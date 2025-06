Helena Ortega cumplió 20 años: el amoroso saludo de sus padres y su personal estilo

El video que subió Helena Ortega por sus 20 años

Helena Ortega decidió dejar de lado su bajo perfil por un rato para celebrar sus 20 años con una historia en Instagram. Usó una gorra, una remera del influencer Hasbullah y mostró su pelo cortísimo. Subió también una foto en la que se la ve disfrutando de un día de sol, fumando y con la frase “cumple Hele” acompañada de tres corazones. Esa simple postal marcó el inicio de su nueva vuelta al sol y dejó ver, aunque sea por un momento, cómo vive su vida alejada de los flashes que siempre rodearon a sus padres, Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.

Helena, de bebé, con su madre Guillermina

Tal vez sabiendo cómo es la exposición, Helena nunca se mostró muy fanática de las redes sociales. Sube poco contenido, no busca llamar la atención y se refugia en sus pasiones: la batería, el skate, el fútbol y los animales, sobre todo su perro. Pero esta vez, la ocasión lo ameritaba. Cumplir 20 años no es poca cosa y la hija menor de uno de los clanes más reconocidos del espectáculo argentino eligió compartirlo, aunque con un toque de su estilo: autenticidad y sin poses.

La foto que publicó Sebastián Ortega

Después de esa historia de cumpleaños, llegaron los saludos de quienes la conocen desde siempre. Sebastián Ortega fue uno de los primeros en expresarse. Publicó una foto de cuando Helena era una nena y él le daba un beso en la playa. El agua de fondo, la complicidad de padre e hija y unas palabras que resumen la relación: “Feliz cumple hija! Estoy muy orgulloso de vos, te amo”.

El video que publicó Guillermina Valdés junto a Helena Ortega

Guillermina, por su parte, subió varias imágenes cargadas de ternura. A las 6:48 de la mañana, compartió un mate y una torta -con un perro de juguete arriba- en otra postal tempranera. Una en la que Helena aparece como bebé y le escribió: “3-6-2005 geminiana hermosa”. Otra en la que madre e hija se abrazan junto a un corazón. También hubo un video en el que ambas se divierten leyendo un libro y una foto de Helena vestida de chef, que ya había usado el año pasado, sumando la frase “Tu luna en tauro” y agregando “exaltada”, como una forma de celebrar ese gusto de su hija por la buena mesa.

Otra de las imágenes que publicó Guillermina Valdés

Helena siempre mantuvo su perfil bajo, aún con dos padres acostumbrados a la exposición pública. Aunque cuenta con su espacio en Instagram, sigue usando la red social en modo selectivo. Su última publicación antes de las que subió hoy fue una foto fumando en la playa y algunas imágenes con la frase: “Amaneciendo”. No mucho más. Su círculo la conoce como una persona tranquila, apasionada por la música, el deporte y que dedica sus tiempos libres a su mascota. El rasgo familiar es innegable, y la genética hace lo suyo: el parecido con Sebastián es notable, desde el corte de pelo corto hasta los detalles como los tatuajes en el cuello y los piercings en las orejas y las cejas.

Guillermina y Helena

El primer saludo del día

La historia de los padres de Helena tiene mucho de novela. Guillermina Valdés y Sebastián Ortega estuvieron juntos 13 años. De esa relación nacieron tres hijos: Dante, Paloma y Helena. Todos crecieron lejos de los medios y prefirieron siempre mantener la privacidad. Lolo, el más pequeño del clan, es hijo de Guillermina y Marcelo Tinelli, pero también vive fuera del foco mediático intenso, al menos por ahora. A pesar de la fama, sus padres lograron que la familia creciera con cierta normalidad, al menos todo lo normal que se puede dentro del show de la farándula argentina.

La foto que publicó Helena

La familia sumó anécdotas de todo tipo, y entre ellas hay una que aún hace reír a varios. En diciembre de 2021, durante unas vacaciones familiares en Punta del Este, y cuando su madre aún estaba en pareja con Marcelo Tinelli, Helena sorprendió a todos cuando se convirtió en peluquera por un día. La “víctima” fue nada menos que Luciano El Tirri, el mismísimo primo de Marcelo. Con una máquina en mano, Helena tomó el desafío de cortarle el pelo a El Tirri, mientras el ex percusionista de Los Fabulosos Cadillacs seguía el proceso con una mezcla de confianza y miedo. Sentado en un banco de madera y con un toallón en los hombros, El Tirri repetía: “Yo confío en ella, pero no lo hagas muy para arriba”, aunque su preocupación aumentaba a cada pasada de la máquina.

Helena, la hija de Guillermina, corándole el pelo a El Tirri

Tinelli, siempre atento al humor familiar, sumó leña al fuego: “Para mí le tenés que dar más para arriba”, tiró entre risas, poniendo más nervioso aún a su primo. Y como si fuera poco, agregó: “Te está matando”, mientras El Tirri solo pensaba en no salir pelado de la situación. Helena, convencida y paciente, seguía trabajando sin inmutarse. “Confiá en mí, bolu...”, le soltó para calmarlo, pero El Tirri, cada vez más inquieto, terminó diciendo: “¡Eso me lo hago yo, porque me puedo quedar pelado!”. Finalmente, ante el suspenso, eligió cortar la transmisión con su mano delante de la cámara antes de ver el resultado final. Aquella escena se convirtió en una de las historias preferidas de la familia, una prueba más de que, aunque quieran pasar desapercibidos, los Ortega-Valdés siempre logran llamar la atención con su estilo propio.