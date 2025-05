A 5 años de la muerte de Sergio Denis: el recuerdo del artista que creó clásicos y la caída que provocó su desenlace fatal

A partir de los '90 comenzaron sus problemas personales y de salud: temas con la voz, detenciones judiciales, tragedias familiares y escándalos mediáticos (Télam/jcp)

Durante más de dos décadas, Sergio Denis fue el faro luminoso de la música popular argentina. Su nombre resonaba en cada rincón del país, en radios, teatros y estadios colmados por multitudes que coreaban sus canciones. Pero detrás del brillo y la fama, la historia de este ícono del canto fue una mezcla de éxito desbordante y tragedias que marcaron su destino.

El 11 de marzo de 2019, durante un recital por el Día de la Mujer en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, el cantante cayó al vacío desde un foso de casi tres metros. La caída le causó graves lesiones cerebrales, fracturas y un edema que lo sumergieron en un coma del que nunca despertaría.

Durante un año y dos meses, permaneció entre la vida y la muerte en la clínica de rehabilitación Alcla, hasta que el 15 de mayo de 2020 su voz se apagó para siempre a los 71 años.

Héctor Omar Hoffman, su verdadero nombre, nació en Coronel Suárez y desde joven mostró un talento innato que lo llevó a la cima de la música popular (@SergioDenisOK)

Seis años después de ese momento, la familia de Denis, encabezada por Bárbara Hoffmann, sigue pidiendo justicia. A mediados de marzo de este año, la hija del cantante volvió a denunciar que no fue un accidente fortuito sino consecuencia de las condiciones precarias del escenario. La causa judicial sigue abierta, pese a la lentitud de la investigación y la polémica sobre la imputación y el sobreseimiento del director del teatro, Raúl Francisco Armisen.

“Nosotros como familia, la gente que lo siguió, todos sus fans, venimos pidiendo hace seis años justicia”, expresó Bárbara en un reciente video, mientras el eco de su padre aún resuena en las radios, estadios y corazones argentinos.

Nacido Héctor Omar Hoffman el 16 de marzo de 1949 en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, de ascendencia alemana y española, Denis fue desde niño un cantante innato, arrullado por las melodías en reuniones familiares y fiestas. Su camino musical comenzó a consolidarse a los 16 años, cuando formó su primera banda, Los Jockers. En 1969 se mudó a Buenos Aires para unirse a Los Bambis, donde grabó su primer disco, preludio de una carrera que lo llevaría a la cima.

Seis años después de su caída, su familia continúa exigiendo justicia, denunciando que las condiciones precarias del escenario provocaron el accidente fatal (@SergioDenisOK)

Su primer álbum solista, Te llamo para despedirme, lanzado en 1970, abrió la puerta a un fenómeno cultural sin precedentes. Durante los años 80, sus temas como “¿Cómo estás, querida?”, “Vive”, “Gigante chiquito” y sobre todo “Te quiero tanto”, que se convirtió en un himno para las hinchadas de fútbol, llenaron estadios como el Luna Park, el Gran Rex y el Ópera.

Con ojos claros, piel bronceada, pelo blanco y una actitud galante, Denis atraía todo tipo de miradas, entre ellas la de Susana Giménez, con quien tuvo una relación mediática. En su vida también aparecieron rumores de un affaire con Cris Morena.

Su voz fue un caudal imparable de éxitos. Vendió más de seis millones y medio de discos, grabó con discográficas de renombre mundial como Columbia, TK, Polygram, EMI Odeon y BMG, y compuso más de 200 canciones, consolidándose como el artista argentino que más ingresos percibió por derechos de autor entre 1985 y 1994. Pero el brillo comenzó a opacarse a mediados de los ’90.

El 11 de marzo de 2019, una caída desde un foso en el Teatro Mercedes Sosa marcó el inicio de su silenciosa agonía, que culminó con su muerte en mayo de 2020 (Verónica Guerman/Teleshow)

Un calvario personal comenzó a tejerse lentamente: problemas en su voz que lo obligaron a cancelar presentaciones; detenciones por acusaciones de fraude bancario en 1997 y 2003; la tragedia familiar cuando en 2005 su hijo Federico fue atropellado por un tren en un cruce mal señalizado, con saldo de muerte para un amigo y milagroso rescate para él; y un escándalo amoroso público cuando su joven novia Melisa Durán le fue infiel en televisión abierta.

La vida parecía jugarle en contra, pero Sergio Denis no se rindió. En 2007 sufrió un doble paro cardiorrespiratorio en Paraguay, estuvo 17 minutos muerto y logró sobrevivir, aunque la experiencia le dejó una huella imborrable. “Cuando me tocó cruzarme con la muerte me pareció un lugar de mier...”, confesó con brutal honestidad.

A pesar de los consejos médicos para ralentizar su ritmo, siguió adelante con su frenética agenda, presionado por deudas y tormentas personales. El destino le tenía reservada la última gran batalla.

Más que un cantante, Denis fue un símbolo de la cultura popular argentina. Una figura que cantó, amó y luchó hasta el final, enfrentando una vida de luces y sombras.