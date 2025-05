Siete ejemplos de famosos que eligieron resguardar la intimidad de sus hijos y esperar a que crezcan y decidan por sí mismos

Dalma aseguró que quiere que sus hijas tengan una vida normal y puedan salir a la calle sin ser reconocidas (Foto: Instagram)

En una sociedad y en un mundo acostumbrado a compartir cada segundo en las redes sociales, el hecho de querer preservar la privacidad y la identidad de los menores de edad se toma como una sorpresa. Famosos con miles de seguidores, que le muestran su día a día a sus seguidores, tomaron la decisión de preservar a sus hijos, dándoles la posibilidad a ellos de elegir cuando mostrarse, si se muestran y sobre todo, dándoles cierto anonimato en la calle. Dalma Maradona, Nicole Neumann, Luisana Lopilato, Darío Barassi, Cande Vetrano, Alex Caniggia y Melody Luz y Cazzu son algunos de los famosos que tomaron esta decisión, algunos por vivencia personal de estar expuestos desde una temprana edad y otros por seguridad.

La hija del Diez

Dalma Maradona, la hija de Diego Maradona, nació bajo la mirada de los medios de comunicación nacionales e internacionales por el simple hecho de ser la hija de... es por eso que mantiene una postura firme sobre la privacidad de sus hijas, Azul y Roma, en un entorno donde la exposición es común. Opta por proteger el anonimato de su pequeña, reflexionando sobre las posibles consecuencias de exponerla al ojo público.

Cuando nació una de sus hijas la catarata de mensajes y críticas que recibió en las redes la llevó a hacer una alcaración en sus redes sociales, donde explicó sus motivos de manera directa. Mencionó que siente pena ante las respuestas agresivas hacia quienes eligen ocultar la identidad de sus hijos: “Me da mucha pena la cantidad de mujeres agresivas. Y no puedo entender qué es lo que tanto les molesta de que resguarde la identidad e intimidad de mi hija para que ella pueda decidir si tiene ganas de que miles de personas opinen de ella, de su cara, su ropa, sus cosas, etc.” Su declaración destaca su preocupación por permitir que su hija decida sobre su propia exposición en el futuro.

Cuando Maradona sube fotos de las pequeñas se fija que sus rostros no sean visibles

Asimismo, Maradona señala que discutió esta decisión con su esposo Andrés, quienes desean que sus hijas viva una infancia común, sin miradas críticas y con la posibilidad de salir a la calle sin ser observadas por todo el mundo. En el ciclo de entrevistas “Y sí, soy mamá” de Infobae, manifestó: “Lo hablamos un montón y para él era muy importante que sus hijas hagan las mismas cosas que cualquier persona, que pueda ir por la calle y estar tranquilas, subirse a un colectivo y que nadie las esté mirando.”

Para reforzar su determinación, el matrimonio implementó medidas legales para impedir la publicación no autorizada de imágenes de las pequeñas que se puedan tomar en la vía pública o de manera espontenea. Con este enfoque, busca asegurar que crezcan con la privacidad que considera crucial para su bienestar y de la que tal vez ella no pudo gozar mientras crecía.

También en Canadá

Luisana Lopilato decidió junto a Michael Bublé mantener firmemente la privacidad de sus hijos. Ella es madre de Noah, Elías, Cielo y Vida, y explicó claramente sus razones para no mostrar los rostros de sus hijos en público: “Hace bastante que quería hacer este video para responderles. Me preguntan todo el tiempo por qué no les muestro las caras a mis hijos. La respuesta es simple: básicamente, no quieren. Punto final”. Si bien cuando hace posteos en las redes que los involucran siempre es de una manera en la que sus caritas están protegidas, ya sea posando de espaldas a la cámara o en un ángulo en el que es imposible distinguien sus rasgos.

Cada foto que comparte cuenta con la autorización de sus hijos

Respecto a las decisiones que toma antes de compartir contenido, la actriz de Casados con Hijos también expresó: “Mis hijos no tienen redes sociales y no quieren. Cuando tengan ganas de exponerse, será decisión de ellos, ¿cómo los voy a exponer si cuando les pregunto me dicen que no? Listo. Entonces no. Yo comparto lo poquito que ellos me dejan. Les pregunto siempre si quieren porque es su decisión.”

Además, enfatiza cómo maneja la participación de sus hijos en las redes: “A mi hijo mayor cuando le digo de sacarse una foto para compartirla no quiere, lo respeto. Veo que le preocupa demasiado a bastante gente. Espero que tengan la respuesta que desean, o no. Pero es la respuesta justa.”

A pesar de esta política estricta de privacidad, recientemente, la actriz sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de videos donde mostró el rostro de los pequeños por primera vez. Este evento fue más bien una excepción que una nueva norma, ya que no se volvió a repetir y cada vez que apaarecen hablando solo se la puede ver al la actriz de Pipa.

Hace pocas semanas subió un video en el que se los podía ver, pero se trató de una excepción

Esperar a que el niño decida

Nicole Neumann también se toma muy en serio la privacidad de su hijo Cruz, optando por mantener su rostro alejado de las cámaras y redes sociales. Cuando anunciaron su nacimiento muchos pensaron que, como pasó con las hijas que tuvo con Fabián Cubero, lo iba a mostrar desde el minuto cero, sin embargo, la decisión que tomó en conjunto con Manu Urcera, su marido, fue totalmente distinta. Esto no la detiene a la hora de hablar de la maternidad, las cosas positivas y las negativas. En un momento decidió “ceder” a la insistencia de sus seguidores, quienes preguntaban constantemente cuándo mostrará el rostro de su hijo menor, pero su respuesta siempre fue clara, basándose en el tiempo y la decisión de su pareja.

En sus historias de Instagram, una seguidora inquirió: “¿Cuándo vas a mostrar la carita de Cruz? ¡Me muero por conocerlo!” A lo que Nicole respondió: “Por ahora la idea es esperar a que él decida… ¡falta!” Este comentario refleja su enfoque paciente y respetuoso de la decisión del niño.

La decisión de proteger a Cruz fue tomada en conjunto

En una conversación detallada con Stephanie Demner, la modelo brindó más contexto sobre esta decisión familiar, señalando: “No tengo drama de nada. No mostramos la cara del bebito, fue un poco la decisión de Manu. Él es padre primerizo, yo se lo respeto” Esta elección se tomó conjuntamente con su pareja, Manu Urcera, quien es novato en la paternidad y prefiere evitar la exposición por ahora. También, la jurado de Los 8 Escalones (El Trece) comentó: “Y yo como soy un poco de las energías… En algún punto, mejor”, sugiriendo su preocupación por la intensidad de la energía dirigida a su hijo.

Aunque, Neumann suele compartir imágenes de su hijo en las redes, pero siempre cubre su rostro con un emoji de un oso. Esta práctica de protección de la privacidad también se aplica a las tres hijas que tuvo con Fabián Cubero, quienes siguen la misma regla en sus propias redes. Ante la observación de Demner sobre el manejo de la energía en la vida de un bebé, Nicole coincidió: “El día de mañana veremos o que él decida”.

Nicole alterna entre el emoji de oso, de perro o corazones

Stickers y emojis

Darío Barassi es otro famoso que optó por resguardar la privacidad de sus dos hijas. Aunque comparte momentos de su vida familiar en las redes sociales, fue cuidadoso en mantener en anonimato aspectos clave de la privacidad de sus hijas, Emilia e Inés. A diferencia de Nicole, el conductor de Ahora Caigo no cubre todo el rostro de las pequeñas sino que solo tapa los ojos con el emoji de los antoejos de solo o con corazones.

En una conversación con María Laura Santillán para Infobae, Barassi reveló su postura y el porque eligió tan solo cubrir los ojos de sus hijas y no todo su rostro: “Ahora, los ojos de mi hija. Para mí son como su intimidad y trato de preservarla al máximo.” Esta declaración refleja su desinterés en someter a sus hijas a la exposición mediática y a la crítica pública antes de que puedan decidir por sí mismas.

Darío quiere que entiendan la fama antes de someterlas a ella

Darío, que conoció la fama de más grande, admite entender las críticas de aquellos que argumentan que no debería mostrar a sus hijas si no lo va a hacer de maner a completa y preservando sus rostros: “Entiendo un poco la crítica de: ‘Bueno, si no la vas a mostrar, no la muestres’, pero la muestro un montón con esos anteojos.” Esta técnica permite a Darío compartir su vida cotidiana sin comprometer la privacidad de su familia.

Al recibir a su segunda hija, el presentador decidió mantener la misma postura de privacidad. En la entrevista con María Laura expresó que prefiere esperar hasta que sus hijas sean capaces de entender el entorno, la fama de su papá y recién ahí decidir si quierene tener presencia en las redes y convertirse en figuras públicas. “Hasta que entiendas un poco… Ya me hace esas preguntas. Entonces, hasta que no termine de entender claramente dónde estamos parados y yo saber si ella está okey con eso, prefiero mantenerme tranquilo”.

El emoji de los anteojos de solo o corazones son los elegidos por Barassi para cubrir a sus hijas

Intimidad aún en la separación

Alex Caniggia, que nació rodeado por los flashes de las cámaras, y Melody Luz optaron una postura decidida para proteger la privacidad de su hija desde antes de su nacimiento, pocas cosas trasendieron acerca del embarazo de la bailarina y esto se mantiene así hasta el día de hoy. Cuando la pequeña Venezia llegó al mundo, la bailaina publicó un comunicado en el que dejaba en claro que la carita de su hija no iba a ser pública y Alexander siguió su ejemplo.

“Se acostumbraron tanto a la exposición de menores de edad ¿que, ahora te lo exigen? Me encantaría contarles y mostrarles todo por todas las almas buenas y amables que nos siguen, pero también hay tanta mala leche y mal intencionado dando vuelta que no quiero que le llegue toda esa energía a mi pequeña”, escribió en su momento la influencer y a las pocas horas de esto llegó la palabra de su ahora expareja.

Alex y Melody tomaron la decisión antes de que nazca su hija

Caniggia compartió un comunicado emitido por su abogado, Alejandro Cipolla, en el que se expresa de manera contundente que aquellos que compartan imágenes de su bebé enfrentarán “acciones legales”. Cipolla publicó: “Respeten”, seguido de una aclaración sobre la decisión de la pareja: “Por razones personales Alex Caniggia y Melody Luz tomaron la decisión de que ningún medio de difusión muestre la imagen de su hija”. Esto subraya el compromiso de ambos de mantener el control sobre la exposición mediática de su hija.

El comunicado de Cipolla enfatiza que, de no respetar sus deseos, iniciarán acciones legales contra aquellos que infrinjan esta política, incluidos periodistas y medios de comunicación. Destaca además que “los menores de edad poseen derechos absolutos en cuestión de imagen y difusión”, recordando legalmente la protección que se ofrece a los niños en este ámbito.

A pesar de ahora estar separados la decidión de resguardar a su única hija se mantiene, sin embargo, en el caso del hijo del Pájaro comenzó a subir más contendio de la pequeña, ya que se convirtió en su sostén tras la ruptura.

El emoji que usa Caniggia esta relacionado con el apodo de la pequeña Venezia

El arrepentimiento

Cazzu hizo el camino inverso a la hora de tomar la decisión consciente sobre cómo manejar la exposición pública de su hija, Inti, fruto de su relación con Christian Nodal. Inicialmente, la artista compartió la llegada de Inti al mundo al presentar en sociedad a su bebé a través de sus redes sociales, un mes después de su nacimiento. Este gesto fue bien recibido por muchos de sus seguidores, quienes celebraron con ella este importante acontecimiento en su vida.

Sin embargo, poco después, Cazzu optó por retirar la mayoría de las imágenes de su hija de sus perfiles públicos en respuesta a los comentarios negativos que empezó a recibir. La artista, tras el escándalo que desató su sepración con el méxicano, demostró ser una madre cuidadosa que prioriza el bienestar emocional y la privacidad de su hija sobre cualquier presión del entorno mediático o de sus seguidores.

Por un tiempo Cazzu mostraba a su hija Inti en las redes, pero decidió dejar de hacerlo

La decisión de Cazzu de eliminar estas fotografías refleja una postura protectora frente a las críticas o energías negativas que pudiera recibir su pequeña Inti. Al elegir este camino, Cazzu busca resguardar la intimidad de su hija y permitirle crecer sin el peso de la atención pública o las opiniones ajenas sobre su vida personal.

Este cambio en la forma en que Cazzu maneja la presencia de su hija en las redes es un claro ejemplo de cómo algunos padres famosos ajustan sus estrategias para proteger a sus hijos en respuesta a factores externos, priorizando siempre la seguridad y el bienestar emocional de los pequeños.

Cande Vetrano y Andrés Gil fueron papás por primera vez y eligieron respetar la intimidad de Pino

Sin dar explicaciones

Cande Vetrano elige mantener la privacidad de su hijo Pino al no mostrar su rostro en redes sociales. A diferencia de algunas personalidades que hacen declaraciones públicas sobre tales decisiones, Vetrano se limita a practicar una reserva estricta, sin proporcionar explicaciones al público. Esta elección resalta su firme compromiso con la protección de su hijo, asegurando que crezca alejado de la constante atención mediática. Con este enfoque, la actriz preserva la intimidad familiar, manteniendo un equilibrio entre su vida profesional y personal sin el peso del escrutinio público sobre su hijo.

A través de sus decisiones, estas celebridades argentinas establecen un importante precedente sobre el valor de la privacidad infantil en la era digital. Al elegir proteger a sus hijos de la exposición pública innecesaria, demuestran respeto por su autonomía y bienestar emocional. Este camino consciente no solo garantiza un entorno más seguro para sus familias, sino que también ofrece un ejemplo a seguir para otros en el mundo del espectáculo, destacando la relevancia de permitir que los niños decidan cuándo y cómo quieren interactuar con el ojo público.