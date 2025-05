La íntima reflexión de Jimena Barón a días de cumplir 38 años y en la última etapa de su embarazo

En medio de su día especial, Jimena Barón fue agasajada por sus seres queridos (Video: Instagram)

Jimena Barón atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. A punto de convertirse en madre por segunda vez y en plena cuenta regresiva con su pareja, Matías Palleiro, la cantante celebró este sábado sus 38 años con una sorpresa doblemente emotiva: una fiesta organizada por los hombres de su vida, su hijo Momo y su pareja, que la llevó a reflexionar a corazón abierto a días del evento.

El día comenzó con ternura y complicidad: Jimena despertó en su casa, panza al frente, sonrisa serena, y mate en mano. La postal, que compartió en sus redes, mostraba algo más que una imagen: reflejaba un estado. “Ayer amanecí con 38 pirulos, una panza de ocho meses y dos hombres que amo con todo mi corazón y me hicieron pasar un día precioso”, escribió con la sensibilidad que la caracteriza. La jornada, dijo, fue enteramente planeada por sus seres queridos, quienes prepararon desde temprano una búsqueda del tesoro con regalos incluidos, hasta una cena sorpresa con una mesa de amigos y familia.

Lo primero fue una dinámica íntima: Momo y Matías la guiaron con los ojos vendados hasta el auto. Luego, la llevaron a un almuerzo en familia. Y por la noche, sin darle tiempo a organizar nada “porque con esta zapan no tenía energía”, aclaró, llegaron los abrazos, los brindis y el pastel. “Gracias @tumapalleiro bombón por este día tan especial donde yo necesitaba mucho estar rodeada de tanto amor y gente linda que la vida me puso cerquita”, agregó. La frase no es menor: durante todo el embarazo, la artista se mostró muy conectada con su parte más espiritual y emocional. Y este festejo de un nuevo año en su vida no fue la excepción.

Jimena, desde la comodidad de su casa, luciendo su pancita de embarazada

Desde el interior de su auto, la cantante con antifaz mientras su pareja e hijo la llevan a su primera sorpresa

La secuencia de imágenes que publicó muestra un recorrido visual que resume su felicidad: en una aparece riendo con los ojos vendados en el auto; en otra, subiendo las escaleras de un restaurante, acompañada de Momo y Matías; más tarde, rodeada de flores y afectos, con su hijo y su pequeña sobrina, que también forma parte de su entorno más cercano. En otra foto, sostiene en la mano los números “3” y “8”, con su gato Torino de fondo, como si la escena cotidiana se colara entre tanto festejo. Y finalmente, el clímax de la noche: una torta decorada con frutos rojos, un deseo en voz baja, aplausos, besos con su pareja y un abrazo cerrado con su hijo mayor en medio de una cena que tampoco esperaba en medio de esa agitada jornada.

Jimena junto a su hijo Momo y su sobrina

El círculo cercano de la artista la sorprendió en su cumpleaños número 38

Ante la cámara, Barón sostuvo las velitas que simbolizaban su edad

“Gracias Momo de mi corazón por tu carta, tus piedras para los chakras y tu compañerismo de siempre. A mi familia y amigos, los mejores del planeta. Y a todos ustedes por los mensajes tan lindos”, escribió en ese mismo posteo. A su hijo mayor, el protagonista silencioso de muchas de sus transformaciones, Barón siempre le reserva las palabras más profundas, en especial en la previa de la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Y una vez más, lo hizo a corazón abierto. Con su estilo, entre el humor y la emoción se refirió a su bebé también: “Y ahora Pinino que me dejaste cumplir años, te toca a vos en unos días y la emoción es desbordante”.

La cantante junto a su pareja y padre de su bebé, Matías

La cantante abrazando a su hijo mayor, Momo, en medio de su cumpleaños (Instagram)

La frase final lo resumió todo: “Qué año maravilloso se viene”. Porque más allá de los regalos, las sorpresas y las velas, Jimena sabe que el verdadero regalo está por llegar. Su panza de embarazada, protagonista de cada imagen, late como una cuenta regresiva. Y mientras tanto, ella agradece, abraza, ríe y celebra. Porque a los 38, con ocho meses de embarazo, la vida le sonríe desde todos los ángulos.