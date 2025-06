La respuesta de Lali Espósito luego de que la acusaran de hacerse cirugías estéticas: “Cada quién es libre”

Lali Espósito lanzó "No vayas a atender cuando el demonio llama", su sexto álbum (Foto: Instagram)

Después de sus shows en Vélez, Lali Espósito volvió a ser el blanco de numerosas críticas. Sin embargo, esta vez no fue por su postura política, sino por sus supuestas cirugías estéticas. Cansada de esta situación, la intérprete de “Fanático” decidió responder y dar su versión de la cuestión.

Todo comenzó cuando una serie de usuarios comenzaron a criticar a la artista en X con comentarios como: “La amo, pero no le entra una jeringa más de botox en la frente, esa de hacerse la desentendida ya no da, queda mejor asumir lo que una tiene hecho y listo”.

La contundente respuesta de Lali Espósito ante las críticas que recibió por su físico

En la misma línea, otros usuarios sostuvieron: “Después de todas las cirugías para quedar linda, es más fácil decir que se acepta tal y como es”, “Tiene varias jeringas por toda la cara y ni hablar de la boca”.

Y si bien la artista suele evitar responder este tipo de agresiones, en este caso consideró más que necesario aclarar su imagen. "No me hago nada en la cara. Todas cosas no invasivas y me cuido bastante la piel con cosas que están bárbaras y cada quien es libre de hacerse lo que quiera. Así como yo decido no ponerme cosas ni cambiarme mis facciones", expresó la joven a través de su cuenta.

Lali respondió los comentarios sobre su imagen

No conforme con esto, la cantante continuó: “No es una crítica a quienes lo hacen. Para nada. Es una crítica a quienes consideran que existe un tipo de belleza que hay que copiar. Y es una opinión sobres las presiones que hay sobre nosotras con respecto a crecer”.

Por último, la figura del pop fue tajante con quienes aseguraban que necesitaba de cirugías para aceptar su imagen. “Esta cara la tengo de nacimiento. Piensan y afirman que necesitamos operarnos para estar como nos gusta, pues no. En fin, besitos”, afirmó.

La reacción de Lali Espósito ante las críticas por sus supuestos retoques estéticos

En cuanto a su postura política, días atrás, Espósito volvió a hablar de las críticas de Javier Milei. “Entendí que estaban yendo en contra de mi figura, que representa a un montón de gente que se siente identificada conmigo, en lo popular, en lo que digo, en lo que defiendo, en alguna marcha o en redes sociales. Estaban yendo en contra de eso que yo les represento”, sostuvo Lali, quien acaba de publicar su sexto álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, la producción musical que elaboró en medio de la mayor tensión política que atravesó su carrera.

Durante una entrevista, la artista se refirió a los comentarios agraviantes que recibió de parte de Milei. El mandatario la descalificó en varias oportunidades con el mote “Lali Depósito”, con el fin de insinuar de que es alguien que vive de “fondos del Estado”, por haber participado de recitales organizados por gobiernos provinciales y municipales. Y le achacó ser un “instrumento de propaganda política”.

Sin embargo, Mariana Espósito aseguró que entendió que la crítica de Milei era un “ataque” a lo que ella representa socialmente, y que al comprenderlo relajó “la parte más personal”. “Creo que al final pude hacer algo con eso, así como te digo que no es agradable pasar por un momento de tanto ataque, con falacias de por medio. Pero bueno, también aprendí. Sentí que no era realmente hacia mí, porque primero estas personas no me conocen, no saben qué vida llevo y de qué vivo”, señaló.

“A mí como persona no me cambió esa experiencia. A mí como artista sí me cambió. Lejos de amedrentarme, que creo que era el objetivo principal o lo que buscaban atacándome de esa manera, sí lograron lo contrario. Y creo que eso es la potencia del arte, que es una herramienta que ellos no tienen, que (sí) la tenemos los artistas", sentenció, en declaraciones al diario La Capital.