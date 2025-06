Mica Viciconte habló del escándalo de Flor Vigna en un reality chileno: “Si la convocaron, algo le vieron”

Mica Viciconte opinó sobre la renuncia de Flor VIgna a un reality chileno

La abrupta salida de Flor Vigna de un reality chileno sigue dando tela para cortar. La bailarina, cada vez más enfocada en su carrera de cantante, abandonó el programa Mundos opuestos antes de que se emitiera por Canal 13 del país trasandino y generó polémica a ambos lados de la cordillera.

De acuerdo a lo que trascendió, Vigna no habría estado de acuerdo con las condiciones laborales del programa que se filma en Perú, argumentando falencias organizativas y de producción. Y ante la sugerencia para que genere polémica con el resto de los concursantes, decidió abandonar el reality al no aceptar ninguna imposición.

La crítica no tardó en llegar, y el periodismo chileno la acusó de buscar fama y de no tener talento. “Se lo dejó en la maleta en el aeropuerto”, ironizó una conductora del país vecino en una charla con Intrusos.

En ese contexto, una histórica adversaria mediática salió en su respaldo. Se trata de Mica Viciconte, con quien supo librar una contienda en los años de Combate, que enfrentó no solo a ellas, sino también a sus respectivos fanáticos, en pleno surgimiento del mundo digital. Todo fue tan intenso que aquella animosidad se volcó a la vida real, con dardos y acusaciones de uno y otro lado. El tiempo calmó las aguas y las dos aprendieron a convivir en armonía con aquel pasado.

Durante una salida con su pareja Fabián Cubero, Viciconte fue consultada por la situación de Vigna en la televisión chilena y los dichos replicados en el programa de América. "Considero que sí tiene talento, y que si la convocaron algo le vieron. Después, como le fue en el rating, no sé porque no lo vi. Te soy sincera”, reflexionó la guardavidas ante las cámaras.

A continuación, la mamá de Luca recordó su historia en el país trasandino: “Yo tuve la posibilidad de trabajar en Chile y a mí me encantó. Estuve a punto de quedarme a vivir, pero por una cosa u otra no me acostumbré y volví. Yo considero que uno va a trabajar y a abrir otras puertas y no a buscar fama. Me parece un pensamiento medio básico”, analizó.

Fabián Cubero escuchaba la entrevista hasta que decidió intervenir: “Me parece que no es que un artista llama para ir a trabajar a Chile, sino que es al revés: de Chile te vienen a buscar”, expresó el exfutbolista, y citó el caso de Rocío Marengo. “Somos amigos de ella, le fue muy bien allá y el argentino es alguien muy especial: somos muy laburantes”, concluyó.

Una experiencia fallida

Creado en Chile y filmado en Perú, Mundos opuestos se presentó como una gran producción internacional, prometiendo competencias físicas y un destacado despliegue técnico. La propia Vigna se encargó de recalcar ese diferencial en la previa, señalando que se trataba de una experiencia similar a Los juegos del hambre, y expresó su entusiasmo por encerrarse en Lima junto a artistas de diferentes países.

Respaldada por su reputación en realities argentinos como Combate y Bailando por un sueño, Vigna veía en el programa chileno la oportunidad de reconectar con su costado más competitivo. En entrevistas previas, mencionó el atractivo personal de enfrentarse a un público nuevo y afrontar el reto de empezar de cero en otro país.

Sin embargo, la experiencia resultó muy distinta de lo que había anticipado. La periodista Paula Varela informó que la producción del reality no cumplió con las expectativas que se habían generado. Vigna apuró su regreso a Argentina, para dejar atrás la mala experiencia y reenfocarse en su camino musical, Y en las redes sociales, compartió el apoyo del público chileno que le valoró su comportamiento más allá del desenlace.