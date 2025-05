La furiosa publicación de Mauro Icardi donde anunció que irá por la custodia de sus hijas: “Contra todos”

Mauro Icardi denunció que enfrenta restricciones legales que complican su vínculo con las hijas nacidas de su relación con Wanda Nara

Mauro Icardi, volvió a recurrir a sus redes sociales con un extenso comunicado en el que apuntó directamente contra su exesposa, Wanda Nara, y contra el equipo legal que representa a la empresaria en el proceso judicial por la tenencia y contacto con sus hijas. La publicación fue realizada cerca de la 1:30 de la madrugada en Turquía, y constituye un nuevo capítulo en la disputa pública y judicial entre ambas partes.

A través de una historia de Instagram, Icardi criticó con dureza a Nara, al abogado Juan Manuel Dragani, y al profesional Nicolás Payarola. Además, denunció la existencia de restricciones que, según sostiene, le impiden comunicarse con sus hijas menores, fruto de su relación con la empresaria, mientras se intensifica el conflicto en los tribunales.

En un descargo público, Icardi cuestionó al abogado Nicolás Payarola por ejercer aparentemente sin matrícula profesional avalada

“1.30 horas de la madrugada en Turquía y acá esperando la llamada de mis hijas como acordamos con el MPT. Ninguna revinculación”, comenzó el descargo de Icardi, en el que desmintió la existencia de un proceso de reencuentro afectivo con sus hijas. Según él, el vínculo nunca se rompió, y las versiones que aluden a una posible revinculación responderían al “capricho de la madre”.

En esa misma línea, el futbolista calificó como “periodistas mediocres” a quienes reportaron la necesidad de retomar el contacto con sus hijas a través de medidas judiciales, y afirmó que la prueba del mantenimiento del lazo está incorporada al expediente judicial.

El futbolista planteó abiertamente su objetivo de buscar la tenencia de sus hijas menores en pleno conflicto legal con Wanda Nara

Luego dirigió sus críticas hacia el abogado Payarola, a quien acusó de definir si las niñas deben o no hablar con él: “Por lo visto el Dr. Payarola decide si las niñas quieren hablar o no. Perdón Dr., no... recuerden que no tiene matrícula”.

El delantero también denunció que desde hace seis meses se encuentra en Argentina esperando poder ver a sus hijas, pero que solo logró estar con ellas en una ocasión. “Desobedecen órdenes de un juez, desobedecen las órdenes de una psicóloga del Ministerio Público que se encarga de la salud mental de mis hijas, desobedecen órdenes de un defensor de menores”, expresó.

Mauro Icardi acusó incumplimientos judiciales repetidos por parte del equipo legal de su exesposa y de los responsables del caso

En este punto, el jugador aludió a un entramado de desobediencias legales que, en su interpretación, estarían afectando tanto sus derechos como los de sus hijas, de 10 y 8 años. Su descargo, también responsabiliza a quienes actúan en el expediente judicial, y lanza una advertencia: “Espero que la sanción a este individuo y a la progenitora por parte de la Justicia sea como corresponde”.

En una parte clave del texto, Icardi afirmó: “Voy por la TENENCIA de mis hijas”, una frase que marca un punto de inflexión en su posicionamiento público. Hasta ahora, el delantero se había referido a la imposibilidad de ver a sus hijas, pero esta vez plantea directamente su intención de obtener la custodia.

La presencia de la actual pareja de Icardi, la China Suárez, en eventos públicos avivó las críticas y confrontaciones en redes sociales

La disputa con Wanda Nara ocurre en medio de un proceso judicial en curso y en paralelo a una exposición sostenida en redes sociales y medios de comunicación. En la misma historia, Icardi denunció que su exesposa realiza “falsas denuncias”, y cuestionó las apariciones públicas de ella y su abogado en medios que calificó como “portales faranduleros”.

El conflicto familiar escaló recientemente cuando la China Suárez, actual pareja de Icardi, fue criticada en redes sociales tras publicar imágenes junto a los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña en el estadio del Galatasaray, mientras las hijas de Mauro no estaban presentes. Ese episodio detonó una serie de cuestionamientos que derivaron en respuestas públicas de la actriz, un cruce con Yanina Latorre, y finalmente este nuevo descargo del jugador.

En la conclusión de su descargo, volvió a apuntar contra el abogado que representa a Wanda sin mencionarlo directamente, y reiteró su indignación: “Como bien dije ayer, estos individuos deplorables son los que defienden a mis hijas. ¡Qué vergüenza!”.