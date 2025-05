La llamativa foto que publicó Wanda Nara mientras se emitía la entrevista a la China Suárez

Wanda Nara y la China Suárez, protagonistas de una guerra silenciosa

Hace años ya que Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi se encuentran en el ojo de la tormenta debido a la escandalosa separación de la mediática con el delantero y la relación del futbolista con la actriz. Desde ese momento, las redes sociales de los tres se convirtieron en un campo de batalla, silencioso en algunos casos y en otros no tanto, pero cada mensaje parece tener una segunda o tercera lectura.

Durante la entrevista de la China en el streaming de la TV Pública, Wanda reaccionó en sus redes en un nuevo capítulo del enfrentamiento virtual. En la charla que tuvo con Gustavo Méndez, la actriz de Casi Ángeles habló de su relación con la expareja de Nara, sus ganas de volver a ser madre y la posibilidad de casamiento. Casi en simultáneo, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) compartió una foto al borde de la censura.

Se trata de una fotografía donde está parada frente al espejo de uno de los baños de su casa, en el que llega a verse el bidet en uno de los costados. Con un body de color gris, escote cuadrado y cavado, se mostró sonriente y dejando en primer plano la funda del celular con las fotos de sus cinco hijos, el sostén en medio de la pelea legal que tiene con el exdelantero del PSG.

Un detalle que no es menor es que se trata de la publicación de una cuenta fan, dedicada a postear mensajes de apoyo para con la empresaria e incluso hay alguna que otra imagen de su tiempo junto a Mauro. De esta manera, Wanda dejó en claro que, a pesar de las críticas, sus fans la siguen apoyando en cada uno de los pasos que da.

La publicación de Wanda durante la entrevista de la China

Las declaraciones que generaron esta reacción fueron al aire de La Pasión, la nueva apuesta de la Televisión Pública. En uno de los tramos más íntimos del encuentro, La China confesó: “Yo te diría que mi gran pasión es ser madre”.

Habló sobre la intensidad de criar a tres hijos —Rufina, Magnolia y Amancio— y respondió contundentemente ante la posibilidad de volver a ser mamá: “Por ahora estoy bien. Somos muchos. No sé. No es que descarto y te digo ‘nunca más quisiera tener hijos’. Pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempos y estar atenta”.

Cuando le tocó hablar de su relación con Icardi lo hizo en profundidad y aseguró que lo que siente hoy no lo sintió con ninguna de sus parejas anteriores. “Es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado. Nunca” dijo, subrayando que no se trataba de desmerecer relaciones anteriores, sino de destacar la singularidad del lazo que mantiene hoy.

La China Suárez habla de Icardi, la maternidad y el hate - La Pasión

Relató que antes solía necesitar sus propios espacios, que valoraba mucho la independencia, incluso en pareja: “Yo siempre huía. Es como que no, yo necesito mi espacio. Era de esas. O que quería estar con mis amigas, o irme de viaje sola”. Pero con su actual pareja, todo parece haber cambiado. “Ahora es como que todo es mejor si está él. Y a él le pasa lo mismo”, afirmó.

Mencionó incluso que ambos tienen hipermetropía. “Muchas coincidencias, muchas cosas que quizás nunca me habían pasado. Y sí, digo, ahora sí. Yo re envejecería al lado de esta persona”, aseguró. “Todo el día, hacer todo con la otra persona”, repitió, como si le sorprendiera a ella misma el nivel que logró alcanzar. Para llevar un poco de calma a sus seguidores, confesó que la relación no va tan rápido como se muestran en las redes sociales, sino que se están tomando las cosas con calma, poniendo a dormir así los rumores de compromiso.