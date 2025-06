La contundente reacción de Camila Galante luego del video viral de Leandro Paredes y Wanda Nara

Camila reaccionó ante el video vira que protagonizó su marido y la mediática (Instagram)

En medio de los conflictos judiciales en la vida de Wanda Nara, las redes sociales volvieron a sacudir el entorno del fútbol y el espectáculo con la viralización de un video filmado en 2020, donde se ve a la empresaria junto a Leandro Paredes, durante una reunión social que reunió a varios integrantes y parejas del PSG en París. Las imágenes, en las que Wanda aparece en brazos del mediocampista antes de ser lanzada a la piscina, dieron lugar a especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo y generaron reacciones inmediatas en redes. Frente a los rumores, la esposa del jugador, Camila Galante, decidió pronunciarse.

Apenas el video volvió a circular en la plataforma X, previamente conocido como Twitter, la reacción de Galante no se hizo esperar. Utilizó sus historias de Instagram para compartir una fotografía de un almuerzo con Paredes, acompañando la imagen con la frase “Almuercito con él”, un mensaje claro dirigido a quienes especularon sobre una crisis de pareja. Horas más tarde, sumó otra prueba de la solidez del vínculo: una selfie tomada junto a su esposo en el espejo de un ascensor, acompañada por un “Te amo” y un emoji de corazón azul. De esta manera, dejó claro que la filtración del video no afectó la relación y que los comentarios sobre una supuesta separación no tienen sustento.

La polémica se instaló luego de que el video del encuentro, que fue organizado por el arquero Keylor Navas, entonces compañero de Paredes en el PSG se viralizara en las redes. Esa reunión, realizada en París, incluyó a varias parejas de los futbolistas, entre ellas la propia Galante, quien aparece en otras escenas captadas esa jornada. Aunque en las imágenes no se distingue el rostro del jugador, los tatuajes coinciden con los del mediocampista argentino, lo que confirmó su presencia en el divertido momento con la mediática.

La primera reacción de Galante: una postal de su almuerzo con el futbolista

El contexto relajado del video, grabado hace años, no impidió que surgieran nuevas versiones y rumores. Además de la viralización de las imágenes, en los medios se habló sobre un supuesto mensaje directo que Nara le habría enviado a Paredes en diciembre de 2022, semanas después del título mundial de Argentina en Qatar. Según lo difundido por el periodista Santiago Sposato en el programa DDM (América), el intercambio se habría producido porque ambos poseen casas en el country Santa Bárbara, y era habitual ver al futbolista caminando por el barrio. De acuerdo a la información, Paredes le mostró el mensaje a Camila sin confrontación directa, y el episodio fue conversado luego entre mujeres allegadas al entorno futbolero.

El origen de este dato se reveló en DDM, cuando la periodista Tatiana Schapiro lanzó en vivo: “Me dicen que Wanda es buscona”, lo que motivó el relato del supuesto mensaje en Nordelta. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas involucrados ha salido a hacer declaraciones públicas para desmentir o confirmar las versiones. Mientras tanto, otra imagen en blanco y negro en la que una cámara de seguridad captaría a la empresaria besando al futbolista Keita Baldé, también tomó notoriedad en las últimas horas. Según trascendió cerca del streaming La Posta (TV Pública), la fotografía habría sido tomada en una propiedad de Milán en 2021 y fue incorporada por Icardi en la causa de divorcio como supuesto indicio de infidelidad.

La declaración de amor de Galante en medio de los rumores entre su pareja y Wanda (Instagram)

El impacto del video con Paredes, sumado a la imagen con Baldé, reactivó la conversación sobre los vínculos personales de la empresaria, justo en medio de la disputa legal con Mauro Icardi y el debate por la custodia de sus hijas. En este escenario, Camila eligió la vía pública y afectuosa para respaldar a su esposo y despejar las dudas ante una polémica que cruzó de nuevo los mundos del fútbol, el espectáculo y las redes sociales.