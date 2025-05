Flor Peña compartió una producción de fotos de sus 18 años y sorprendió con el parecido con su hijo Juan: “Sos igual”

Flor Peña abrió el arcón de los recuerdos y compartió las fotos de Aladdin (Foto: Instagram)

Mientras ajusta los detalles para llevar al teatro el musical inspirado en Mujer Bonita, la clásica película de Julia Roberts y Richard Gere, Flor Peña encontró un momento de distensión. En ese siempre fascinante ejercicio de recorrer el pasado, se rencontró con aquel protagonizó que hizo cuando tenía tan solo 18 años.

La actriz encontró una curiosa producción de fotos que realizó a comienzos de los 90 basada en el personaje de Aladdín. Ella tenía 18 años y por ese entonces Disney había llevado al cine la historia basada en Las mil y una noches.

“Encontré en el baúl de los recuerdos unas fotos que hice a mis 18 de Aladdín”, escribió la actriz de Casados con hijos para presentar el álbum en su Instagram. Y enseguida hizo gala de su reconocida capacidad de reírse de ella misma: “No hay remate”. Lejos de pedir que no la critiquen por el paso del tiempo le dio vía libre a sus seguidores para que hablen con libertad: “Con qué necesidad y haters ataquen”.

Flor junto al Genio

Pero más allá de esta ironía, la publicación cosechó miles de “me gusta”, entre ellos algunas celebridades como Laurita Fernández, Analía Franchín, Marcelo De Bellis, Julieta Nair Calvo, Alejandra Majluf y Fer Dente. El actor y conductor reparó en un detalle que hicieron muchos otros internautas: el parecido entre Flor y Juan, el hijo menor de su vínculo con Mariano Otero.

Las fotos la muestran volando en la alfombra mágica, posando con el genio de la lámpara, pero no fueron las fotos las que llamaron la atención, sino el parecido de la actriz de Casados con hijos con su hijo Juan: “Ay, sos igual a tu hijo. Qué amor”; “Estás igual a Juan”; “En la primera foto... igual a juancito la cara, terrible el poder de los genes”; “Tu hijo Juan es igual”; “Sos la cara de Juan”; “Ahhhh sos igual a tu hijo un clon mal”; “Tu hijo con peluca”; fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

La intérprete no hizo referencia a estos comentarios, sin embargo, la buena relación que tiene con su hijo podrían ser indicativo de que no le molestaría a ninguno de los dos las comparaciones. Tanto es así que se apoyan mutuamente y Florencia salió en defensa del menor luego de que se convirtiera en noticia por la diferencia de edad que tiene con su nuevo novio.

Peña invocó a su Jazmín interior (Foto: Instagram)

Flor estuvo invitada en Bondi Live, el streaming a cargo de Ángel de Brito, y dejó en claro lo que piensa del revuelo que se generó. “Me parece que es un debate. No es que no podamos entender a las nuevas generaciones, pero me costó. Nosotros somos una generación bisagra porque tuvimos una educación muy ortodoxa o no tan libre y poder ser honesta.

“Poder decir ‘yo esto lo recontra banco’, pero no es que no me costó entenderlo porque si no pareciera que uno tiene que entender las cosas en un abrir y cerrar de ojos. No es así, y eso no quiere decir que yo no vaya a apoyar a mi hijo. Eso es un problema mío y me lo guardo para mi terapia”, reflexionó.

“Yo siempre le digo a Juan que tiene 16 para 45, por eso me cuesta gobernarlo. Le digo ‘tenés que reportarte’, se olvida de avisarme en donde está. Después me llama y tenemos una relación relinda”, contó, sobre cómo es su vínculo para terminar hablando de la presentación en redes que hizo su hijo, que fue subcampeón en Cantando 2024 y se está formando en comedia musical.

“La presentación con su novio fue hermosa. Me dijo ‘ma, mi novio’. Es hermoso. Lo amo. Eligió un pibe bueno, con corazón lindo y eso habla de quién es Juan. Está con alguien que lo cuida, lo quiere y que lo baja, sobre todo,... ¡Por eso quiero tanto a Mateo!”, destacó. También mencionó la decisión de su hijo de compartir una foto besándose con su novio y los cuestionamientos que podía generar.

“Cuando vi la foto dije ‘apa, qué huevos, nene’. Porque la vuelta no son caramelos, nunca con Juan ni conmigo. Él tiene el karma de ser mi hijo, le rebota. Y después tiene el karma de ser distinto. Para mí no es distinto, pero para un montón de gente él representa, más en este momento del mundo, lo que no quieren ver o no les interesa”, opinó.