La fuerte pelea entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo que derivó en su ruptura tras dos meses juntos: “A los gritos”

Gianinna Maradona puso fin a su relación con Daniel Osvaldo tras un episodio de violencia denunciado en su entorno familiar (Video: LAM, América TV)

Después de varios años de idas y vueltas, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo volvieron a apostar por el amor. Hacía apenas un mes, una cena romántica compartida en redes sociales sellaba la reconciliación. La relación entre la hija de Diego Maradona y el exfutbolista, convertido ya en cantante, parecía haber alcanzado cierta estabilidad. Sin embargo, la historia volvió a quebrarse. Según relataron en distintos programas de espectáculos, la separación habría estado marcada por un episodio escandaloso en su casa de Benavidez, y por una denuncia judicial contra Osvaldo por presunta violencia familiar.

El conflicto que detonó el final de la pareja se remonta a una denuncia presentada en la Justicia por Ana Oertlinger, expareja de Osvaldo y madre de su hijo Gianluca. Según Oertlinger relató en el ciclo A la tarde, emitido por América TV y conducido por Karina Mazzocco, el 13 de enero el exjugador habría ejercido violencia física contra el adolescente de 18 años. “Le pegó piñas en la cabeza, en las costillas y en el brazo izquierdo”, detalló.

La madre explicó que la situación se generó tras una discusión doméstica ocurrida durante el cumpleaños del propio Osvaldo. Gianluca habría llegado tarde a la celebración y el exfutbolista se mostró irritable porque Morrison, su hijo con Jimena Barón, tampoco se había comunicado para saludarlo. “Estuvo toda la tarde intenso con eso. Mi hijo decidió quedarse porque no lo vio bien al padre”, relató Oertlinger. “Se puso a ordenar las sillas, empezó a escuchar ruidos de portazos y en un momento Daniel lo increpó”, añadió.

Una pelea en casa de Gianinna Maradona en Benavidez marcó la ruptura con Daniel Osvaldo, con intervención policial requerida

El joven habría recibido golpes cuando el padre, molesto por la situación, lo confrontó con frases agresivas. “Cuando tengas ganas de decirme la verdad, hablamos”, le habría dicho antes de golpearlo. La denuncia se presentó formalmente y, aunque todavía no hubo resolución judicial, la exposición pública del episodio impactó directamente en la relación de Osvaldo con Maradona.

A pesar de los antecedentes, Gianinna intentó recomponer la relación. La información fue revelada por Pepe Ochoa, panelista del programa LAM que se emite por América. “Luego del episodio que sucedió con el menor, que es de público conocimiento, ella intentó más o menos meterle onda y él se puso muy tóxico”, explicó Ochoa al aire. La situación fue escalando hasta que, según el relato televisivo, ocurrió una fuerte discusión en el domicilio que compartían en el barrio cerrado Albanueva, en Benavidez.

“Gianinna lo sacó de la casa a los gritos. Fue un escándalo mal. Él no se quería ir, no se quería separar”, afirmó el periodista. De acuerdo con lo informado, el conflicto duró varias horas y los gritos se escucharon en toda la zona. Incluso, los vecinos habrían intervenido para poner fin al episodio. “Después de tres horas, los vecinos tuvieron que interceder y él se termina retirando del barrio”, añadió Ochoa.

Gianinna intentó salvar la relación tras el escándalo, pero la "toxicidad" de Osvaldo, según panelistas, fue el detonante de la ruptura

En el cierre de su relato, el panelista agregó un detalle que refleja el nivel de tensión que alcanzó la discusión. “Ella le gritaba que nunca más la vuelva a buscar”, reconstruyó. Las redes sociales confirmaron el final: ambos dejaron de seguirse y eliminaron las imágenes que compartieron durante la reconciliación.

La relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo fue siempre inestable, con múltiples interrupciones desde que se conocieron como amigos en el entorno del rock nacional. La cercanía derivó en un romance que en más de una ocasión generó reacciones. En 2021, Jimena Barón —quien mantuvo una relación con Osvaldo y es madre de su hijo menor— le dedicó una canción a Maradona por haberse vinculado sentimentalmente con él, luego de haberla acompañado durante una crisis emocional.

Por su parte, Dalma Maradona —hermana de Gianinna— se expresó públicamente al ser consultada por el conflicto. “Yo no voy a opinar de nada que no sepa. No tengo por qué responder ni por Daniel Osvaldo ni por mi hermana”, dijo en Ángel Responde, ciclo digital conducido por Ángel de Brito en Bondi Live. En esa misma entrevista, sentó posición frente a los hechos: “No avalo ninguna situación de violencia. Yo al nene lo conozco, estuvo en la casa de mi hermana, adelante mío no pasó nada. No quiero hablar de más”, sostuvo.