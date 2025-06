El romántico mensaje de Florencia Raggi a Nicolás Repetto por su doble aniversario: “30 años”

Florencia Raggi, Nicolás Repetto y un amor que ya lleva más de 30 años

En una jornada marcada por el Día del Padre, Florencia Raggi sorprendió a sus seguidores al conmemorar dos fechas significativas en su vida personal: el trigésimo aniversario de convivencia y el decimoctavo aniversario de casados con Nicolás Repetto.

Para este día especial, la actriz eligió una imagen reciente junto a su esposo para ilustrar el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, donde relató el valor simbólico de la fotografía y la coincidencia de los aniversarios.

En el posteo la actriz explicó que buscó la última foto en la que aparecen juntos para reflejar el presente de la pareja. “Quizá no sea la mejor, pero es la última que apareció en el carrete (de verdad) … me acabo de dar cuenta que hace 30 años HOY, un 15 de junio, nos fuimos a vivir juntos, y hace 18 años exactos nos casamos… y ¡Seguimos acá! Compartiendo la vida juntos, con sus idas y venidas obvio (de hecho hoy estás allá y yo acá) pero el amor es bien fuerte, qué fuerte… y profundo! Brindo por eso y por muchos años más”, escribió la actriz. La publicación se dio en un contexto especial, ya que ambos se encontraban en lugares distintos durante la celebración. La reacción de Nicolás Repetto no tardó en llegar.

El conductor respondió al mensaje de su esposa con una frase breve y significativa: “Lo mejor que hice en los últimos treinta años”. Este intercambio público de afecto generó una ola de comentarios y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes destacaron la autenticidad y la discreción que caracteriza a la pareja.

Entre los mensajes recibidos, algunos usuarios resaltaron la espontaneidad y el bajo perfil de Florencia Raggi y Nicolás Repetto. “Hermosa pareja siempre tan espontáneos y de perfil bajo... por eso creo que la gente los quiere y los admira!! Felicidades hoy y siempre!!”, escribió una seguidora. Otros comentarios pusieron el foco en la dinámica de la relación, al valorar la combinación de independencia y unión que ambos supieron mantener a lo largo de los años. “Admiro esta pareja. Mantienen su independencia y unión, única fórmula”, expresó otro usuario.

Así las cosas, la publicación de Raggi no solo celebró los años compartidos, sino que también puso en relieve los desafíos y las distancias que pueden atravesar las parejas, como lo reflejó la frase “de hecho hoy estás allá y yo acá”. A pesar de ello, la actriz subrayó la fortaleza del vínculo que los une, lo que fue motivo de brindis y buenos deseos para el futuro.

La repercusión en redes sociales evidenció el aprecio del público hacia la pareja, que supo mantener su vida privada alejada de los escándalos mediáticos. “Brindo por eso y por muchos años más”, concluyó Florencia en su mensaje, al reafirmar el compromiso y la profundidad de su relación con Nicolás Repetto.

Hace sólo unos meses, se conoció la noticia de la muerte de Marta, la pareja de toda la vida del papá del conductor. La información la confirmó en las redes sociales el círculo más cercano al periodista: su pareja Florencia, su ex Reina Reech y su hija, Juana, quienes compartieron fotos y emotivas dedicatorias para la mujer.

“Buen viaje Martita Repetto”, escribió Raggi junto a un corazón rojo.“Gracias por quererlo y cuidarlo tanto a Nico. Por siempre en nuestro corazón”, agregó la actriz, que eligió compartir una foto del conductor y la mujer que lo acompañó por años durante el casamiento de Juana y Sebastián Graviotto. Ella, sentada en una silla de ruedas con la elegancia del caso, él respaldándola y ambos sonrientes mirando a cámara. “Ya te veo abrazada a tu amado Francisco”, cerró en referencia al padre de Repetto.