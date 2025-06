La palabra de Wanda Nara en medio del escándalo con Mauro Icardi: “Él quiere que viva en Turquía”

Wanda Nara acusa a Mauro Icardi de impedir terapias psicológicas para sus hijas y no firmar el consentimiento requerido (Video: LAM, América TV)

En un nuevo capítulo del conflicto que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara rompió el silencio y habló en vivo con el programa LAM (América TV), mientras continúa la disputa legal por la tenencia y cuidado de sus hijas, Francesca e Isabella. En una entrevista telefónica que interrumpió la emisión habitual, la empresaria abordó el reciente escándalo desatado tras la intervención de la Justicia civil, motivada por una comunicación oficial del colegio de las menores.

La conductora de MasterChef (Telefe) llamó al programa desde España y relató cómo es su presente, entre lo personal, lo profesional y lo legal. “Estoy de viaje por trabajo. Vine por la audiencia donde quedó muy claro que él quiere llevarse a mis hijas a vivir a Turquía y si es posible que yo también vaya a vivir allá”, afirmó Wanda al aire, en alusión al reclamo del futbolista, que reside en ese país desde hace varios años por su contrato profesional con el Galatasaray.

La conductora de MasterChef asegura que Icardi busca obligarla a mudarse a Turquía junto con sus hijas (Video: LAM, América TV)

Según afirmó, “la jueza dijo que no podía obligarme a mudarme”. También explicó que en la última conversación con el Ministerio Público Tutelar, los profesionales le pidieron al padre que evite mostrarse con los hijos de su pareja, ya que eso les genera angustia a las menores. A eso sumó otra preocupación. Tal como dijo Nara, él no autorizó aún la terapia psicológica para las niñas, y se niega a firmar el consentimiento requerido. “Yo dije que la iba a pagar, no es el problema lo económico, pero necesitamos su firma y se niega”, enfatizó.

La empresaria también mencionó una visita reciente de una empresa enviada para evaluar el estado emocional de las niñas. “Adjunté un certificado de la empresa que se acercó a mi casa. Vieron un cuadro muy grande de angustia. Yo tengo hijas sanas, que tienen todo para ser felices, pero hoy vinieron a verlas y dijeron que tienen mucha angustia”, relató. En ese mismo sentido, sostuvo que la angustia se profundiza cuando la situación involucra a alguien del entorno familiar. “Por eso le pidieron (a Mauro) que haga lo mismo que está haciendo, pero sin mostrarlo. Cuando la angustia viene de alguien de su familia, es algo casi imperdonable”, expresó.

Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de evitar firmar permisos esenciales para la terapia psicológica de sus hijas

Según detalló, las niñas padecen episodios nocturnos de miedo: “Se levantan con pesadillas muy feas diciendo ‘tengo miedo de despertarme arriba de un avión’. Ellas le dicen ‘¿y mamá?’ Y él les contesta ‘mamá, cuando deje de hacer las pelotudeces que hace, va a venir a verlas’”.

Wanda también se refirió a la falta de pago de la cuota alimentaria: “Hace más de nueve meses que no paga la cuota. Pensé en abandonar el reclamo, pero es un derecho de mis hijas. Yo trabajo. Pensé ‘metete la plata en el orto’, pero creo que corresponde”. Además, denunció trabas administrativas incluso con asuntos menores: “Con el perro labrador de las nenas, que necesita una operación, simplemente falta su firma. Me ofrecí a pagar la operación, y tampoco firma”.

Imágenes de Mauro Icardi junto a los hijos de su pareja provocaron malestar y dolor en las hijas de Wanda Nara

En otro pasaje, criticó la exposición pública del futbolista junto a los hijos de su pareja: “Mis hijas se levantaron con imágenes virales de su papá en la pileta de ellas, con su mascota y con otros niños en sus camas y con sus juguetes. Eso es doloroso”, relató. También recordó que el Ministerio Público Tutelar le pidió a Icardi que “hiciera la mudanza, cerrara esa historia y comenzara otra nueva, sin exponer a las nenas”.

Sobre el vínculo con Eugenia “la China” Suárez, Wanda evitó declaraciones personales, pero afirmó: “Lo que pasó fue que mis hijas pidieron no tener contacto con ella. El pedido fue escuchado por la Justicia. Él eligió llevar a su novia con sus hijos, y no compartir ese momento con las nenas”.

Por último, cuestionó el episodio en el que Icardi fue a retirar a las niñas del colegio: “Yo quisiera que un profesional acompañe la revinculación. Ese día encerraron a las nenas y las hicieron mentir. El juez había pedido que estuviera solo con ellas. Había 15 personas más”. Además, dio información sensible sobre la pareja: “La relación de ellos empezó hace años porque nació como todos conocemos”.