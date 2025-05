Brenda Gandini brilló en la alfombra roja del 78° Festival de Cine de Cannes: “Se hizo realidad”

Brenda Gandini estuvo en el 78° Festival de Cine de Cannes y lució un vestido de Camila Romano (Foto: Instagram)

Como todos los años, la ciudad de Cannes, Francia, se vistió de gala para celebrar un nuevo Festival de Cine y recibir a personalidades de todas las puntas del mundo, como Emma Stone, Pedro Pascal, Angelina Jolie y Tom Cruise. El evento, uno de los más analizados y esperados del año contó con la participación de Brenda Gandini, que logró deslumbrar con su vestido y compitió con figuras internacionales con su estilismo.

Gandini deslumbró en la alfombra roja del 78° Festival de Cine de Cannes con un impresionante diseño de Camila Romano. La diseñadora, que habló con Teleshow, se encargó de confeccionar una pieza que capturó la esencia y elegancia necesarias para uno de los eventos más prestigiosos y analizados del mundo.

El vestido presentaba un corset de tiro bajo confeccionado en shantung de seda natural de color plata, complementado con una falda campana con volumen y cola. Estas características ofrecían a Brenda una silueta imponente y en movimiento. Según Camila, la actriz hizo de la prenda algo propio y le dio su propia importa: “Brenda llevó el vestido con una elegancia deslumbrante. Estar presente en Cannes es imaginar una entrada, una silueta en movimiento, un instante que se vuelve inolvidable. Verlo en la alfombra, tal como lo soñé, es una gran alegría”.

Brenda eligió un vestido de la diseñadora argentina Camila Romano

La diseñadora de alta costura, especializada en novias y fiestas, también describió el proceso de creación del vestido, afirmando: “El vestido forma parte de mi última colección, pero desde el primer momento supimos que era perfecto para ella. Cuando se lo presentamos, Brenda se sintió cómoda y radiante, y eso para mí es lo más importante. Hubo un intercambio muy natural y cálido: entendimos su estilo, y ella confió en nuestra mirada”.

Ver su diseño brillar en una de las alfombras más icónicas fue motivo de orgullo para Camila, quien afirmó: “Brenda llevó el diseño con una elegancia que lo hizo suyo. Para mí, como diseñadora, fue una emoción verla brillar en un escenario tan soñado”.

Con la intención de que la prenda se lleve todas las miradas, eligió un maquillaje sencillo y tan solo un par de aros como accesorios. La hija de Daniela Cardone complementó su elegante vestido con un maquillaje sutil y sofisticado que resaltó sus rasgos naturales. Optó por un look clásico con un enfoque en la luminosidad de su piel, logrando un acabado fresco y radiante.

El boceto del vestido que eligió Brenda (Foto: Cortesía Camilia Romano)

En sus ojos, un delineado suave y sombras en tonos neutros realzaron su mirada, mientras que un labial en tonalidad nude completó el estilo, aportando un aire de sofisticación sin restar protagonismo al conjunto general.

En cuanto a los accesorios, Brenda eligió mantener un enfoque minimalista, asegurando que el centro de atención permaneciera en su impresionante vestido. Llevó unos pendientes de diseño sencillo, que añadieron un toque de brillo sutil sin saturar el look.

La elección de accesorios discretos y elegantes confirmó su estilo refinado y su comprensión de la moda, permitiendo que tanto el vestido como su presencia brillaran con absoluta elegancia en uno de los escenarios más destacados del mundo.

Camila aseguró que el proceso de elección de la prenda se dio de manera cálida: "Ella confió en nuestra mirada"

Su paso por la alfombra roja no pasó desapercibida y la actriz utilizó sus redes sociales para compartir, no solo su look, sino también su emoción por haber logrado cumplir un sueño. Con una postal posando para las cámaras escribió: “Vestido soñado”.

Lejos de dejar el tema allí, subió las fotografías a su feed y en el pie de foto no contuvo su emoción: “Parece que se hizo realidad y acá estamos, en la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes”. Como no podía ser de otra manera, el posteo se llenó de “me gustas”, entre los que se destacaron Benjamín Rojas, Zaira Nara, Paula Chaves, Candelaria Molfese, Florencia Bertotti, Jimena Barón y Marcela Kloosterboer. Lo mismo sucedió en la sección de los comentarios.