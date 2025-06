El productor argentino Diego Kolankowsky se llevó dos premios Tony, el máximo galardón del teatro en Broadway

El productor, a la salida de la gala por los premios Tony

Este domingo, la gran noche del teatro pasó por Nueva York. Así como los Oscar premian lo mejor del cine; los Emmy lo mejor de la televisión, y los Grammy la mejor música, los premios Tony consagran las mejores puestas teatrales, con Broadway como epicentro de la temporada.

Entre performances, premiaciones y ovaciones, uno de los nuestro tuvo un papel protagónico: es que el argentino Diego Kolankowsky, a falta de uno, recibió dos premios. Y debió subir al escenario del neoyorkino Radio City Music Hall para recibir el premio como Mejor Musical para Maybe Happy Ending. Y, a la vez, otro por Sunset Blvd, en este caso como Mejor Reestreno de un Musical.

Sentado a metros de George Clooney -que competía por Good Night and Good Luck: cinco nominaciones y... nada, manos vacías-, la alegría y la emoción para el productor argentino eran obvias, aun para alguien que ya conoce este tipo de distinción. Es que Kolankowsky fue nominado en más de 17 oportunidades y ya había ganado un Tony en 2018 por Once on This Island, dirigida por Michael Arden, el mismo director con quien volvió a trabajar en Maybe Happy Ending.

Una de las parejas más buscadas en la red carpet, George Clooney y su mujer, Amal. La obra Good Night, and Good Luck, con Clooney al frente, estableció un nuevo récord al recaudar más de 4 millones de dólares en una sola semana, la cifra más alta jamás alcanzada por una obra de teatro no musical en la historia de Broadway (REUTERS)

De Ramos Mejía a Manhattan

De cómo llegó desde su Ramos Mejía a Broadway, la Meca de la escena teatral, de ese largo viaje trata su historia... Los recuerdos van y vienen: cuando era adolescente y viajaba desde su Ramos Mejía natal hasta Buenos Aires en el tren Sarmiento para estudiar inglés; cuando arrancó como meritorio en el archivo de un canal con 18 años; cuando probó suerte con algunas carreras universitarias pero no lograba terminar ninguna porque ya trabajaba a tiempo completo en un noticiero; cuando tuvo que bajar un cambio porque la salud le dijo “basta”.

“Mi historia es la historia típica de una familia de clase media baja en Argentina de las décadas del ’70 y del ’80.Una de esas familias que se va cayendo y derrumbando a través de los años y los distintos cimbronazos. Soy hijo de un diariero que tocaba el bandoneón y una costurera tucumana con hermosos errores de ortografía", le contaba orgulloso hace unos meses a Infobae.

Aprender en la TV argentina

Su carrera comenzó en el detrás de cámaras en programas periodísticos como La Cornisa y Tres Poderes gracias al contacto de su hermana que trabajaba en Telefe. Ganó cinco Martín Fierro, un Emmy y -con los dos últimos- tres Tony. Ahora bien, por una parálisis facial causada por el estrés, se vio obligado a alejarse del mundo de la televisión. Sería un factor decisivo para querer probar suerte en Nueva York...

Las obras premiadas

Maybe Happy Ending, la obra de teatro que se perfiló como una de las más exitosas de la temporada en Broadway y finalmente ganó el premio de mejor musical, libro, música original, actor protagonico y diseño de luces y orquestaciones.

"Maybe Happy Ending", el musical más destacado de la noche, uno de los premios que se llevó el productor argentino Diego Kolankowsky (REUTERS/Brendan Mcdermid)

La obra se estrenó en Broadway en el Teatro Belasco el 12 de noviembre de 2024. La producción de Broadway de la versión en inglés fue dirigida por Michael Arden y se trata de una producción original de Corea del Sur estrenada en 2016.

Maybe... obra cuenta la historia de un romance entre dos robots asistentes y diseñados con inteligencia artificial que tienen el objetivo de ayudar a los humanos en su vida cotidiana. Ahora bien, estos robots pronto descubren la capacidad de amar.

Además -se dijo- Kolankopwsky sumó otro Tony por su labor en Sunset Blvd, que ganó el premio por Mejor reestreno de un musical, mejor actriz protagónica y mejor diseño de luces. La obra, basada en la película homónima dirigida por Billy Wilder en 1950, cuenta la historia de Norma Desmond, una antigua estrella del cine mudo que vive apartada del mundo en su mansión de Sunset Boulevard. Todo cambia cuando en su vida se cruza con Joe Gillis, un guionista de Hollywood en el que Norma ve su oportunidad para regresar a la gran pantalla.

El elenco de "Sunset Blvd." celebrando (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Los ganadores

—Mejor Musical: Maybe Happy Ending

—Mejor Obra: Purpose

—Reposición de un Musical: Sunset Blvd.

—Reposición de una Obra: Eureka Day

—Actriz en un Musical: Nicole Scherzinger, Sunset Blvd.

—Actor en un Musical: Darren Criss, Maybe Happy Ending

—Actriz en una Obra: Sarah Snook, The Picture of Dorian Gray

—Actor en una Obra: Cole Escola, Oh, Mary!

—Actor de Reparto en un Musical: Jak Malone, Operation Mincemeat: A New Musical

—Actriz de Reparto en un Musical: Natalie Venetia Belcon, Buena Vista Social Club

—Actor de Reparto en una Obra: Francis Jue, Yellow Face

—Actriz de Reparto en una Obra: Kara Young, Purpose

—Dirección de una Obra: Sam Pinkleton, Oh, Mary!

—Dirección de un Musical: Michael Arden, Maybe Happy Ending

—Libreto de un Musical: Will Aronson y Hue Park, Maybe Happy Ending

—Música Original: Maybe Happy Ending (música: Will Aronson, letra: Will Aronson y Hue Park)

—Coreografía: Patricia Delgado y Justin Peck, Buena Vista Social Club