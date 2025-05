Cómo es la lujosa mansión que Mauro Icardi podría comprar en Turquía para vivir con la China Suárez y sus hijos

La lujosa casa que Mauro Icardi y la China Suárez tendrían en la mira en Turquía (Video: El Trece)

El sábado por la mañana Mauro Icardi, la China Suárez y sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, partieron en avión privado rumbo a la ciudad de Estambul para ser parte del público en el partido que jugó el domingo el Galatasaray. Con tan solo unos días en la ciudad lograron crear recuerdos para toda una vida y, debido a la actualización en el contrato de Icardi, aprovecharon para hacer un poco de averiguaciones sobre bienes raíces.

Icardi planea seguir como delantero del Galatasaray luego de que su recuperación llegue a su fin. A causa de esto y con la intención de cerrar su historia con Wanda Nara, comenzó a buscar un nuevo hogar para instalarse con Eugenia. Cabe recordar que el matrimonio tiene una casa en un barrio privado con grandes vistas, donde actualmente están alojados la pareja y los tres pequeños de la actriz. Sin embargo, esto estaría por cambiar.

Al aire de Mujeres argentinas (El Trece) mostraron una de las posibles propiedades que tienen en vista. Se trata de una mansión ubicada en el Camer Country Club, un barrio cerrado de élite, con una gran cantidad de comodidades que acrecienta los lujos.

Icardi, la China, Amancio, Magnolia y Rufina en el partido del Galatasaray

Ubicado en un área privilegiada, pero lejos del mar, el Camer Country Club no solo es un sitio residencial de primer orden, sino una microciudad que se autogestiona y se nutre de sus propias instalaciones. María Belén Ludueña, conductora del programa, detalló que el lugar posee una cafetería, escuela y un club hípico, configurando un entorno que combina el ocio con las necesidades educativas y recreativas.

Valentina Salezzi, otra de las panelistas del programa, explicó que existe un hotel dentro del mismo club, que ofrece habitaciones desde 250 dólares la noche. Esto no solo facilita la logística para los residentes y sus visitantes, sino que refuerza la capacidad del barrio para actuar como un epicentro de actividad social y hospedaje de primera clase.

El club se distingue por una amplia gama de servicios de lujo destinados a maximizar el bienestar y el entretenimiento de sus residentes. Desde un espacio de golf hasta uno de tenis y de equitación, las instalaciones se diseñaron para complementar un estilo de vida activo y saludable. Además, cuenta con un spa, restaurantes variados y un gimnasio bien equipado, todos elementos que aseguran que no hace falta desplazarse fuera del recinto para disfrutar de las mejores comodidades.

Todavía no se sabe la fecha exacta en la que el deportista tiene pensado reintegrarse a los entrenamientos del club. En el mientras tanto están instalados en la propiedad que compartía con la conductora de Bake Off Famosos y donde todavía quedan pertenencias de la familia, en particular de Wanda. Cabe recordar que la conductora se aseguró de que nadie pueda acceder a sus pertenencias, teniendo en cuenta el hecho de que la China se alojara en sus dependencias.

En medio de su viaje a Turquía, Mauro Icardi se divirtió con los hijos de su pareja (Video: Instagram)

Este sábado, la actriz compartió en sus historias de Instagram unas imágenes de juegos en la piscina. En las mismas se los ve a Mauro relajado, divirtiéndose con los niños adentro del agua. En una de las escenas, el futbolista carga a Magnolia mientras sonríe y la lanza al aire para que la nena se sumerja en la piscina con una acrobacia que la China festeja del otro lado de la cámara. En la misma secuencia, se lo observa a Amancio abrazado de su cuello, mientras el jugador le pide que lo suelte para darle libertad de movimiento para poder arrojar a Magnolia al aire.

Las risas de la China y de Rufina completan el cuadro, a quienes se las escucha divertidas en esta situación. Más adelante, ambos chicos se lanzan al agua haciendo piruetas y disfrutando del clima cálido de la primavera de Estambul. Sin embargo, no resultó una escena privada: la China lo registró todo con su celular y lo compartió con sus seguidores, quienes de inmediato comentaron lo que vieron plasmado en Internet.