La respuesta de Marilina Bertoldi luego de las críticas que recibió en redes sociales por su supuesta imitación de Emilia Mernes

Marilina Bertoldi lanzó el videoclip de EL GORDO y generó polémica en las redes

Días atrás, Marilina Bertoldi sorprendió a sus fans con el video de su nueva canción “El gordo”. El clip, actuado por la cantante junto a Dolores Fonzi, buscaba enviar un mensaje cargado de ironía sobre la realidad y el mundo del entretenimiento. Sin embargo, el material rápidamente generó polémica cuando los usuarios notaron que la artista aparecía en escena como una popstar, luciendo una boina celeste y un top fucsia, como si se tratara de una imitación de Emilia Mernes.

Como extra, la situación se intensificó cuando el personaje de Bertoldi hace un comentario sobre su bronceado, lo cual puede ser interpretado como una referencia a la controversia que involucró a Mernes en el lanzamiento de su videoclip “Blackout” junto a Tini y Nicki Nicole, donde los seguidores criticaron su tono de piel potenciado artificialmente.

La supuesta imitación de Marilina Bertoldi a Emilia Mernes en su canción "El Gordo"

Otro de los puntos en común radica en el nombre de la canción. Mientras el reciente lanzamiento de Bertoldi se titula “El Gordo”, la oriunda de Nogoya había colaborado con el reconocido DJ Gordo. Así las cosas, algunos fans destacaron la referencia con mensajes como: “Marilina Mernes no existe no puede hacerte daño, Marilina Mernes”, “Elmira Miernes”, “Te amo Emilia Bertoldi”. Por su lado, otros criticaron: “Ayudaron a formentar el odio que estuvo recibiendo (Mernes) el ultimo tiempo”, “No se entiende la gravedad de generar hate masivo hacia una persona que no se mete con nadie” y “Cómo se nota cuando a uno le está yendo bien y tenés que estar tirando palitos para que te den de qué hablar, y para el colmo lo haces para que tengas atención”.

Cansada de las críticas, Bertoldi expresó su punto de vista a través de su cuenta de X: “Me parece que ven la imitación y exageración como un insulto sólo cuando lo hace una mujer chiquis”.

El videoclip en cuestión fue dirigido por Malena Pichot y Nano Garay Santaló, protagonizado por Dolores Fonzi, Julián Lucero, Malena Pichot y Marilina. El material acompaña a la canción “más argentina” del disco, según la visión de Bertoldi.

La reacción de Marilina Bertoldi luego de las críticas que recibió

La propuesta audiovisual presentada en el videoclip utiliza elementos propios del cine de terror y la ciencia ficción para construir una parodia de distintos aspectos de la cultura mediática argentina. El material trasciende la narrativa convencional de un videoclip musical, tejiendo una crítica hacia el rol de la televisión y la banalidad de ciertos contenidos que dominan la pantalla.

En la pieza, Dolores Fonzi encarna a una presentadora de televisión que, en tono sarcástico, revela haber obtenido su puesto a través de favores sexuales. Esta escena, sumada a diálogos y actitudes exageradas, apunta a parodiar tanto la superficialidad de los valores que se transmiten en algunos programas, como las discusiones repetitivas en torno a temas de feminismo y machismo.

El personaje de Marilina Bertoldi, que asume el rol de una joven estrella pop obsesionada con su imagen y bronceado, acentúa esta crítica. La interpretación enfatiza la mirada superficial sobre el éxito, la imagen corporal y la competencia mediática

Además, el clip se dio a conocer una semana después de que Bertoldi haya lanzado su quinto álbum de estudio: PARA QUIEN TRABAJAS VOL I”. El disco, que la misma artista define como bedroom rock, encuentra a Marilina en los roles de compositora, instrumentista, intérprete y productora.

El álbum se vuelve el fruto de la curiosidad de Bertoldi, una artista autodidacta, que al mando de la consola, y acompañada por Mariano Otero, dio forma a su disco más nacional. En el álbum Marilina explora el rock desde una sonoridad diferente a sus anteriores trabajos, con una profundidad distinta y a la vez contenida, dándole más protagonismo a las teclas y los drumbeats.