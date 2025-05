Quién es el enemigo impensado de Carmen Barbieri que logró desplazarla de la pantalla: “A mí me rajaron de un canal”

Carmen Barbieri quedó fuera de Eltrece tras priorizar el canal a "El Zorro", la serie clásica de Disney (Video: Con Carmen, El Nueve)

La escena parece salida de un guion de ficción, pero ocurrió en vivo, en plena televisión abierta argentina. Carmen Barbieri se despidió de Eltrece envuelta en una polémica inesperada. En su regreso a la pantalla de El Nueve, la conductora no ocultó su enojo con la señal que la desvinculó de manera abrupta tras el cierre de Mañanísima. El blanco de su reclamo fue un personaje de capa y espada: El Zorro, la clásica serie de aventuras producida entre 1957 y 1959, que se emite desde hace décadas en la televisión local y mantiene una audiencia fiel.

“A mí me rajaron de un canal, no me pidieron ni permiso. Se quedó El Zorro, loco. Con 15 capítulos que repiten y repiten, y sigue haciendo 5, 6, 10 puntos y la put...”, lanzó Carmen en su debut con su nuevo programa Con Carmen, entre risas pero notablemente molesta.

Barbieri estuvo al frente de Mañanísima en la pantalla de Eltrece desde octubre de 2023 hasta finales de enero de 2025. El ciclo de actualidad y espectáculos tenía una propuesta en vivo, con entrevistas y móviles. Sin embargo, según informó Laura Ubfal en LAM (América TV), fue Pablo Codevila, director de contenidos del canal, quien le comunicó en una reunión que su contrato no sería renovado.

Adrián Suar defendió mantener "El Zorro" en Eltrece por su estabilidad en el promedio de audiencia (Video: LAM, América TV)

El motivo tenía una explicación concreta: la medición de audiencia. A pesar de su antigüedad y su limitado archivo —apenas 82 episodios originales—, El Zorro continúa marcando cifras competitivas. “Con 15 capítulos que repiten y repiten, sigue midiendo bien”, se lamentó Barbieri, haciendo alusión a cómo el programa estadounidense logra mantenerse entre los más vistos de la mañana.

El ciclo fue una decisión directa de Adrián Suar, director de Programación del canal, quien tiene a su cargo las decisiones clave de la grilla. Él optó por sostener el producto clásico, que asegura resultados predecibles en el rating, por encima de un ciclo en vivo que requiere mayor inversión y está sujeto a mayores fluctuaciones de audiencia.

El Zorro, interpretado por Guy Williams, se convirtió en un fenómeno televisivo desde su estreno en la pantalla argentina en los años ‘60. Aunque su emisión original en los Estados Unidos fue breve, su estética, su narrativa sencilla y su carácter de culto lo volvieron una presencia constante en el país.

La emblemática serie "El Zorro" continúa liderando franjas horarias décadas después de su llegada a Argentina

Lejos de bajar los brazos, Carmen Barbieri regresó a la televisión abierta este 26 de mayo. Su nuevo ciclo se emite de lunes a viernes a las 15:30. En su primer programa, la conductora combinó espectáculos y actualidad.

“Vamos a divertirnos, a entretenernos y a informarnos... Con Carmen”, dijo al comenzar, luego de ingresar al ritmo de “La vida es un carnaval” de Celia Cruz, en medio de una murga en vivo para celebrar el pase de Huracán, su club, a la final del Torneo Apertura.

El nuevo ciclo se estrenó con un piso de 2,6 puntos de rating, ubicándose tercero en su franja horaria, un rendimiento considerado sólido para la tarde del canal. En esta etapa, armó un equipo con experiencia en medios: Juani Velcoff, periodista e hijo de Marisa Andino, es su principal ladero en pantalla. También se sumaron Paloma Bokser, Guillermo Barrios y Maxi Legnani, todos con recorrido en ciclos anteriores de la señal.

"Con Carmen", el nuevo ciclo de Barbieri en El Nueve, debutó con 2,6 puntos de rating, un sólido arranque

En su primer programa, entrevistó a Julieta Bal, hija de Santiago Bal y Silvia Pérez, quien será columnista recurrente para hablar sobre constelaciones familiares. También recibió a Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, con quien abordó temas como las adicciones y el rol de los padres frente al crecimiento mediático de sus hijos.

El cierre fue con la aparición de Federico Bal, su hijo, quien ingresó al estudio para desearle lo mejor en este nuevo comienzo. “Siempre estás firme, mamá”, le dijo, sellando un nuevo debut en la TV.