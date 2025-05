Las reacciones de Dalma, Gianinna y Jana Maradona y Verónica Ojeda tras la nulidad del juicio por la muerte de Diego

Dalma y Gianinna Maradona hablaron del escandaloso juicio por la muerte de su padre (Intrusos)

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó dos meses atrás y hace algunas semanas estalló el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien dio la orden para grabar un documental sobre el caso. A causa de esto se declaró la nulidad del proceso judicial y se tendrá que comenzar de cero todo. Las hijas del astro Dalma, Gianinna y Jana Maradona, y Verónica Ojeda, madre de su hijo menor, Dieguito, hablaron con los medios presentes en la puerta del Tribunal de San Isidro mientras se conocía esta decisión.

Las primeras en hacer frente a las cámaras fueron Dalma y Gianinna, sin embargo, debido a la gran cantidad de micrófonos presentes, evitaron dar grandes declaraciones al respecto. "No se puede así, paramos a hablar, pero no se puede así. Lo único que queremos es que pueda seguir el juicio”, fue lo que las hijas mayores del futbolista casi a dos voces, antes de volver a entrar al juzgado.

Por su parte, Ojeda fue un poco más extensa y tuvo un mano a mano con Intrusos (América TV), en el cual no pudo contener las lágrimas por lo que está sucediendo alrededor de la muerte de su expareja y padre de su hijo. “Es muy doloroso, nosotros vinimos acá a pedir justicia y resulta que terminó en un escándalo por una jueza, aparte de ser un papelón no le importó nada el juicio. Le importó el show mediático, el show de las cámaras. La verdad que no logro entender cómo una persona prestigiosa, con un apellido tan fuerte, con una carrera tan buena, hace este escándalo; la verdad que no logro entenderlo”, comenzó diciendo Verónica.

Verónica Ojeda habló tras la suspensión del juicio por la muerte de Maradona (Intrusos. América)

También se refirió a la incertidumbre sobre el nuevo proceso: “No tenemos fechas, no sabemos dónde se va a hacer el juicio, todavía no se sabe nada, veremos cómo sigue todo”. Lejos de dar el tema por terminado, aseguró que le parece correcto comenzar desde el principio: “Aunque los otros jueces no tengan nada que ver, lamentablemente ya está todo manchado, todo tóxico, hay que hacer algo limpio, correcto, serio. Es un juicio que lo está viendo el mundo entero, a mí me llaman de todas partes del mundo donde ha vivido Diego, todo el mundo está hablando de nosotros. Es una vergüenza y sé que tenemos que declarar de cero y si tengo que hacerlo mil veces más lo voy a hacer. Quiero justicia para que el día de mañana Dieguito pueda estar en paz, pueda vivir tranquilo“.

A continuación, contó cómo está el vínculo con las hijas del astro en medio del escándalo: “Hablé con todas, están todas acá. Estuve hablando con Dalma, con Gianinna, con Jana, están muy mal, se sienten defraudadas, qué te puedo decir, es una locura lo que está pasando, es la primera vez en la historia que sucede esto en Argentina, la verdad que es una locura". Cuando le consultaron si iban a tomar acciones legales en contra de la jueza, se desligó y pidió que hablen con Mario Baudry, su pareja y abogado en el caso.

La bronca de Jana Maradona por la suspensión del juicio por la muerte de su padre (América 24)

Mientras ella vive el proceso legal, Dieguito Fernando se quedó en su casa a la espera de noticias y al nombrarlo no pudo contener la emoción y quebró en llanto: “Tengo un niño de 12 años que requiere de mi atención y estoy agotada, quiero ir a mi casa y abrazarlo“. Y agregó: “Dieguito tiene una psicóloga que me asesora y me dice cómo proceder con cada cosa. Hay tiempos y tiempos para contarles las cosas y en el tiempo adecuado me siento a hablar con él, me escucha, me entiende todo, es superinteligente y la tiene más clara que todos nosotros”.

A su turno, Jana Maradona no anduvo con vueltas y mostró todo su enojo por la situación en un breve diálogo con la prensa. “Siento bronca, tengo bronca, corta, los odio”, arrancó diciendo acerca del accionar de la jueza Makintach y agregó que cree que va a lograr justicia por su papá: “Va a volver a retomarse, no sé cuando todavía”.