Natalie Weber se metió de lleno en la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: “Es un montón”

Sobre el conflicto entre Wanda y La China, Natalie tuvo una larga respuesta

Hace unas horas, Natalie Weber abrió la cajita de preguntas de su instagram para responderle a sus seguidores. Y fue muy franca. Estos días pasados, la panelista de Pasó en América, por América TV, se encontraba sola, ya que su marido, Mauro Zárate, estaba en una gira jugando al fútbol con el equipo senior del club inglés West Ham United. Pero en horas del mediodía de hoy arribó a Ezeiza. Quizás por eso la primera y sorpresiva pregunta fue si estaba separada. Y su respuesta fue categórica: “No! Pocholín (así le dice a Mauro Zárate) anda por el mundo jugando y acá estamos esperándolo”. Sobre el mismo tema le preguntaron cómo soportaba una relación a distancia, entonces aclaró: “No tenemos, se fue hace 10 días y hoy vuelve”.

En las cajitas hubo muchas preguntas sobre el cuidado del cuerpo, pero una tuvo su respuesta más larga: discurrió sobre la pelea del momento entre Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez. Alguien quiso saber: ¿Qué opinión tenés sobre la China y Wanda y (las) amenazas de muerte? ¿No te parece que ya es mucho?”. Y no escatimó caracteres para responder en forma tajante: “Me parece terrible el nivel de violencia. La gente tiene que empezar a tomarse con más tranquilidad los temas y más siendo ajenos. Creo que para que todo se calme un poco, los protagonistas tienen que llamarse a silencio (los 3 adultos) y no brindar más datos de los que se ‘filtran’. De un lado siempre se filtran cosas, del otro parece que no quieren hablar cuando le ponen un micrófono pero después te clavan historias desde Turquía o acusando de robo, con el famoso tik tak y suben fotos de la merienda. Entonces creo que cuando hagan una tregua entre ellos de no hablar más con el único propósito de cuidar a las menores todo este tema pasará. De todos modos nada es justificación de violencia. Nadie tiene que amenazar a nadie. ¡Me parece un montón!"

Muchas de las preguntas fueron referidas a Mauro Zárate, su esposo y si agrandaría su familia

Entre las dudas de sus seguidores sobre su cuerpo, hubo una que destacó. Sin preámbulos, le preguntaron: “¿Tenés operados los glúteos?”. La panelista, aquí, también negó y dio sus razones: “No! Por 2 motivos. Nunca tuve la necesidad. No me gusta como quedan. El (y aquí colocó el emoji de un durazno) operado se nota. Tiene otro formato totalmente distinto al (otra vez el emoji) de gimnasio”.

También quisieron saber si alguna vez haría un trío con su marido. Y sobre una fotografía maquillada, lo respondió en una palabra: “Nunca”. También la maternidad fue una de las cuestiones que las seguidoras quisieron conocer. Y la preguntaron si sería mamá de nuevo. A lo que colocó una foto junto a sus hijos y un enfático “Noooo. Ya está cerradísima la fábrica. Ahora es momento de disfrutar y acompañar en este nueva etapa de ellos”.

Sobre su salud, dos respuestas bien opuestas: si se había operado los glúteos y cómo continuaban sus controles por el cáncer de mama que tuvo

Hace poco, Weber contó que con Zárate -con quien se casó en 2012- tienen ciertas reglas que consensuaron como pareja. Y dio algunas máximas no escritas entre ambos: “Si se comparte la misma habitación, hay que tener en claro el tema de cerrar la puerta o dejarla abierta. A mí me molesta cerrar la puerta y a Mauro le encanta dormir con la puerta cerrada. La puerta tiene que estar siempre abierta porque tengo dos bendiciones del otro lado, menores de edad”.

Se sabe que Weber, cuando cumplió 30 años en 2016, enfrentó el desafío de luchar contra un cáncer de mama. Se operó y en 2018, luego de superar la enfermedad, regresó a la Argentina junto a su esposo. Ese mismo año participó del Bailando por un Sueño en Show Match. Por eso una de las dudas fue “cómo sigue tu salud hermosa”. Y la panelista contó: “Estoy muy bien. Sigo con controles cada 6 meses y gracias a Dios por el momento va todo bien”.