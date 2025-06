Wanda Nara dejó de seguir a Maxi López en las redes sociales: el motivo detrás de su decisión

Wanda Nara optó por dejar de seguir al padre de sus hijos mayores, Maxi Lopez, y a su exsuegro, Juan Icardi (Video: Intrusos – America)

La vida de Wanda Nara se encuentra llena de polémicas, medidas cautelares y batallas judiciales que no parecen dar tregua con su expareja, Mauro Icardi. En medio de la vorágine de la polémica, Wanda intenta hacer todo lo que está a su alcance para ponerse firme y, además, elegir a sus aliados. La empresaria, en plena tensión personal y mediática, optó por una actitud inesperada en redes sociales, generando nuevas repercusiones públicas en su entorno.

Todo comenzó en medio de la emisión de Intrusos (América) de este jueves por la tarde, cuando Paula Varela contó que Wanda había dejado de seguir al padre de sus hijos mayores, Maxi López, y a su exsuegro, Juan Icardi, el progenitor de Icardi. La decisión tomó por sorpresa al panel, que esperaba que ella fuera a visitar al abuelo de sus nietas este fin de semana por el Día del Padre. Sin embargo, no serían los únicos afectados en la situación, sino que había un tercer usuario que Nara dejó de seguir.

En paralelo a la noticia dada a conocer por Varela, la cuenta de Instagram de Sálvese Quien Pueda, que forma parte del programa conducido por Yanina Latorre, mostró que no solo Maxi y Juan habían dejado de formar parte de los seguidos de la conductora, sino que también su propio padre, Andrés. Pese a que el hombre recompuso su relación y se mostró más cercano a ella desde que anunció su separación del futbolista, la conducta de su hija indicaría que algo ocurrió entre ambos.

Si bien no se conoció el motivo por el que Juan y Andrés fueron dejados de seguir por Wanda, Adrián Pallares dio a conocer al aire qué ocurrió en el caso con López. “No le gustó. Maltrata a su hijo, después se saca unas fotos, publican que el nene va a terapia... Con lo cual, hay furia del lado de Maxi. Seguro él le dijo algo a Wanda y ella lo dejó de seguir. ¿Y por qué le arruinaron el Día del Padre? Porque él no quiere que sus hijos, ni los autoriza porque son menores, que bajen el domingo a la confitería del Chateau”, explicó en alusión al encuentro que tuvieron los menores con el deportista días atrás, mientras Nara seguía en Europa, y a la reciente resolución judicial que permitía a las nenas encontrarse con el deportista el próximo domingo.

Las cuentas que dejó de seguir Wanda Nara en las últimas horas (Instagram)

Cabe recordar que la presentadora se encuentra atravesando un panorama difícil luego de que se conociera que el delantero del Galatasaray pidió la restitución internacional de las hijas que tienen en común. Tal como había adelantado la propia Latorre, quien habló con Ana Rosenfeld, esta noticia “la destrozó”. Momentos más tarde, Wanda se expresó ante las cámaras de LAM (América), donde dejó en claro la angustia que se encontraba atravesando por la situación: “No puedo hablar de eso, ya saben lo que pasó, imagínate. A veces hay cosas que no necesitan una respuesta. Estoy con las chicas”.

Con el objetivo de conocer los planes de Nara, el conductor de dicho ciclo, Ángel de Brito, le consultó: “¿Te vas a quedar a vivir acá en Argentina, ese es tu plan?”. Inmediatamente, Nara respondió con seguridad: “Sí, yo tengo trabajo acá, tengo contrato con Telefe. Ya empezamos a hablar para Masterchef, y arranco las grabaciones de Love is Blind, nada cambia de lo que siempre les conté de mis planes laborales”.

En las últimas horas, se conoció la razón por la que Wanda Nara dejó de seguir la cuenta de Instagram de su exmarido (Video: Instagram)

Mientras tanto, la incertidumbre sobre la restitución internacional solicitada por Icardi añade presión a una situación que ya de por sí venía con elevados niveles de exposición mediática y conflicto judicial.

En ese marco, entre jugadas tajantes en el plano personal y definiciones firmes en el laboral, Wanda atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, con los ojos de todos puestos sobre cada paso que da, tanto en la justicia como delante y detrás de las cámaras.