Cami Homs deslumbró con su look clásico y sensual durante las vacaciones familiares con su novio

Las vacaciones de Cami Homs y José Sosa (Video: Instagram)

Cami Homs y José Sosa armaron las valijas y ensamblaron sus destinos. Junto a los hijos que tiene cada uno, por el lado de la modelo, Francesca y Bautista, fruto de su vínculo con Rodrigo De Paul; en el caso del futbolista Rufina y Alfonsina, de una relación anterior, y partieron los seis de vacaciones a un lugar soñado. Rodeados de arena, palmeras, mar y sol, Camila deslumbró con los looks que eligió para estas vacaciones familiares y poco a poco los fue mostrando en sus redes sociales.

La familia ensamblada llegó a su destino, que todavía no contaron, el viernes por la mañana, y desde ese momento las redes de Homs se convirtieron en un minuto a minuto de esta escapa. En su primera salida, la influencer eligió un look sofisticado y fresco: un vestido de color negro con detalles brillantes, escote corazón, con tiras finas que se cruzan en la espalda y la dejan descubierta.

Como accesorio eligió una bandolera de Yves Saint Laurent con la cadena plateada, a juego con los pequeños brillos que tenía la prenda. En la foto ya se pueden ver las primeras señales del sol en la piel de Camila.

Vestido negro, cartera de lujo y las primeras señales de un bronceado

Camila se sumó a la tendencia de prendas tejidas

La playa fue uno de los lugares que más visitaron en este misterioso destino y la modelo no dejó pasar la oportunidad para convertir la ocasión en un desfile de moda. Con una bikini negra por debajo, lució un enterito tejido a mano de color blanco con diseño calado y escote halter. A este lo combino con unas ojotas en la misma tonalidad del enterito, unos anteojos de sol de color negro y una tote bag en tonos marrones, siendo este el único toque de color.

En cuanto al traje de baño que seleccionó, fue por una opción clásica pero sensual. Con un diseño triangular, aperturas en los costados y una parte de abajo con detalles metálicos. Lejos de mantener sencillo el look, decidió sumarle varios accesorios que lo elevaron: un sombrero estilo bucket, un collar que le llega hasta el pecho y un choker con caracoles.

Para una cena entre ellos dos, la ex del Motorcito fue por un outfit comfy: un top deportivo negro con finos breteles que dice Santa Mónica en letras blancas. El cabello suelto, peinado en ondas suaves que enmarcan su rostro, sumando naturalidad al estilo general. El maquillaje acompaña la elección relajada, destacando por su efecto fresco y sin excesos.

Sombrero bucket, choker y anteojos de sol fueron los elegidos para el día de playa

Camila fue por una bikini clásica con un toque de sensualidad (Foto: Instagram)

A través de esta galería, Cami Homs demuestra cómo el estilo puede ser versátil y coherente a la vez. Desde prendas deportivas con impronta urbana hasta vestidos de gala, pasando por bikini clásico y conjuntos tejidos, cada elección revela una faceta distinta de su personalidad. La clave está en la autenticidad y en la capacidad de adaptar tendencias a las circunstancias, transformando cada momento en una oportunidad de expresión y conexión con su audiencia.

Cami Homs habló sobre su relación con Rodrigo de Paul y cómo volvió a abrirse al amor

Durante una entrevista con Multitalent TV, el equipo de No lo pienses tanto le planteó a la modelo si volver a confiar en el amor era algo difícil. “Soy fiel a las segundas oportunidades. Recontra. Existen las segundas oportunidades. En este caso sería haberme dado otra oportunidad a mí”, respondió con firmeza.

Cami Homs sorprendió al revelar si le daría una segunda oportunidad a Rodrigo de Paul: "Te lo tenés que permitir"

Lejos de ofrecer una respuesta tajante o evasiva, la pareja de José El Principito Sosa dejó entrever una evolución personal, marcada por la introspección y el crecimiento emocional. Sin mencionar explícitamente al futbolista, reconoció que volvió a abrirse al amor y que cree en las segundas oportunidades. Su testimonio resonó con fuerza en redes sociales y reavivó el interés sobre su situación actual y su vínculo con el padre de sus hijos.

Su frase dejó una puerta abierta a interpretaciones múltiples. Aunque aclaró que no se trataba de perdonar una infidelidad, su declaración apuntó al proceso de sanar heridas pasadas y reconstruirse desde la autonomía emocional. En ese sentido, Cami enfatizó que su transformación fue interna, y que esa segunda oportunidad no fue para un otro, sino para ella misma: “No es que le estoy dando otra oportunidad a una persona que me fue infiel”.