “Vas viendo cuáles son las que más te irritan el intestino y vas sacando y probando para ver qué te pasa. Vale la pena”, concluyó.