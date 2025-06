Pía Slapka desafió el calor y sus límites con una prueba física en Aruba: “Descubrí cómo responde mi cuerpo”

Pia Slapka volvió a correr una media maratón

Pia Slapka acaba de atravesar uno de esos momentos intensos que quedan grabados en el corazón. Entre playas de arena blanca y aguas turquesas, la modelo se regaló una experiencia única: viajar a Aruba para participar de su cuarta media maratón. Lejos del glamour habitual, la joven eligió compartir con sus más de 350.000 seguidores en Instagram cada vivencia, cada desafío, cada instante de placer y esfuerzo bajo el sol caribeño.

“Jamás imaginé que iba a volver a Aruba dos años seguidos. Mucho menos que estaría corriendo mi cuarta media maratón acá”, arrancó Pia con el habitual contagio de entusiasmo y emoción en un mensaje que no tardó en multiplicarse entre sus seguidores. La travesía comenzó mucho antes del disparo de largada. Mientras Buenos Aires amanecía entre temperaturas de un solo dígito, Pia se preparaba en pleno Caribe para salir a correr en medio de un clima sofocante, con la humedad pegada al cuerpo y el reloj marcando las 3:30. El sacrificio, lejos de opacar el disfrute, potenció esa energía única que transmite la Isla Feliz.

“La madrugada, el calor, para mí fueron detalles. Correr de noche, sentir la serenidad del amanecer, escuchar la música de la naturaleza y descubrir cómo responde mi cuerpo… todo resultó mágico”, aseguró la modelo, incapaz de disimular el orgullo y la alegría que se reflejaban en sus palabras y gestos, aunque con un toque de humor: “Me encuentro muy bien, aunque mi cara no lo demuestre porque estoy hinchada como un sapo, lo sé”, reconoció.

Pïa Slapka y la satisfacción de un nuevo logro (Instagram)

Tras cruzar la meta, se tomó un respiro para caminar y comprobar que sus músculos seguían respondiendo después del esfuerzo extremo. “Estoy orgullosa de mí misma, debo reconocerlo. No puedo creer todo lo que viví. Es tremendo correr con este calor, con humedad... no se imaginan lo que es”, subrayó al día siguiente, al abrir su intimidad a quienes la siguen incondicionalmente.

El ida y vuelta en Instagram no se hizo esperar. La catarata de mensajes dejó claro el cariño y la admiración que genera su fortaleza. “¡Sos grosa, Pia! Me encanta que transmitas que todo se puede disfrutar”, fue uno de los cientos de comentarios que inundaron la publicación. También hubo espacio para quienes sintieron eco con su experiencia y destacaron su capacidad de superación: “¡Qué lindo! Tantas emociones: el miedo, la alegría, esa sensación de pensar que no llegás y después lograrlo. Felicitaciones por no bajar los brazos”.

Pia Slapka, lejos de las pasarelas, volvió a demostrar que el coraje y la sensibilidad pueden ir de la mano. Su relato dejó en evidencia que los desafíos personales, incluso en lugares de postal, están al alcance de quien se anime a dar el primer paso. Y así, entre sonrisas y agotamiento, la modelo selló una experiencia que vuelve a marcar su vida.

Pía Slapka participó de un retiro religioso junto su novio, su hermana monja y un sacerdote (Instagram)

La modelo, que suele emplear las redes sociales para mostrar contenido laboral y reflejar momentos con sus seres queridos, hace unos meses reveló que asistió a un retiro espiritual y religioso junto a su hermana María de la Paz, que es monja, y a su pareja, Daniel Gabrielli.

La modelo contó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión y dio detalles de la actividad que duró todo el fin de semana. Además, publicó dos imágenes en las que se la puede ver junto a su novio, su hermana y un sacerdote.

“Cuando conocí al Fiero (Daniel, su pareja) en una de nuestras tantas charlas, él me preguntó qué esperaba de una relación, mi respuesta fue unión espiritual, no en el sentido de casamiento sino esa unión que te conecta con la otra persona desde un lugar mucho más profundo, una conexión que va más allá de lo mundano”, comenzó diciendo la modelo en la carta abierta que publicó en su perfil.

Pia Slapka participó de un retiro religioso junto su novio y su y hermana monja (Instagram)

Acto seguido, Pía habló del vínculo que tiene con María de la Paz: “Meses más tarde, mi hermana me invita una vez más a un curso que hacen todos los años en su Iglesia, digo ‘una vez más’ porque ya hace varios años que me venía invitando y por diferentes cuestiones no iba, hoy me doy cuenta de que eran los tiempos de Dios”, comentó.

“Como Él es tan ingenioso, trabajó en mí para que lo invite al Fiero y que lo hiciéramos juntos. Así que hace un mes que vamos todos los martes y compartimos con otros matrimonios o parejas un encuentro súper enriquecedor para el alma, charlas que hablan sobre la felicidad, la fe, el amor”, sumó Slapka, y reconoció: “La columna vertebral es el vínculo con Dios, el Dios puro que nos ama incondicionalmente y que nos espera con los brazos abiertos para abrigarnos con su amor”.