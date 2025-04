Cazzu contó si pidió que Christian Nodal vea a su hija sin la presencia de Ángela Aguilar: “Me encanta que sean felices”

Cazzu contó cómo es hoy su relación con Christian Nodal y Ángela Aguilar: "Con mi ex tenemos una relación formal por el bien de nuestra hija" (Video: LAM, América)

La vuelta de Cazzu a los escenarios viene pisando fuerte. A casi un año de su escandalosa separación de Christian Nodal y del vínculo amoroso que entabló con Ángela Aguilar, en una nota con LAM se refirió a las versiones sobre el vínculo que hoy tiene con el padre de su hija, Inti, y el rumor de un polémico pedido que habría hecho.

“La música siempre está inspirada en algo. Pero bueno, finalmente siempre es una fantasía”, comentó a las cámaras del ciclo de Ángel de Brito cuando le preguntaron por su último tema “Con otra” en donde canta “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra/ Será con otra y recordarás/ De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar”. “En la canción decís que le va a volver a pasar a él”, le preguntaron. “Ya te dije, hay que saber de donde crear”, comentó, entre risas.

“¿Leíste la noticia de que ibas a pedir que cuando Nodal esté con Inti no la pueda ver, no esté con Ángela Aguilar?“, indagó el cronista. “Nunca hubo ni existieron ninguna de esas conversaciones legales. Nosotros tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser por el bien de nuestra hija”, señaló.

Con su expareja, la cantante aseguró que su único diálogo es “solamente información de la niña” y se refirió a la versión de que el artista mexicano haría 6 meses que no ve a su hija. “Esas no son preguntas que yo pueda responder”, afirmó. “Estamos de acuerdo en las cuestiones legales. Esas son cosas que se mantienen en lo privado porque están bien. Ella está protegida, la cuido, la crío con mucho amor y es una niña muy feliz”, afirmó, sobre su hija que hoy tiene un año y 7 meses.

“¿No te da bronca cuando Ángela Aguilar sale a decir que ella no entiende por qué la molestan los medios y las críticas de la gente?”, preguntó el periodista. “Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos y de hecho, me encanta. Si son felices, me encanta”, aseveró, desde su auto.

Cazzu hoy tiene toda su energía puesta en su carrera como en su maternidad y prefiere pasar del amor. “Yo estoy súper bien enfocada en mi música. Muy feliz. Está todo normal en mi vida”, dijo. “Estoy soltera”, contó, al ser consultada sobre su situación sentimental.

“¿Tenés ganas de enamorarte?“, quiso saber el cronista del programa de América. “No. Me encanta estar soltera. Tengo muchas cosas que hacer. Por ejemplo, ahora me tengo que ir a buscar a mi pequeña”, comentó risueña, mientras respondía con picardía acerca de si tiene hombres “que le andan rondando”. “Como siempre. Como tiene que ser”, agregó, divertida.

La artista, una de las figuras más representativas de la música urbana en Argentina, publicó hace pocos días un breve video, de menos de un minuto, en su cuenta de Instagram, donde mostró un instante íntimo junto a Inti, su hija de tan solo 1 año y 7 meses de edad. Sin incluir imágenes en el clip, se escuchan las primeras palabras pronunciadas por su hija: “Te amo, mamá”.

El video cautivó a sus fanáticos con este gesto familiar, ofreciendo una breve pero emotiva conexión con su vida privada. La interacción entre la artista y su hija se convirtió en un eje de conversación en redes sociales, destacando tanto el vínculo maternal como las repercusiones que esto tuvo entre sus seguidores.

Algunos usuarios en redes manifestaron que Christian Nodal estaba perdiéndose momentos significativos en la vida de su hija, haciendo referencia a ese momento que la intérprete compartió con sus seguidores. La publicación se viralizó rápidamente entre los 17.6 millones de seguidores con los que cuenta la intérprete. Este sería el primer registro público de Inti hablando, un detalle que no pasó desapercibido por los fanáticos de la cantante, quienes enviaron múltiples mensajes cariñosos celebrando el momento. Por otro lado, la situación motivó ciertas reacciones en torno a la figura de Nodal y su ausencia en episodios claves del desarrollo de la nena.