Mauro Icardi publicó una foto con los hijos de Wanda Nara tras el festejo con el Galatasaray: el detalle que sorprendió

Mauro Icardi compartió varias fotos en sus redes sociales tras el campeonato obtenido por el Galatasaray

Luego de haber sido protagonista de uno de los episodios más comentados del fin de semana en redes sociales, Mauro Icardi sorprendió con una publicación en Instagram donde incluyó una postal junto a sus hijas y los hijos de Wanda Nara. El gesto se dio después de que fuera duramente cuestionado por asistir al estadio del Galatasaray acompañado por la China Suárez y los tres hijos que la actriz tiene con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, sin la presencia de sus propias hijas ni los niños que crio durante su relación con la empresaria.

El domingo por la noche, Galatasaray se consagró campeón de la Superliga turca tras vencer 3 a 0 al Kayserispor. Aunque Icardi no participó del final de la temporada debido a una lesión ligamentaria, formó parte activa de los festejos en el Nef Stadium, en Estambul. Junto a él estuvo la China Suárez, su pareja actual, y también sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Todos recibieron camisetas personalizadas del club, y recorrieron la cancha entre fuegos artificiales y aplausos.

La polémica por la paternidad de Icardi creció tras su aparición con la China Suárez y sus hijos

La secuencia fue replicada en redes y por medios turcos, pero el foco en Argentina se centró en la ausencia de las hijas que tuvo con Wanda Nara. A partir de los posteos de la actriz, las críticas no tardaron en aparecer. Frases como “Mauro Icardi no es buen padre. Es bueno cuidando los hijos de la mujer que está a su lado, sean propios o no” o “Está repitiendo el patrón de muchos: cuando hay pareja nueva, hay familia nueva” inundaron las redes.

En este contexto, Icardi decidió intervenir. Este lunes 19, subió a sus historias de Instagram tres fotos tomadas en el estadio del Galatasaray, pero de años anteriores. En ellas se lo ve abrazando a Francesca, Isabella, Constantino y Benedicto, todos con la camiseta del club. En la primera imagen, escribió: “Los extrañé mucho ayer. Ustedes también son parte de todo esto. Los amo, falta poquito”.

Una ausencia en la publicación de Icardi generó especulaciones en redes sociales

El futbolista publicó fotos viejas abrazando a los hijos de Wanda Nara

Las fotos publicadas por Icardi incluyeron a cuatro de los cinco hijos que formaron parte de su vida familiar con Wanda. El gran ausente fue Valentino López, el hijo mayor de la empresaria. Su exclusión no pasó inadvertida, por lo que trascendieron diferentes teorías acerca de su ausencia.

De todas formas, no es novedad comentar que la empresaria expresó en varias ocasiones su deseo de que Mauro retome el vínculo con los hijos varones que crio durante más de una década. De hecho, lo sostiene aunque tiempo atrás informó que uno de ellos llegó a denunciar a Icardi por maltrato, lo que habría tensado la relación. Desde entonces, el acercamiento solo se habría producido con las dos hijas en común, aunque también con conflictos.

Wanda Nara expresó el deseo de que Icardi mejore su vínculo con sus hijos

Valentino López, ausente en las fotos de Mauro Icardi en redes sociales, pero el like del profesional estuvo en sus redes

Pese a que Icardi le había dado “me gusta” a un video de Valentino metiendo un gol, en una publicación del adolescente, no lo registró en las fotos que eligió para sus historias. Si bien no hubo una mención explícita, en aquel momento, el gesto fue interpretado como un posible intento sutil de reconexión con el adolescente.

Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, forma parte de las inferiores de River Plate, donde sigue los pasos de su padre buscando convertirse en futbolista profesional. Hace varios días, participó de un combinado sub 17 del club Millonario que disputó un torneo profesional en Brasil y su madre siguió atentamente cada una de sus actuaciones, aplaudiendo a la distancia y a través de las redes cada vez que conquistó un gol.

El delantero del conjunto de Nuñez tuvo un buen rendimiento en la competencia, en un plantel en el que también forma parte Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. El equipo llegó a la final, aunque fue derrotado por Estudiantes de la Plata, que se quedó con el título.