El sorpresivo vivo de Wanda Nara desde la intimidad de su casa: la tajante respuesta de su hija mayor sobre Magnolia

Wanda Nara le grabó todas las habitaciones de su casa a sus seguidores (Video: Instagram)

La historia entre Wanda Nara y la China Suárez está lejos de llegar a su capítulo final. A medida que avanza el tiempo, la empresaria y la actriz no solo protagonizaron diferentes peleas, sino también indirectas, medidas judiciales y hasta coincidencias que hacen revuelo en las redes. Ahora, el turno le llegó a Wanda, quien realizó un breve video en vivo desde su hogar que no pasó desapercibido ante el comentario de una de sus hijas.

Todo comenzó el domingo por la tarde, cuando ella abrió la aplicación de Instagram y decidió hablar con sus fanáticos. Y no estaba sola, sino que se encontraba en compañía de su hermana menor, Zaira, sus sobrinos, e incluso sus propios hijos. En el clip, respondió las consultas de los usuarios como también le dio espacio a una de las pequeñas para hablar y sincerarse. Entre los comentarios que iban apilándose sobre el video, uno de ellos resaltó debido a que se refería al vínculo entre la primogénita de Mauro Icardi y la hija menor de la China y Benjamín Vicuña. “¿Cómo te llevás con Magnolia?”, leyó la pequeña. Acto seguido, se pronunció al respecto: “Mal, muy mal”.

Si bien el tema quedó rápidamente en el pasado, las personas no pudieron evitar preguntarse sobre la relación entre ambas nenas. Sin embargo, madre e hija comenzaron a mostrar diferentes rincones del amplio departamento ubicado en el barrio porteño de Núñez. Desde espacios como el living, el comedor, e incluso la habitación de cada uno de sus hijos fueron captados por la cámara de la conductora, quien no se detuvo por ningún segundo. Sin embargo, la declaración de la niña continuaba entre los pensamientos de la audiencia, por lo que una usuaria no tardó en preguntar: “¿Por qué te llevás mal con Magnolia?”. Pero, la respuesta no llegó en ningún momento y el tour por el inmueble continuó para darle espacio a un paneo general de la cama de su madre que se encontraba decorado por una manta de Hermès. Este detalle, si bien hace tiempo que se encontraba en su posesión, lo cierto es que tomó relevancia debido a que la exCasi Ángeles apareció recientemente luciendo una con el mismo diseño en la casa que comparte con Mauro.

La consulta de una seguidora ante la declaración de la nena (Instagram)

La nueva coincidencia entre Wanda y la China (X)

Luego, la cámara se enfocó en una esquina repleta de peluches de Hello Kitty y su vestidor repleto de diferentes prendas de vestir, zapatos y carteras. Al ingresar, la hija de Wanda se apresuró a ir a uno de los rincones donde se encontraba un bolso de la conocida gatita japonesa. El momento causó ternura entre los fanáticos, aunque también trajo dudas debido a que, segundos más tarde, el video finalizó ya que tuvo problemas de conexión de Wifi. De esa manera, no solo pudieron echar un vistazo a cómo vive a diario la mediática, sino que también les quedó claro cómo es el vínculo entre ambas menores y las coincidencias entre sus respectivas madres.

El clip desató una oleada de comentarios en X, previamente conocida como Twitter. “La nena es mayor, ¡leyó el comentario y lo dijo sola!”; “Es muy sincera”; “Me parece que Wanda se pasó mil pueblos al grabar el comentario de su hija”; “Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad”; “Está bien si se lleva mal con la otra nena, ¿qué tiene?”; “Qué lío se les va a armar”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron luego de finalizar el video.

Desde los dormitorios hasta su vestidor repleto de carteras y zapatos, Wanda Nara dejó ver cómo es su vida puertas adentro (Video: Instagram)

Lo que comenzó como una transmisión casual desde el living familiar terminó revelando mucho más que los rincones del departamento de Núñez. Bastó una sola frase para volver a encender la chispa de una disputa que parece interminable. En el universo de la empresaria y la actriz, hasta las voces más inocentes tienen eco. Y cuando eso sucede, las redes hacen el resto.