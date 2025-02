Nicole Neumann mostró una foto del percance que tuvo en plena lactancia: “Accidente maternal”

Nicole Neumann en Punta del Este con su hijo Cruz (RS Fotos)

Nicole Neumann es siempre muy activa en sus redes sociales, territorio en el que suele compartir momentos de su vida cotidiana con su bebé Cruz, fruto de su relación con José Manuel Urcera. Así fue que en las últimas horas, a través de sus historias de Instagram, la modelo mostró el accidente que tuvo en plena lactancia y dejó ver la cara más natural de la maternidad.

“Upssss, accidente maternal”, escribió la también conductora junto a un emoji de una mamadera sobre una selfie. En la foto aparece con una musculosa manchada, a la altura del pecho, con lo que parecería ser leche materna.

“Cruz es muy bueno y simpático. Muy pegado a mí. Ya empezó sus primeras comidas, pero teta a full”, había expresado la mamá de Indiana, Allegra y Sienna Cubero poco tiempo después del nacimiento del bebé. “Se parece al papá, por ahora”, caracterizó Nicole.

Nicole Neumann y su "accidente maternal" (Instagram)

El pasado viernes Nicole Neumann y su exmarido Fabián Cubero se cruzaron en el Juzgado de Familia N°2 de San Isidro, tras conocerse la solicitud ante la Justicia de la modelo respecto de su exmarido y padre de sus tres hijas, para mejorar la comunicación entre las familias. Por su parte, también se sumó a la disputa Mica Viciconte, actual pareja del exjugador de fútbol, convocada por la representación de Nicole.

Fue la modelo quien pidió ante la Justicia una mejora en la comunicación familiar, dado que se generaron algunas rispideces durante el régimen de visita programado para las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano. En este marco, Cubero llegó al lugar representado por Roberto Castillo, la actual pareja de Cinthia Fernández, y llevó tranquilidad respecto de la audiencia que estaba prevista. “Es una audiencia programada hace tiempo”, dijo el exfutbolista de Vélez Sarfield en diálogo con Intrusos (América).

Se esperaba que a la convocatoria se sumara Viciconte, la actual pareja de Fabián Cubero, por recomendación de la psicóloga de Nicole Neumann, ya que considera que la ex Combate sería una de las figuras clave para resolver las diferencias entre la pareja, en pos de mejorar la situación de las tres hijas que tienen en común. “No hay que darle demasiada importancia. No está citada Mica , solo fue un pedido de la psicóloga. Las cosas están tranquilas, estaba todo resuelto. No hay nada de que sorprenderse”, dijo Cubero al respecto.

Nicole Neumann y Fabián Cubero se encontraron en una mediación judicial

Por su parte, Nicole se mostró ofuscada tras conocerse la información de la apertura de esta instancia judicial con Cubero, que tiene por objetivo mejorar la comunicación familiar entre ambos grupos. “Está recontra enojada. Está en shock, re preocupada”, dijo la panelista Karina Iavícoli al aire de Intrusos. Es que ella se comunicó con la modelo a través de WhatsApp y la respuesta de la hermana de Geraldine Neumann fue contundente. “No autoricé la difusión de esta información, no voy a hablar”, dijo para cortar el diálogo.

A mediados de enero, en Punta del Este, Neumann tuvo un emotivo reencuentro con sus tres hijas mayores, Indiana, Sienna y Allegra. En un almuerzo compartido, la modelo documentó el momento con una fotografía que rápidamente captó la atención de sus más de dos millones seguidores. En la imagen, Nicole, con una sonrisa radiante, lució un vestido negro y una gorra rosa que llevaba bordada la palabra “Roma”, mientras compartía la mesa con las tres chicas. “¡Almuerzo de chicas solas!”, escribió sobre la foto, reflejando la complicidad y felicidad de este encuentro especial.

El ambiente relajado del restaurante al aire libre, con la brisa de la exclusiva localidad balnearia y la cercanía del mar, sirvió como el marco perfecto para fortalecer los lazos familiares y disfrutar de la compañía mutua. Cabe recordar que Neumann arribó a dicho destino luego de pasar las fiestas de fin de año en la Patagonia. Allí, junto a Manu y Cruz, vivió una experiencia más íntima y tranquila, rodeada de naturaleza. Equipados con reposeras, una carpa para proteger al bebé del sol y abrigos para enfrentar las brisas frescas del atardecer, la familia se acomodó en los paisajes sureños para disfrutar de jornadas al aire libre y momentos de conexión. En esos días, también lució una serie de looks bohemios y tejidos frescos que acompañaron a la perfección su espíritu relajado y natural.