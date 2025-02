La emoción de Darío Barassi en el primer día de jardín de su hija menor: “Vaya enanita, vaya segura de sí misma”

Darío Barassi junto con su mujer, Lucía Gómez Centurión

Las primeras veces dejan huella, y Darío Barassi lo sabe. El actor y conductor compartió con sus seguidores de Instagram un momento trascendental en la vida de su hija menor, Inés María, quien con apenas dos años comenzó su camino en el jardín de infantes. Conmovido y exultante, el presentador de Love is Blind publicó una serie de imágenes que reflejan la emoción de este hito familiar.

En una de las fotografías, se lo ve sosteniendo a la pequeña en alto, ambos cara a cara, con una sonrisa que desborda ternura. En otra, la imagen se vuelve casi cinematográfica: padre e hija de espaldas, ella sobre sus hombros, en un instante que resume protección, amor y un futuro por descubrir.

Junto a las postales, abrió su corazón con un mensaje que desbordaba emoción y ternura. Cada palabra era un destello de amor incondicional: “Tiene 2 años y la mejor sonrisa del mundo. Se llama Inés María, pero le decimos chinita. Es perfecta. La amo con locura. Me derrite”.

Darío Barassi junto con su hija Inés María en la previa del jardín

Barassi destacó la personalidad vibrante de la pequeña, su carácter decidido y su dulzura inigualable. “Personalidad fuerte, ternura inmensa, uno de los amores de mi vida. Enérgica, trepadora, gran intérprete y la mejor hacedora de rompecabezas del condado”.

El gran día había llegado: su hija menor daba sus primeros pasos en la escolaridad formal, y el conductor no podía contener la emoción: “Hoy arrancó jardín. Mi baba, orgullo y amor están a niveles nunca antes imaginados”.

Consciente de la nueva etapa que comenzaba para su pequeña, le dedicó un mensaje de aliento y amor incondicional: “Vaya enanita, vaya segura de sí misma, acá siempre hay un papá para ser acariciado y para llevarte en sus hombros”.

Darío Barassi acompañando a Inés María en un nuevo capítulo de su vida

Finalmente, cerró su publicación con una declaración de amor que parece nunca ser suficiente y un reconocimiento a su compañera de vida: “Te amo, ¿te lo dije ya? Nunca es suficiente. Gran familia amor mío, gran trabajo en equipo. Gracias miles por esto que armamos, Lucía Gómez Centurión”.

Las palabras del actor no pasaron inadvertidas. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de likes y comentarios cargados de admiración. “Qué le costaba a la vida darme un padre como Barassi. Sos todo lo que está bien”, escribió una seguidora. Otro usuario comentó: “Cada vez que lo leo, me dan ganas de llorar. Tan humano, tan sensible. Qué ser humano que sos, Darío, la pucha”.

El conmovedor posteo llega apenas días después de que Barassi compartiera otro momento clave: el estreno en primer grado de Emilia, su hija mayor. En esa ocasión, la emoción no fue menor. “Mi hija entra a primer grado. No entiendo nada. Mi bebé, te amo y orgullos siempre”, escribió el actor junto a una imagen en la que la niña aparece en brazos de su madre.

Darío Barassi y el ingreso a la primaria de su hija Emilia

Pero el protagonismo no fue solo de Emilia. En otra instantánea, Inés María, todavía con pañales, se roba la escena con una frase que Barassi rescató con humor: “Yo también quiero salir, dice la enana pañalera”.

El actor y conductor, con su particular sensibilidad y estilo descontracturado, no solo muestra su faceta de padre orgulloso, sino que logra conmover y conectar con miles de seguidores que encuentran en sus palabras un reflejo del amor paternal en su máxima expresión.

En lo que respecta a su regreso a la televisión, se prevé que volverá a la pantalla de El Trece con una nueva temporada de Ahora Caigo, aun sin horario definido, en una grilla marcada por fuertes cambios en la programación. Pero todas las opciones apuntan a que finalmente reemplazará la emisión de las tardes de Los 8 Escalones, actualmente en el aire.