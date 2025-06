Pablo Echarri apoyó a Cristina Kirchner en la puerta de su casa: “Es un punto de partida para generar la unidad”

Pablo Echarri apoyó a Cristina Kirchner desde la puerta de la casa donde está presa

En la tarde del martes, el barrio porteño de Constitución se transformó en escenario de expresiones públicas de apoyo hacia Cristina Kirchner, luego de que la Justicia habilitara el cumplimiento de su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria. Entre quienes eligieron hacerse presentes en la emblemática esquina de San José y Humberto Primo estuvo Pablo Echarri, uno de los artistas históricamente ligados al kirchnerismo, quien decidió acercarse hasta la puerta del domicilio de la expresidenta para manifestar su acompañamiento en este momento crítico. La presencia de Echarri no pasó desapercibida. Junto a él, otras figuras del espectáculo argentino como Mirta Busnelli, Marilina Ross, Lola Berthet, Paola Barrientos, Ignacio Copani y Teresa Parodi se dieron cita en la zona para mostrar, de manera concreta, su rechazo al fallo judicial y su solidaridad con Cristina Kirchner.

Cercado por simpatizantes y periodistas, Pablo Echarri intentó resumir el clima que, según su perspectiva, impera en el espacio peronista tras la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 y el rechazo de la Corte Suprema a los recursos de la defensa. Al referirse al estado de ánimo de la militancia, sostuvo: “Me siento con mucha alegría. Estos hechos negativos, estos movimientos de la derecha lo único que logran generalmente es hacer que el pueblo reviva”. Para el actor, la coyuntura judicial marca un reencuentro entre los militantes y la calle tras una etapa donde predominó la apatía: “Todos nos veníamos preguntando qué es lo que pasaba que el pueblo no salía a la calle, cómo había cambiado luego de la pandemia, había como una situación de apatía bastante particular y, bueno, la derecha, una vez más con su sobreactuación, hizo que el pueblo peronista se pusiera de pie de nuevo”.

Pablo Echarri se acercó a la puerta de la casa de Cristina Kirchner para manifestarle su apoyo ante la condena que la dejó presa (RS Fotos)

Echarri vinculó los hechos recientes con el futuro inmediato del peronismo. “Más allá de acompañar y que sea un trago amargo saber que Cristina va a entrar en un período de reclusión, creemos que es un extraordinario punto de partida para generar la unidad y para vernos de cara al 2027 con una opción bien competitiva para sacar a la derecha del poder”, señaló.

El fallo judicial que condena a Cristina Kirchner a seis años por corrupción en la causa Vialidad quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema la semana pasada. El Tribunal Oral Federal N°2, presidido por Jorge Gorini, determinó que la exmandataria siga cumpliendo su condena en su departamento de San José 1111, bajo el régimen de prisión domiciliaria y con tobillera electrónica. El tribunal desestimó el reclamo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían pedido el cumplimiento de la pena en una unidad penitenciaria. La resolución establece que Cristina Kirchner no podrá salir de su vivienda, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. Además, debe presentar un listado detallado de las personas que integran su círculo familiar y profesional, quienes serán las únicas autorizadas a ingresar al domicilio. La custodia policial y la vigilancia electrónica completan el dispositivo de control ordenado por los jueces Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Mirtha Busnelli y otros artistas se dieron cita en la puerta de la casa de Cristina Kirchner para apoyar a la expresidenta (Captura TV)

El movimiento frente al domicilio de la exmandataria creció durante la jornada y derivó en la organización de una marcha prevista para este miércoles. La convocatoria apunta a expresar un sólido apoyo a Cristina Kirchner y rechazar lo que los manifestantes consideran una avanzada judicial impulsada desde sectores del conservadurismo político argentino. Pablo Echarri adelantó su participación en esa movilización: “Por supuesto que voy a marchar, voy a ir con la familia”. El actor sostuvo que este nuevo contexto obliga a la militancia a reposicionarse, y atribuyó a la Justicia “cooptada” la intención de exponer a la líder peronista en una situación de humillación pública. El barrio de Constitución, epicentro de los acontecimientos, asiste así a una serie de demostraciones que combinan protesta, respaldo militante y la expectativa de una convocatoria masiva para este miércoles.