Carmen Barbieri: “Vuelvo a la televisión con ganas de divertir, entretener y conectar con el público desde un lugar sincero y cercano”

Carmen Barbieri vuelve a la TV, por canal 9

“Vuelvo a la televisión con muchas ganas de divertir, entretener y, sobre todo, conectar con el público desde un lugar sincero y cercano”, expresa Carmen Barbieri a Teleshow, al anunciar su regreso a la pantalla con el programa Con Carmen, que comenzará a emitirse por El Nueve a partir de este lunes.

La reconocida trayectoria de Barbieri en el espectáculo argentino la ha consolidado como una figura entrañable y respetada: “Siempre he sentido un enorme compromiso con mi público; creo que ahora es el momento de retribuir ese cariño con lo mejor que sé hacer”, reafirma la conductora.

“Más que un programa de televisión, quiero que Con Carmen sea una experiencia compartida, donde podamos emocionarnos, aprender y reír juntos”, expresa con entusiasmo.

Carmen Barbieri vuelve a la TV con su programa "Con Carmen"

—¿Cómo te sentís ante este nuevo regreso?

—Estoy muy emocionada, siento que es un momento muy especial en mi vida profesional. Volver a conectarme con el público es algo que anhelaba desde hace unos meses.

—¿Qué te motivó a retomar un programa en este momento?

—La motivación principal es el deseo de seguir comunicando y compartiendo con la gente. Creo que todavía tengo mucho para dar y aprender junto a la audiencia. Espero que sea una etapa llena de momentos enriquecedores, no solo para mí, sino también para la gente que me sigue. Quiero que juntos compartamos risas, reflexiones y buenos momentos.

Detalles del programa “Con Carmen”

—¿Quiénes te acompañarán en este nuevo ciclo?

—Voy a estar rodeada de un equipo talentoso de panelistas, con quienes comparto una gran química. Ya estuvimos ensayando, conociéndonos. Creo que eso se reflejará en el show y será un plus para la audiencia. Cada proyecto trae nuevos desafíos, pero eso es lo que me entusiasma. Veo este regreso como una gran oportunidad para innovar y proponer algo diferente, algo que resuene con la gente.

Carmen Barbieri y todo su esquipo de prepara para debutar mañana Lunes

—¿Cómo describirías tu evolución profesional desde tus inicios hasta hoy?

—Mi carrera ha sido un viaje con altibajos, pero cada experiencia me ha dejado una enseñanza. Siempre busqué reinventarme y no quedarme en un mismo lugar, eso ha sido clave.

—¿Qué cambios notaste en el mundo del espectáculo desde que empezaste a conducir este tipo de formatos?

—El espectáculo ha evolucionado mucho, especialmente con la llegada de las redes sociales. Hoy más que nunca, la conexión con el público es directa e instantánea. Además hoy la audiencia busca autenticidad y contenido que aporte valor. Es un reto pero también una oportunidad para ofrecer algo genuino que conecte con las personas.

Carmen Barbieri comenzará su programa con un monólogo

Mientras Carmen Barbieri se prepara para el lanzamiento de “Con Carmen”, su entusiasmo por los desafíos es palpable. Con la vista puesta en brindar un contenido significativo y entretenido, promete que este nuevo programa no solo se convertirá en una plataforma para la diversión, sino también en un espacio de reflexión y cercanía: “Quiero que sea más que un programa; quiero que sea un encuentro diario con la audiencia, un momento donde nos sintamos todos parte de algo especial”.

Reflexiones sobre su carrera y su relación con Canal 13 y Canal Nueve

Carmen Barbieri ha vivido cambios significativos en su carrera televisiva. A pesar de haber dejado Canal 13, la conductora mantiene un profundo agradecimiento hacia la emisora. “Lo que siempre hago es agradecer”, afirma, reconociendo que el canal fue crucial para estabilizar sus deudas económicas. “Gracias a los cinco años sin parar de trabajar, pude pagar mis deudas millonarias”, explica Barbieri, quien valora el continuo respaldo recibido, a pesar del impacto inesperado que tuvo su salida.

Carmen Barbieri habló del final de Mañanísima: "Ahora hay que salir a buscar laburo"

Carmen recuerda con detalle sus primeras experiencias frente a las cámaras en “el viejo Canal 9”, un espacio que fue testigo de sus pasos iniciales en el mundo del espectáculo. “Me enamoré del medio desde mi adolescencia”, comenta, recordando sus encuentros con leyendas como Rodolfo Béban y Alejandro Romay, quienes influyeron profundamente en su carrera artística. Para Carmen, regresar al nueve se siente como una vuelta a casa: “Ahí hice todo lo que es actoral... Para mí, la televisión existe porque empecé en este canal”, cuenta a Teleshow.

Además, estoy muy emocionada por compartir el programa con figuras queridas, como Gladys Florimonte y Julieta Bal, quienes agregarán su humor y talento al programa. “Es la primera vez que Julieta y yo trabajamos juntas, y me emociona tenerla como si fuera mi segunda hija”, expresa Carmen, anticipando una dinámica enriquecedora que sólo este tipo de colaboración puede proporcionar.

Gladys Florimonte será parte del equipo que acompañe a Carmen Barbieri

La visión detrás del nuevo programa

“Estamos felices de que esté Carmen en el nueve," afirma entusiasmado Diego Toni, el Gerente de Contenidos de El Nueve, a Teleshow, al referirse al lanzamiento del programa conducido por Carmen Barbieri.

En medio de un contexto televisivo que busca renovarse, destaca la expectativa constante que mantienen tanto el canal como su equipo. “La expectativa es la de siempre. Que haya laburo para la gente primero y después que nos vaya bien,” subraya Toni, revelando las prioridades que guían esta nueva etapa en la programación del canal.

Julieta Bal será parte del equipo y es la primera vez que trabajan juntas

Entre las novedades que promete el programa, dirigido a amoldarse al gusto y talento de Carmen Barbieri, se encuentra la incorporación de figuras ya conocidas en el entorno del canal, junto a la exploración de talentos nuevos en periodismo. Toni enfatiza: “Lo que queremos es que el programa se vaya amoldando a lo que Carmen le guste.” concluye Diego Toni.

La salud de Carmen

—¿Cómo te encontrás en cuanto a salud después de tu última intenación de las dificultades recientes?

—Me siento mucho mejor ahora, aunque ha sido un desafío. La salud es algo que aprendí a no dar por sentado. Me atendieron muy bien en la clínica y mis médicos me hicieron todos los chequeos necesarios después de ese dolor en el pecho que sentí.

—¿Qué lecciones sacaste de estos momentos difíciles?

—La principal lección es escuchar más a mi cuerpo y tomarme el tiempo necesario para cuidar de mí misma. Aprender a decir ‘no’ a veces es lo más saludable que uno puede hacer.”

—¿A qué aspectos de tu vida te enfocás para mantenerte bien físicamente?

—Intento llevar un estilo de vida equilibrado. Trabajo todos los días, es muchas veces estresante, pero también me aseguro de tener tiempo para mí misma y para las personas que amo.

Carmen y su hijo Federico Bal, amor incondicional

Carmen Barbieri, una figura querida en el panorama del espectáculo argentino, comparte algunas historias y reflexiones sobre sus relaciones más cercanas, incluidas las que mantiene con su hijo y amigos. Para ella, los vínculos personales ofrecen un refugio del ajetreo cotidiano del mundo del espectáculo: “Mi hijo es mi pilar, mi inspiración constante”, declaró Barbieri en un tono que deja entrever la profunda conexión que la une a Federico Bal.

Carmen Barbieri ganó como mejor magazine en el Martín Fierro, en el 2024

Además están: “Mis amigos son una parte fundamental de mi vida; siempre están ahí para brindarme perspectivas distintas y escucharme cuando más lo necesito”, comentó, resaltando la importancia de mantener esas relaciones fuertes y auténticas que la han ayudado a mantenerse ecuánime y enfocada, especialmente en los momentos más desafiantes.