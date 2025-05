A poco de ser mamá, Jimena Barón celebró sus 38 años: el saludo de su novio y los regalos que recibió

La sorpresa que armaron Momo y Matías Palleiro por el cumpleaños 38 de Jimena Barón (Foto: Instagram)

Jimena Barón se encuentra atravesando uno de los momentos más felices de su vida, a la espera de su segundo hijo, fruto de su relación con Matías Palleiro. En ese marco, la cantante cumplió 38 años y su pareja y su hijo Momo hicieron más especial este día. La artista optó por pasar el día lejos de las redes sociales y tan solo compartió el saludo de su novio y los regalos que le hicieron por su nuevo año de vida.

“Feliz cumpleaños puchula. Te amo infinito. Qué linda locura que se nos viene”, escribió el empresario en el pie de la fotografía que eligió para homenajear a su novia. “Gracias, qué bombón”, fue la corta pero no por eso menos afectiva, respuesta de la cantante.

Por su parte, Momo no tiene redes sociales, pero se encargó de hacerle un especial regalo a su mamá, quien no dudó en compartirlo con sus seguidores. En la historia que subió se puede ver un paquete con una bolista transparente que dentro tiene unas piedras de colores. “Mi hijo, pisciano, me regaló piedras para alinear las chacras. Lo amo tanto”, explicó la actriz de Esperanza Mía. Esto no fue todo lo que recibió por su cumpleaños, sino que los dos hombres de su vida le cumplieron sus caprichos.

El tierno saludo de Matías

"Lo amo tanto", la emoción de Jimena por el regalo de su hijo

Lejos de hacer las cosas de la manera aburrida, Matías y Momo tomaron la decisión de sorprenderla con una búsqueda del tesoro por toda la casa. “Q y Momo me despertaron con una búsqueda del tesoro y me regalaron todas cosas que escucharon que quería”, contó Jimena en la postal. Cuatro fueron los regalos que Palleiro y Morrison le hicieron: el primero de ellos fue un cuenco tibetano con detalles en dorado, luego le dieron un “kit influencer”, compuesto por un soporte magnético para el celular y micrófonos.

Debajo de todo esto había un juego de mesa. No cualquiera, sino el TEG, que requiere de alianzas y estrategias. “Nunca jugué”, escribió acerca de este regalo, dando a entender que tenía ganas de hacerlo en el futuro. Sobre la caja todavía estaba una de las pistas, escrita de puño y letra por su hijo: “Búsqueda del tesoro. Últimamente, varias veces por día, te sentás acá”.

El día anterior, Barón estuvo un poco más conectada con sus followers y decidió responder a algunas de sus preguntas sobre su relación, su segundo embarazo y la maternidad. Primero compartió detalles sobre su experiencia con el aumento de peso durante el proceso. “Con Momo subí 12 kilos. Con este embarazo no me pesaron, pero debe ser muy parecido porque uso la misma ropa”, explicó la cantante. Además, subrayó que su enfoque principal es mantener una buena nutrición, especialmente durante la formación del bebé, y que el aumento de peso no es una preocupación para ella. “El cuerpo necesita juntar grasa para hacer la leche para el bebé”, añadió, recordando cómo la lactancia le ayudó a perder peso en el pasado.

Por su cumpleaños le prepararon una búsqueda del tesoro (Foto: Instagram)

En cuanto a la posibilidad de tener otro hijo, reveló que siempre tuvo la esperanza de ampliar su familia. “Habiendo guardado la ropa de Momo, las mantas, cuna y mi ropa de embarazada (como este vestido) yo creo que me tenía mucha fe”, comentó con humor. Esta declaración reflejó su deseo de volver a experimentar la maternidad y su preparación para ello.

Barón también abordó la sensibilidad emocional que puede acompañar al embarazo. Aunque reconoció que hay momentos de sensibilidad, su perspectiva general es positiva y empoderadora. “Gestar, dar a luz y que nuestro cuerpo le haga el morfi al pibe me hace creer fehacientemente que somos alucinantes, heroicas, magníficas y poderosísimas”, afirmó, celebrando la fortaleza de las mujeres durante el proceso de maternidad.

Para aquellas que sienten temor ante la idea de la maternidad, Barón ofreció un consejo sincero: “Para mí ser mamá fue dejar que otra persona sea la más importante de mi vida, para siempre, para bien y mal. Todo está atravesado por este otro que es mucho más amado y relevante que vos. Si bien podés sostener una vida aventurera y no dejar de ser vos y hacer cosas que te gustan, tu vida, antes que tuya, es de tus hijos.