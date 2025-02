Las imágenes de Martín Ku junto a su nueva novia luego de su escandalosa separación con Marisol

Martín Ku fue visto en un hotel junto a su nueva novia, una chica alejada del mundo del espectáculo (Video: Puro Show, El Trece)

Luego de su escandalosa separación con Marisol, a quien admitió haberle sido infiel, este martes se conocieron imágenes de Martín Ku junto a su nueva novia. El exparticipante de Gran Hermano (Telefe) fue visto en un spa en la localidad bonaerense Dolores junto a una joven y, rápidamente, las fotos comenzaron a circular por redes sociales.

Mientras Marisol sigue procesando la ruptura, Martín Ku parece haber pasado página. Es que el exjugador del reality pasó un día de relajación lejos de la Ciudad de Buenos Aires junto a una mujer rubia. Según se reveló en el programa Puro Show, emitido por El Trece, la joven se llama Julieta y no pertenece al mundo del espectáculo.

Marisol Unzaga confirmó que el principal motivo de la ruptura fue la falta de acompañamiento tras una pérdida (Video: El Ejército de la Mañana, Bondi Live)

El periodista Matías Vázquez fue quien confirmó la noticia y aseguró que el romance es reciente, pero que se los vio muy cercanos. “Estuvieron súper amorosos, ella lo filmaba, charlaban. Después, él subió el reel a sus redes sociales”, detalló. Por el momento, el Chino no hizo declaraciones sobre su nuevo romance, aunque su reciente exposición en redes sociales da indicios de que está listo para una nueva etapa en su vida amorosa.

Mientras tanto, su exnovia, Marisol Unzaga, habló sobre su relación con Ku, con quien compartió cinco años de noviazgo, y contó el verdadero motivo que la llevó a terminar su relación con El Chino,

El vínculo entre ambos había comenzado mucho antes de que el joven se hiciera famoso en Gran Hermano, pero fue dentro del reality cuando su historia de amor tomó notoriedad mediática. A lo largo del programa, Marisol lo acompañó desde afuera y se convirtió en una figura recurrente en el fandom del ciclo. Sin embargo, la fama y la exposición habrían jugado en contra, ya que, apenas meses después de la finalización del show, la pareja terminó su relación en medio de un escándalo de infidelidad.

Marisol reveló que descubrió la infidelidad de Martín Ku por notificaciones en su Instagram (Instagram)

El punto de quiebre llegó cuando se filtraron imágenes del Chino junto a Gisela Gordillo, madre de Tomás Holder, en un hotel de Rosario. A partir de allí, los rumores de infidelidad se hicieron cada vez más fuertes y, aunque en un principio Marisol intentó sostener la relación, finalmente decidió ponerle fin de manera definitiva.

En el programa de streaming La Viscachera, conducido por Virginia Demo, el participante admitió haber sido infiel, aunque intentó justificar su accionar argumentando que la relación ya estaba deteriorada. “Nosotros venimos mal hace bastante tiempo, siempre fue falta de comunicación. Y bueno, yo me mandé un montón de cagadas. Básicamente, le fui infiel”, reconoció. También explicó que su intención era terminar la relación desde hacía tiempo, pero que no sabía cómo hacerlo. “Nunca tuve los huevos para hacerlo”, sentenció.

A pesar de la sinceridad, Marisol no tardó en reaccionar y dejó en claro que su dolor iba mucho más allá de la infidelidad. “Más que los cuernos, me dolió cómo se manejó”, expresó en una entrevista durante El Ejército de la Mañana, transmitido a través de Bondi Live.

Según se informó, Martín Ku inició un nuevo romance tras su polémica separación con Marisol Unzaga (Captura)

En medio de la separación, ella hizo una revelación impactante: la pareja había perdido un embarazo y ese fue el principio del fin. Según sus palabras, fue en ese momento cuando comenzó a notar que él no era el compañero que ella había idealizado durante años.

“Yo estaba muy contenta, pero no tuve el acompañamiento que necesitaba. Desde el minuto cero, él no estuvo. Me faltó eso”, expresó con angustia. La joven confesó que, tras la pérdida, atravesó un duelo muy solitario, lo que la llevó a replantearse muchas cosas sobre la relación.

“Después de lo que yo viví, siento que no hay nada en el mundo que pueda doler más. Todos los días bajar un ratito al infierno y tener que vivir con eso. Es un duelo muy interno que afecta el físico, la cabeza, el corazón. Solamente las mujeres que lo vivieron lo pueden entender”, agregó.

Pero más allá del dolor por la pérdida, lo que más la afectó fue la actitud de Martín. “En el duelo tampoco me sentí acompañada”, reveló. “Necesitaba que me abrace cuando estaba llorando, o que me escuche, pero nunca pude hablar del tema con él. ¡No estaba!”, aseguró.

En cuanto a la infidelidad, Unzaga explicó que lo que más le dolió no fue la traición, sino la manera en que se enteró. “Me enteré por Twitter que yo no lo hacía feliz”, comentó indignada. También relató el momento exacto en el que descubrió la infidelidad: “Tenía abierto su Instagram y empezaron a llegar las notificaciones. Yo confiaba 100% en él. Pero ese día dije: ‘¿A las 6:30 de la mañana con quién habla tanto?’. Y como dijo Pampita, vi lo peor que puede ver una mujer”.