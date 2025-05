Martín Ku mostró el retoque estético que se hizo y contó el motivo detrás de su decisión

Martín Ku mostró el retoque estético que se hizo en su cara (Video: Instagram)

Este miércoles, Martín Ku sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes desde una clínica, donde se le veía con vendas en la cara. Al mostrar estas fotos, la preocupación invadió a los fanáticos del exparticipante de Gran Hermano (Telefe), quienes se alarmaron al verlo en esas condiciones. Sin embargo, momentos después, el joven contó el motivo detrás de su intervención estética.

“Todo ok”, comenzó diciendo el exjugador del reality junto a una foto en la que se lo veía recostado en la cama de una clínica mientras miraba televisión. Con estas palabras, el joven buscó transmitir tranquilidad a sus más de 670 mil seguidores.

Luego, Ku procedió a explicar por qué tenía la cara llena de vendas: “Me operé de la nariz para poder respirar mejor. Y de paso me hice algunos retoques estéticos. Gracias por todo0s los mensajitos y por preocuparse”.

Martín Ku tranquilizó a sus seguidores y aseguró que la intervención tuvo buenos resultados (Instagram)

En otra publicación en su cuenta de Instagram, Martín mostró cómo era asistido por su nueva pareja, Manón Chiavon. “Ya estamos en casa, acá la cenita, preparada por ella”, comentó el participante de Gran Hermano, al tiempo que le dedicó un breve mensaje de amor junto a emojis de corazones: “Gracias”.

De igual manera, la joven mostró el detrás de escena de esta situación en su cuenta de Instagram. Junto a un emoji con una cara llena de corazones y un ícono de amor, la influencer compartió una foto en la que se la veía acostada en la cama de la clínica junto a Ku.

En el mes de enero, Martín Ku, el participante de la segunda temporada de Gran Hermano (Telefe), anunció su separación de Marisol, la joven que lo acompañó durante todo el reality y con quien iba a tener su primer hijo. Luego, salió a la luz que comenzó una nueva relación con una joven emprendedora y se los vio juntos por primera vez en un spa en Dolores.

El 14 de febrero esta flamante pareja celebró su primer día de los Enamorados con una tierna foto en las redes sociales. Esta la subió la joven y se podía ver a la pareja frente a un espejo en un ambiente interior iluminado con luz natural.

Martín Ku mostró el retoque estético que se hizo en su cara (Instagram)

En la imagen, ella lucía el pelo rubio y largo, y vestía un top negro con una chaqueta corta de cuero negro, dejando ver su abdomen. Su mano izquierda descansaba en el bolsillo de su pantalón, mientras que su otra mano era rodeada por el brazo de Martín. El Chino vestía una camiseta sin mangas negra y sostenía un teléfono móvil rosado con el que tomaba la foto. Ambos sonreían y en el pie de la imagen se leía el texto: “Mi San Valentín”.

El exparticipante de Gran Hermano reposteó la foto en sus propias historias, sin agregar ni una palabra más. La confirmación de esta pareja la dio el periodista Matías Vázquez, quien aseguró que el romance era reciente, pero que se los veía muy cercanos. “Estuvieron superamorosos, ella lo filmaba, charlaban. Después, él subió el reel a sus redes sociales”, detalló.

Las fotos se dieron a conocer días después de que Marisol, la expareja de El Chino, estuviera al aire de El ejército de la mañana (Bondi Live) y hablara en profundidad acerca de lo que sucedió con el exparticiante del reality, con quien estuvo cinco años en pareja. “Más que los cuernos, me dolió cómo se manejó”, comenzó diciendo en la entrevista

Martín Ku presentó a su nueva novia Manon Chiavon (Instagram)

“Yo estaba muy contenta por el embarazo, pero no tuve el acompañamiento que necesitaba. Desde el minuto cero, él no estuvo. Me faltó eso”, expresó con angustia. La joven confesó que, tras la pérdida, atravesó un duelo muy solitario, lo que la llevó a replantearse muchas cosas sobre la relación.

“Después de lo que yo viví, siento que no hay nada en el mundo que pueda doler más. Todos los días bajar un ratito al infierno y tener que vivir con eso. Es un duelo muy interno que afecta el físico, la cabeza, el corazón. Solamente las mujeres que lo vivieron lo pueden entender”, cerró..